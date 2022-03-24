УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3779 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
33 696 24
армія РФ (13497) війна (56544) знищення (4127) трофеї (171)

"Танчик трофейний, беха трофейна. А це затрофеїть не вийшло - роз'#башили", - українські воїни після бою. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські бійці провели успішно атаку на ворожі позиції в Київській області і захопили техніку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці пише голова патрульної поліції Києва Євгеній Жуков і публікує відео захопленої техніки.

"Тут хлопчики закинули відос). Київ та Київська область стоїть і буде стояти! Скільки б ру$ні туда не перло. Всі будуть знищені. Розжились по-козацьки карочє))) Атлічна. Вітання)", - пише Жуков у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ захопили у бою декілька БМП-3 рашистів, - ОТУ "Схід". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+58
показати весь коментар
24.03.2022 20:51
+39
Файно!
показати весь коментар
24.03.2022 20:46
+15
"Добре, синку, добре" (с)
показати весь коментар
24.03.2022 20:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Файно!
показати весь коментар
24.03.2022 20:46 Відповісти
ЗБС! зачот
показати весь коментар
24.03.2022 20:48 Відповісти
"Добре, синку, добре" (с)
показати весь коментар
24.03.2022 20:48 Відповісти
Там на машине буква О. Это же вроде картопляники. А говорили их там нет)
показати весь коментар
24.03.2022 20:50 Відповісти
Подразумевается, что рашистьІ зашедшие с территории "картопляндии ".
показати весь коментар
24.03.2022 20:53 Відповісти
Чисті картопляники червоний квадрат.
показати весь коментар
24.03.2022 21:05 Відповісти
Потом говорили, что О - это центральный округ паРаши.
показати весь коментар
24.03.2022 23:03 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 20:51 Відповісти
Заходять в дім переночувати москаль, ЛНРівець, ДНРівець та мавпа з гранатою. Наступного ранку всіх знайшли мертвими)
показати весь коментар
24.03.2022 21:09 Відповісти
Шкода мавпочку
показати весь коментар
25.03.2022 10:05 Відповісти
"О" - "братья беларусы", которые с нами не воюют вроде
показати весь коментар
24.03.2022 20:52 Відповісти
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
показати весь коментар
24.03.2022 20:52 Відповісти
Так грустно сказал "***********", глядя на раздолбанный бтр, который хотели затрофеить
показати весь коментар
24.03.2022 20:53 Відповісти
Не, раньше было прикольно когда цигани уводили металолом. Но сейчас, посли Чернобаевки, цена в метал упала. Ну тат разве что их техника безплатная на посивную.
показати весь коментар
24.03.2022 20:55 Відповісти
Хлопці тільки не беріть їх у полон - стріляйте сук...!!!
показати весь коментар
24.03.2022 20:59 Відповісти
Неповторимый тур: «Увидеть Чернобаевку и умереть!" Спрашивайте во всех военкоматах РФ! Ветеранам Чечни и Афгана-скидка 50%!
показати весь коментар
24.03.2022 21:01 Відповісти
пригорело у кантемировцев
показати весь коментар
24.03.2022 21:22 Відповісти
на видео сгоревший дом моих соседей и друзей(((
показати весь коментар
24.03.2022 21:53 Відповісти
Нова розробка роіських вчьоних , танк " Алігатор " , якому , ну как усєгда - аналоГовнєт .!!!
Може сидіти під водою годинами в очікуванні жертви , і коли вона наближається до берега , миттєво атакує з під води , і затягує її на дно . Страшна зброя ..
.
показати весь коментар
24.03.2022 22:04 Відповісти
Молодці хлопці! Хай береже вас Всесвіт!

А техніка у господарстві знадобиться
показати весь коментар
24.03.2022 22:07 Відповісти
Та є там ******** досить мовчати
показати весь коментар
24.03.2022 22:13 Відповісти
Хлопці, МОЛОДЦІ!!! Будьте ЖИВІ!!!
показати весь коментар
24.03.2022 23:54 Відповісти
надежда путинского режима -- V ZhOpe.
показати весь коментар
25.03.2022 00:43 Відповісти
молодцi хлопцi
показати весь коментар
25.03.2022 04:03 Відповісти
 
 