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"Танчик трофейний, беха трофейна. А це затрофеїть не вийшло - роз'#башили", - українські воїни після бою. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські бійці провели успішно атаку на ворожі позиції в Київській області і захопили техніку окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці пише голова патрульної поліції Києва Євгеній Жуков і публікує відео захопленої техніки.
"Тут хлопчики закинули відос). Київ та Київська область стоїть і буде стояти! Скільки б ру$ні туда не перло. Всі будуть знищені. Розжились по-козацьки карочє))) Атлічна. Вітання)", - пише Жуков у коментарі до відео.
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Топ коментарі
+58 Гыг с Вами
показати весь коментар24.03.2022 20:51
+39 Вололо Трололо
показати весь коментар24.03.2022 20:46
+15 Alex K 8d0b77c0
показати весь коментар24.03.2022 20:48
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Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Може сидіти під водою годинами в очікуванні жертви , і коли вона наближається до берега , миттєво атакує з під води , і затягує її на дно . Страшна зброя ..
.
А техніка у господарстві знадобиться