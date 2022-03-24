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"Welcome to Ukraine, сука", - нова партія російських полонених. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі з'явилося нове відео полонених російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ресурс ArmedForces.

У повідомленні зазначається: "Нова партія полонених російських рашистів!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військовополонені закликали своїх товаришів "розгорнути зброю в інший бік"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+71
Ничтожества второй армии мира.
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24.03.2022 21:20
+44
Швейцария-хранит, Франция-любит, Китай-работает, и только ВСУ молча делает свою работу по дедебилизации Роzzии!
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24.03.2022 21:22
+35
Ээээээ, никого не хочу задеть, но "the Ukraine" - це шось на кшталт "на Украине". Пишется просто Ukraine, без the.
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24.03.2022 21:20
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Ничтожества второй армии мира.
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24.03.2022 21:20 Відповісти
Ээээээ, никого не хочу задеть, но "the Ukraine" - це шось на кшталт "на Украине". Пишется просто Ukraine, без the.
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24.03.2022 21:20 Відповісти
Це якби не було "to".
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24.03.2022 21:23 Відповісти
Все равно. И таки да, Английскую версию цензора много моих знакомых читают.
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24.03.2022 21:30 Відповісти
ну...я так бачу...але не наполягаю.
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24.03.2022 21:56 Відповісти
Ну у відео наш герой все вірно сказав, ну а цензор виправить помилку в назві новини. І я не думаю що іноземці читають цензор.
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24.03.2022 21:24 Відповісти
Кацапи точно читають, і коменти пишуть теж
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24.03.2022 21:43 Відповісти
З якої пори кацапи стали людьми? Я не вважаю цих свинособак за людей.
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24.03.2022 23:41 Відповісти
Та, але ж читати і писати вони здатні
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25.03.2022 08:55 Відповісти
читают, читают.... весь мир читает.... нет другой такой консолидированной инфо платформы
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24.03.2022 22:08 Відповісти
Читають. Не широкий загал, звичайно. Але дивляться.
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25.03.2022 03:57 Відповісти
Помню, когда хряк так сказал, то ржали тоже с него! ( а где М .Черных?)
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24.03.2022 21:29 Відповісти
Ваша правда. Від тоді як Україна стала самостійною, артикль не потрібний.
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24.03.2022 21:33 Відповісти
Но ведь "The USA" - это правильно. В чем же разница?
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24.03.2022 21:54 Відповісти
Потому шо США - союз штатов( states), т.е., практически республик. Так же был и "the ussr".
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24.03.2022 21:58 Відповісти
The podrazumevaet dopolniteljno neovučivaemyj sojuz goudarstv. A Ukraine - unitarnaja.
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25.03.2022 00:35 Відповісти
neoz...
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25.03.2022 00:35 Відповісти
the вживали, коли Україна була у складі союзу.

З тих пір це вважається принизливим і натяком на несамостійність, на те, що є частиною чогось.

Stand with Ukraine !
Praying for Ukraine.
We support Ukraine.

No article.
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25.03.2022 04:01 Відповісти
He said: "Welcome to Ukraine." So there was no mistake buddy
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25.03.2022 07:34 Відповісти
Зграя гієн - цвет расейської нації
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24.03.2022 21:20 Відповісти
Швейцария-хранит, Франция-любит, Китай-работает, и только ВСУ молча делает свою работу по дедебилизации Роzzии!
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24.03.2022 21:22 Відповісти
дерусифікація русифікованих русифікаторів
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24.03.2022 21:25 Відповісти
китай пока всьо. али не отправляет заказы в Украину. а это млн долларов в день.
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24.03.2022 21:30 Відповісти
Проблеми логістики в Україну .
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24.03.2022 22:07 Відповісти
та да. не поверите, я на али в платиновом клубе. ничего не могу заказать.
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24.03.2022 22:17 Відповісти
Всебічно підтримуєте китайських комуністів ... ну, ну.
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25.03.2022 00:18 Відповісти
Там правду кажуть, перевіряйте їх соцмережі, якщо вони хотіли тут вбивати то краще таких не показувати на камери, гуманність треба проявляти до перевірених.
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24.03.2022 21:23 Відповісти
Якісь очкасті, жалюгідні додіки.
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24.03.2022 21:24 Відповісти
да хоть 5 летние
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24.03.2022 21:30 Відповісти
Эти тоже ничего не знали через месяц войны?
Гниль...
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24.03.2022 21:24 Відповісти
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24.03.2022 21:26 Відповісти
Вывеска на магазине символичная "ЗООСВ1Т"-"НА ГАЧКУ".
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24.03.2022 21:34 Відповісти
Это спецназ ордло. ****, стоять бояться.
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24.03.2022 21:40 Відповісти
Отрезать уши и расстрелять. Это не люди, это фашистские рашистские мрази.
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24.03.2022 21:26 Відповісти
***, это вроде такие молодые, не призывники, нет?
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24.03.2022 21:26 Відповісти
срочники скорей всего
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24.03.2022 21:27 Відповісти
И наши дядки - уже 8 лет воюют и эти малолетки.
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24.03.2022 21:44 Відповісти
По моему слева в очках сидит путлер
югенд в маминой кофте.. И скорее всего оно в ворлд оф тенкс и стрелялки лет пять резалось сутками напролёт аккурат до момента отправки..
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24.03.2022 21:27 Відповісти
Да что ж они таких чмошников посылают???Получается элиту ВСУ ещё в феврале раздолбали!!!!
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24.03.2022 21:29 Відповісти
з язика знів! Чмошніки
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24.03.2022 22:03 Відповісти
pomilka stilia, poriadok slov, - (kto> VSU (kogo?) elitu kcp (poimeili) razdolbili.
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25.03.2022 00:40 Відповісти
за весь тот беспредел и ужас что творят эти ******** в УКРАИНЕ их надо не в плен брать а разрывать на куски!!!!!
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24.03.2022 21:30 Відповісти
Я ж кажу, потроху різати
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24.03.2022 21:34 Відповісти
👍
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24.03.2022 21:55 Відповісти
вже хочеться
@smpryk
·
1 год
і для людей, які пишуть, що релігійне питання не на часі. знаєте, чому моє рідне село під обстрілами? бо батюшка московського патріархату здав сусіднє село і всі позиції рашистам. а потім зник. він здав людей, з якими прожив в одному селі більше 20 років. двоє людей вже загинуло
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24.03.2022 21:31 Відповісти
Схожа ситуація в одному селі, там батюшка московського патріархату промивав мізки прихожанкам щоб ті малювали позначки на критичній інфраструктурі, саме час провести всеукраїнську демосковізацію.
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24.03.2022 21:36 Відповісти
враховуючи перевагу в полонених у ЗСУ, потрібно відвертих мразей - пілотів та артилеристів по роху множити на нуль, а будь-яку лупу тримати для обмінного фонду
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24.03.2022 21:32 Відповісти
Це "мобіізовані" з ОРДЛО. Їх відрізняють білі пов'язки (у регулярних військ тепер червоні) і те, що вони ціковіто не готові воювати. Хопець в окулярах яскравий приклад того, що гребуть там усіх підряд.
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24.03.2022 21:32 Відповісти
Жалко, що не спалили істот.
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24.03.2022 21:32 Відповісти
Боевые лапотные задроты.
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24.03.2022 21:32 Відповісти
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24.03.2022 21:33 Відповісти
11-ти летняя племянница спрашивает, нафига их держать в плену, а не убить?
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24.03.2022 21:37 Відповісти
детей тварь в мясорубку отправляет...чёрт ботоксный...в блуде сам живет с гимансточкой, в блуд всю страну завел чмо рогатое....на самогонке замешаное в питерской подворотне на коробках из-под яиц, гореть тебе курва здесь, до суда ты врядли доживешь!
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24.03.2022 21:38 Відповісти
Чтобы на митинги не ходили, он их отправляет на войну.
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24.03.2022 22:07 Відповісти
Задроти якісь
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24.03.2022 21:39 Відповісти
эти детки приехали не по конфетки...
"не знал, не убивал, заблукал" уже не проходит - 4 недели в Украине - значит и знали и убивали и мародерили...
поэтому не жалобиться... убитые, раненные, перепуганные и нерожденные дети Украины этого не простят!
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24.03.2022 21:40 Відповісти
Вы это, поакуратнее там.
Как ни как "фтарая армия мира", не сламайте очёчки воену...)))
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24.03.2022 21:58 Відповісти
Когда уже раздача рабов начнется? Дальше обещаний с 2014 года ничего не продвинулось.
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24.03.2022 22:04 Відповісти
Страшне.
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25.03.2022 04:05 Відповісти
Друга армія світу... З воюючих. Знаєте хто перша?!
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24.03.2022 22:07 Відповісти
пусть радуются, живыми остались...
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24.03.2022 22:47 Відповісти
хоть и обосранными
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25.03.2022 02:51 Відповісти
Путинские чудо-богатыри, млять.....
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25.03.2022 09:29 Відповісти
 
 