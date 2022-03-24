"Welcome to Ukraine, сука", - нова партія російських полонених. ВIДЕО

У мережі з'явилося нове відео полонених російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ресурс ArmedForces.

У повідомленні зазначається: "Нова партія полонених російських рашистів!"

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