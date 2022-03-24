"Welcome to Ukraine, сука", - нова партія російських полонених. ВIДЕО
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У мережі з'явилося нове відео полонених російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ресурс ArmedForces.
У повідомленні зазначається: "Нова партія полонених російських рашистів!"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військовополонені закликали своїх товаришів "розгорнути зброю в інший бік"
Топ коментарі
+71 Саша Пончик
показати весь коментар24.03.2022 21:20
+44 George Wind
показати весь коментар24.03.2022 21:22
+35 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар24.03.2022 21:20
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Будь ласка, зачекайте...
З тих пір це вважається принизливим і натяком на несамостійність, на те, що є частиною чогось.
Stand with Ukraine !
Praying for Ukraine.
We support Ukraine.
No article.
Гниль...
югенд в маминой кофте.. И скорее всего оно в ворлд оф тенкс и стрелялки лет пять резалось сутками напролёт аккурат до момента отправки..
@smpryk
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1 год
і для людей, які пишуть, що релігійне питання не на часі. знаєте, чому моє рідне село під обстрілами? бо батюшка московського патріархату здав сусіднє село і всі позиції рашистам. а потім зник. він здав людей, з якими прожив в одному селі більше 20 років. двоє людей вже загинуло
"не знал, не убивал, заблукал" уже не проходит - 4 недели в Украине - значит и знали и убивали и мародерили...
поэтому не жалобиться... убитые, раненные, перепуганные и нерожденные дети Украины этого не простят!
Как ни как "фтарая армия мира", не сламайте очёчки воену...)))