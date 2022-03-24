Знищений Ірпінь. Кадри з дрона. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі з'явилися кадри Ірпеня після жорстоких боїв за це місто.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Труха.
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