Знищений Ірпінь. Кадри з дрона. ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри Ірпеня після жорстоких боїв за це місто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Труха.

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