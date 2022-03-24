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Росія заявляє, що Маріуполь "зруйнували націоналісти, які відступали". ВIДЕО
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Російська пропаганда вкотре поширює фейки. Ведуча державного телеканалу в ефірі заявила, що Маріуполь зруйнували не російські окупанти, а нібито українські "націоналісти" під час відступу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила ведуча державного "Первого канала".
Топ коментарі
+61 ladyar
показати весь коментар24.03.2022 22:04
+53 Саша Пончик
показати весь коментар24.03.2022 22:04
+41 Сергей Иванченко 88fe5c6e
показати весь коментар24.03.2022 22:08
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"...Тем не менее, в 8 часов утра 30 ноября войска Ленинградского военного округа перешли границу Финляндии на Карельском перешейке и в ряде других районов. В тот же день советская авиация бомбила и обстреляла из пулеметов Хельсинки; при этом пострадали в основном жилые рабочие кварталы. В ответ на протесты европейских дипломатов Молотов заявил, что советские самолеты сбрасывали на Хельсинки хлеб для голодающего населения (после чего советские бомбы стали называть в Финляндии «Молотовскими хлебными корзинами»). При этом официального объявления войны так и не последовало."
Джерело: "Ложь и отмороженный позор". Война в соцсетях из-за Финской войны
його висновок -
"Удельные ежедневные потери в нынешней войне с Украиной у российской армии в два раза (!) выше, чем у Красной армии в войне с Германией.
Это еще нужно учесть, что большая часть путинской армии (80%) не задействована (и не может быть задействована) в войне (в отличие от Красной армии в ВОВ). Если же взять только ту группировку, которая участвует в боях (около 200 тыс.) то нынешние потери составят 0,14% в день или в 10 (!) раз выше, чем в войне с немцами". https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/24/460512/
Це почалося тоді, коли царьки мокшанських племен поріднилися з монголо-татарами.
Треба усвідомити одне, - кацапи завжди брешуть. Бо то не кацап, що не збреше. Це їхній modus vivendi (спосіб життя), - красти і брехати, брехати і красти.
Наприклад, вони досі брешуть, що то німці підірвали Успенський собор Києво-Печерської Лаври у 1941 році. Хоча є велетенська купа беззаперечних доказів, що то був совєцький теракт радіокерованою вибухівкою, закладеною ще до втечі більшовиків з Києва. Хрещатик так само зруйнували.
Кацап, - це синонім слова "вбивця", "злодій, "брехун".
Оригінал був знищений практично відразу. А те що написали - повна брехня, якою скористались в 18му столітті.
Та угода предбачала союз двох держав, де гетьман на території України у правах прирівнювався до московського царя.
эти убожества верят только телевизору, готовые забыть и про холодильник и про самоуважение... только бы наказали тех, кто не хочет вместе с ними в говне барахтаться... а еще лучше убить гордых свободолюбивых, чтоб не так обидно было...
******** раша...
Это не новость...
И пусть прочуствует это все на себе
В тех домах погибли люди.
Что за бессевственные твари работают на этих каналах
бажане за дійсне , а краще приберіть своіх трупаків із нашоі землі -
сильно смердять , як і ваша брехлива пропаганда 😡
Включіть із звуком - там цвіркуни за задньому фоні...
Звідки зруйнували? З неба ?
Горіти вам усім в пеклі. Вічність !
Мне одной кажется что слышно бульканье дерьма с глоточных труб стада шизофреников за паребриком или на самом деле булькает?
///
"Вышел я, подстилка Запада, на улицу. Посмотрел по сторонам. Шайка фашистов и наркоманов привязывает к лапкам голубей биологическое оружие. Армия ВСУ в леггинсах и на каблуках опять стреляют по своим. Сатанисты отрывают головы снегирям при детях. Бандера сидит на лавке и делает коктейли Молотова. Ничего необычного. Просто самый обычный день в Украине. Ладно, пойду я в дом, а то пенсионеров опять начали избивать нацики за русский язык. Третий раз за сегодня. Бедные.... Весной пахнет....
Весной особо ЧЕТКО слышен запах свободы.
"Свобода" - загуглите, суки руцкие... что это слово значит",
А потом эта же выдра, вот эта же самая, будет рассказывать - что не виноватая я, нас заставили, нас обманули, нас запугали...