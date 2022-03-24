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війна (56544) Маріуполь (2820) пропаганда (2570)

Росія заявляє, що Маріуполь "зруйнували націоналісти, які відступали". ВIДЕО

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Російська пропаганда вкотре поширює фейки. Ведуча державного телеканалу в ефірі заявила, що Маріуполь зруйнували не російські окупанти, а нібито українські "націоналісти" під час відступу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила ведуча державного "Первого канала".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ЧАЕС завезли російських пропагандистів, - "Енергоатом"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+61
Вот такая сучья пропаганда. Вот такой сучий народец.

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24.03.2022 22:04
+53
Русская песня под балалайку хороша начинай сначала . Мы ее слышим с 2014 года.
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24.03.2022 22:04
+41
Мы то понятно, но в мордрое 90% в эту хрень верят, вот это беда, и им хоть кол на голове чеши, им пох - путлер молодец и ******!!!
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24.03.2022 22:08
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Русская песня под балалайку хороша начинай сначала . Мы ее слышим с 2014 года.
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24.03.2022 22:04 Відповісти
Мы то понятно, но в мордрое 90% в эту хрень верят, вот это беда, и им хоть кол на голове чеши, им пох - путлер молодец и ******!!!
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24.03.2022 22:08 Відповісти
там уже все 100 % Zомби ну как в американских фильмах только в фильмах фантазия автора а там настоящие 100 % уродов
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24.03.2022 22:13 Відповісти
Бо всі ті 140 мільонів кацапів і є колективний путін. Це вони його обирали 22 роки поспіль і цілували в сраку.
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24.03.2022 22:15 Відповісти
Скажу больше. На оккупированных территориях, пенсионеры, у которых нет доступа к интернету (или они попросту им не пользуются), а смотрят тв тоже уже этому верят. Например, в Мелитополе Т2 показывает только кацапское телевидение.
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24.03.2022 22:23 Відповісти
вони не вірять, їм по барабану правда чи ні, головне що їм вигідно так вважати, а вигідно їм тому,що їм ця війна потрібна, потрібна щоб збагатитися і піднятися за рахунок приниження і знищення українців.
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24.03.2022 22:47 Відповісти
Все це лайно почалося значно раніше, ще за комуняк...

"...Тем не менее, в 8 часов утра 30 ноября войска Ленинградского военного округа перешли границу Финляндии на Карельском перешейке и в ряде других районов. В тот же день советская авиация бомбила и обстреляла из пулеметов Хельсинки; при этом пострадали в основном жилые рабочие кварталы. В ответ на протесты европейских дипломатов Молотов заявил, что советские самолеты сбрасывали на Хельсинки хлеб для голодающего населения (после чего советские бомбы стали называть в Финляндии «Молотовскими хлебными корзинами»). При этом официального объявления войны так и не последовало."

Джерело: "Ложь и отмороженный позор". Война в соцсетях из-за Финской войны
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24.03.2022 22:12 Відповісти
тут Альфред Кох підбив перші підсумки

його висновок -

"Удельные ежедневные потери в нынешней войне с Украиной у российской армии в два раза (!) выше, чем у Красной армии в войне с Германией.

Это еще нужно учесть, что большая часть путинской армии (80%) не задействована (и не может быть задействована) в войне (в отличие от Красной армии в ВОВ). Если же взять только ту группировку, которая участвует в боях (около 200 тыс.) то нынешние потери составят 0,14% в день или в 10 (!) раз выше, чем в войне с немцами". https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/24/460512/
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24.03.2022 22:22 Відповісти
Промахнувся, на жаль, років на 700.
Це почалося тоді, коли царьки мокшанських племен поріднилися з монголо-татарами.
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24.03.2022 22:25 Відповісти
Абсолютно ви праві.
Треба усвідомити одне, - кацапи завжди брешуть. Бо то не кацап, що не збреше. Це їхній modus vivendi (спосіб життя), - красти і брехати, брехати і красти.
Наприклад, вони досі брешуть, що то німці підірвали Успенський собор Києво-Печерської Лаври у 1941 році. Хоча є велетенська купа беззаперечних доказів, що то був совєцький теракт радіокерованою вибухівкою, закладеною ще до втечі більшовиків з Києва. Хрещатик так само зруйнували.
Кацап, - це синонім слова "вбивця", "злодій, "брехун".

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24.03.2022 23:41 Відповісти
Вони досі брешуть про Переяславський договір 1654 року.
Оригінал був знищений практично відразу. А те що написали - повна брехня, якою скористались в 18му столітті.
Та угода предбачала союз двох держав, де гетьман на території України у правах прирівнювався до московського царя.
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25.03.2022 00:00 Відповісти
Не печатайте бред сумасшедших РАШИСТОВ
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24.03.2022 22:15 Відповісти
Вот такая сучья пропаганда. Вот такой сучий народец.

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24.03.2022 22:04 Відповісти
Ну это на внутреннее потребление жвачного скотского народца мордора рассчитано.
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24.03.2022 22:27 Відповісти
но эти ж суки зомбированные и глазам своим не верят...и детям своим, из Украины звонящим не верят, и внукам своим, под бомбежками в подвалах плачущим...
эти убожества верят только телевизору, готовые забыть и про холодильник и про самоуважение... только бы наказали тех, кто не хочет вместе с ними в говне барахтаться... а еще лучше убить гордых свободолюбивых, чтоб не так обидно было...
******** раша...
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24.03.2022 22:32 Відповісти
Хех. Таковы реалии жизни.
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24.03.2022 22:55 Відповісти
****** монголоидные
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24.03.2022 22:04 Відповісти
Zомбилэнд
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24.03.2022 22:05 Відповісти
3/14дарасы ведут себя как 3/14дарасы...
Это не новость...
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24.03.2022 22:05 Відповісти
Горите в аду!!! Походу вас ублюдочных и в ад не возьмут!!!
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24.03.2022 22:06 Відповісти
nado vyrubatj etu TVpomoiku.....hakeri au !? nado paru sputnikov zavalitj
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24.03.2022 22:06 Відповісти
Цікаво а ці канібали своїх вилупків жруть по п'яні?
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24.03.2022 22:06 Відповісти
скоро будут и не по пьяни и самих себя эти твари с голодухи
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24.03.2022 22:10 Відповісти
рашка будет любыми методами отрицать свои преступления и уничтожение своих же позиций вертолетами и артиллерией это зачистка всех свидетелей и исполнителей, чтобы спрятать улики.
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24.03.2022 22:06 Відповісти
Перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, усвідомлено, добровільно і зважено кладу на будь-які заяви кремля товстезний-претовстезний хєр.
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24.03.2022 22:07 Відповісти
Это же как Бл*дь отступать надо!!!
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24.03.2022 22:07 Відповісти
Нашо ви поширюєте цей брєд?!
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24.03.2022 22:07 Відповісти
Во.
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24.03.2022 22:13 Відповісти
На трансформерах отступали что ли???
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24.03.2022 22:07 Відповісти
Пошли нахуф балолаечники, я ваш рот манал!!!
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24.03.2022 22:08 Відповісти
кацап не збреше до сну не піде.
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24.03.2022 22:09 Відповісти
поймать эту тварь и вырвать ее поганый язык а потом все остальное
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24.03.2022 22:09 Відповісти
А лучше запереть в квартире одного из домов Харькова, Изюма или Чернигова.
И пусть прочуствует это все на себе
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24.03.2022 22:14 Відповісти
В этой ситуации, мировое сообщество обязано сделать коллективное обращение к ***** и его пособникам с прямым обвинением путлера и его фашистов в преступлениях против человечества.
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24.03.2022 22:09 Відповісти
У меня в голове просто не укладывается... Эти все членососы *********** пропагандогские... Они вообще понимают всю ситуацию? Просто шиворот на выворот все так перекручивать... Та тут даже чести не должно быть, тут человечности уже нету. Ну это не просто пздц... ЭТО *******
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24.03.2022 22:09 Відповісти
Та все вони розуміють. Вона ж почала городить ту діч і заікаться і гриву свою опустила.
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24.03.2022 22:11 Відповісти
******, а Сталинград конечно же разрушили советские войска, своим нежеланием сдаться, а гитлеровцы вообще были не при делах.
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24.03.2022 22:10 Відповісти
Если маленькие карлики отбрасывают длинные тени, значит, вы живёте при закате Империи". - /Ежи Лец/.
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24.03.2022 22:11 Відповісти
**** такая, дым даже... Ты не понимаешь, что это не просто дома?
В тех домах погибли люди.
Что за бессевственные твари работают на этих каналах
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24.03.2022 22:11 Відповісти
Кацапи дрьобані , із Маріуполя Азов не відступав ,так що не видавайте
бажане за дійсне , а краще приберіть своіх трупаків із нашоі землі -
сильно смердять , як і ваша брехлива пропаганда 😡
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24.03.2022 22:11 Відповісти
Нажаль...це лише кадри з комп'ютерної гри.
Включіть із звуком - там цвіркуни за задньому фоні...
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24.03.2022 22:20 Відповісти
Видаляю. На жаль.
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24.03.2022 22:23 Відповісти
Вот тех кто эти фейки пускает надо тоже садить за пособничество ( это не про таких как ты доверчивых) и дискредитацию . Потом и статистике официальной перестают верить
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24.03.2022 22:21 Відповісти
Комент вище.
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24.03.2022 22:24 Відповісти
Це відео з гри Арма 3.Ці вертольоти може й збили,але саме це відеогра.Це ж навіть видно.
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24.03.2022 22:22 Відповісти
Видалив.
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24.03.2022 22:27 Відповісти
От цікаво якщо цих пропагондонів почнуть знаходити повішеними по домах то теж почнуть українських націоналістів звинувачувати?
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24.03.2022 22:13 Відповісти
лажа как всегда рассчитана на путиноидный шлак, ничего нового
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24.03.2022 22:14 Відповісти
Покии не почнуть видавать ордера на арешт скабєєвих як військових злочинців діла не буде
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24.03.2022 22:16 Відповісти
«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё», - говорил идеолог фашизма и верный сподвижник и соратник Гитлера, министр пропаганды Йозеф Геббельс.




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24.03.2022 22:17 Відповісти
Мерзота знає правду і чекає коли ванькі привезуть їм закривавлене майно українців до дому.
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24.03.2022 22:17 Відповісти
даже фашисты брали на себя ответственность за разрушенные города и обещали после войны все отстроить. Террористы берут ответственность за взрывы. Эти кремлевские существа, не то что людьми не назовешь, их даже к животным относить не охота.
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24.03.2022 22:17 Відповісти
Кацапам така муть заходить, більшість навіть вірить, що ми свої танки палим і трупи своїх солдат в рашанську форму одягаєм, щоб відосіки знімати.
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24.03.2022 22:17 Відповісти
А інші пропагандони кажуть,що потрібно знищити Маріуполь і інші міста.
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24.03.2022 22:20 Відповісти
Тварі довбані.
Звідки зруйнували? З неба ?
Горіти вам усім в пеклі. Вічність !
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24.03.2022 22:20 Відповісти
Ну нехай там в кацапстані базікають про що попало, НАХЕРА ВОНО НАМ ТУТ НАДА! Навіщо нам це гі вно публікуєте і це г івно виливаєте тут.
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24.03.2022 22:20 Відповісти
то есть отступающие "нацисты" немного поотступали, потом выкатили с розвалин самолёты - сделали пару кругов над Мариуполем побомбив его, потом снова спрятали самоёты в развалины и дальше начали отступатьь.

Мне одной кажется что слышно бульканье дерьма с глоточных труб стада шизофреников за паребриком или на самом деле булькает?
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24.03.2022 22:20 Відповісти
Кацапський дурдом на останній стадії шизофренії.
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24.03.2022 22:23 Відповісти
Дальше они будут рассказывать что украинские нацисты должны ответить за разрушенный Мариуполь. Они же тоже самое про ОРДЛО говорят, где все жертвы их беспредела оказывается на вине Украины.
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24.03.2022 22:24 Відповісти
там какаято хрень в порту. 3 тыс тон топлива 20 танков ***** туча орков. и еще там что.
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24.03.2022 22:25 Відповісти
чому в них як не рило,то чергова скоробеева? **** ,щоб ти не діждала своїх дітей побачити,людожерка .
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24.03.2022 22:27 Відповісти
как, по мнению рашаговносми, проходит "обычный день в Украине":
///
"Вышел я, подстилка Запада, на улицу. Посмотрел по сторонам. Шайка фашистов и наркоманов привязывает к лапкам голубей биологическое оружие. Армия ВСУ в леггинсах и на каблуках опять стреляют по своим. Сатанисты отрывают головы снегирям при детях. Бандера сидит на лавке и делает коктейли Молотова. Ничего необычного. Просто самый обычный день в Украине. Ладно, пойду я в дом, а то пенсионеров опять начали избивать нацики за русский язык. Третий раз за сегодня. Бедные.... Весной пахнет....
Весной особо ЧЕТКО слышен запах свободы.
"Свобода" - загуглите, суки руцкие... что это слово значит",
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24.03.2022 22:27 Відповісти
Свобода-это рабство. Оруэл даже книгу написал кацапам как строить государство когда народ сплошные дегенераты.
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24.03.2022 23:05 Відповісти
щановне товариство, може у вільному доступі десь вже е персональні дані всіеї tv- щобли ведучіх на *********?
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24.03.2022 22:34 Відповісти
Весь світ знає вас як убивць дітей і жінок, хто з рашистів не здохне зараз - відповість у Нюрнбергзі-2
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24.03.2022 22:36 Відповісти
каЦАПАМ вiрять тiльки самi каЦАПИ - а в цiлому свiтi бiльш нiхто.
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24.03.2022 22:36 Відповісти
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24.03.2022 22:41 Відповісти
Вот таких ведущих нужно будет после войны осуждать на пожизненное - как идеологов рашистского режима и вдохновителей преступлений против человечности.
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24.03.2022 22:42 Відповісти
и Харьков заодно рвут, особенно здание облсовета! что говорить - есть у меня знакомый, поперся на зароботки в росию два года назад, до этого был вроде нормальным. Недавно его квартиру разделали до черной сажи. Сфотографировал остатки и отправил ему с наулучшими пожеланиямииот вована. от него последовало два вопроса - кто такой вован и зачем мы угробили его квартиру? вот так за два года люди становятся дебилами, а что тогда говорить о тех, кто живет там с рождения
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24.03.2022 22:44 Відповісти
РоSSия - подлая, наглая, лживая тварь!!
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24.03.2022 22:49 Відповісти
Як у цієї кабучі язик повертається таке говорити?прапаганда расєї підла і брехлива по типу нагадити під двері подзвонити і .змитися Російська влада це свора сикунів які сцуть відповідати за свої вчинки .А ще шось там заявляли про пацан сказал.А ответить за базар слабо.Анонімус де ви?заблокуйте на їхні канали включіть їм постійну сирену тривоги
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24.03.2022 22:49 Відповісти
А Сталинград, по той же логике, разрушила Красная Армия. На кого рассчитан этот бред?!
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24.03.2022 22:58 Відповісти
фашистская ********* в скором времени будет иметь бледный вид со всеми своими пропогандонами и тупым народом
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24.03.2022 23:02 Відповісти
Щось я за Антоніо Бандераса переживаю....
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24.03.2022 23:14 Відповісти
Да, лично Степан Бандера перекрасил бомбардировщик в кацапские цвета, побомбил Мариуполь, но героические кадыровцы его поймали прямо на лету.
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24.03.2022 23:24 Відповісти
Куди відступили? Не дивлюсь цих вилупків, але 100% впевнений, що вони ж місяць смакували "блокаду", "оточення", "котел" в Маріуполі - і раптом "нацикі атступілі" - там тільки могли б "відступити" з боєм, і то з таким, що потрібно було б розгромити угруповання в 2-3 рази більше за всі залишки наших захисників в цьому пеклі - тобто такий "відступ" був би може й ще більшим подвигом, ніж сама оборона. І звідки після місяцю боїв в оточенні на досить маленькій площині могла б залишитися непідірвана вибухівка та ще й у такій кількості? Але це - бісер перед свинями...
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24.03.2022 23:30 Відповісти
цікаво. як можна відступати в оточенні. а бомби на пологовий будинок і взагалі на місто нацисти підкидали катапультами?
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24.03.2022 23:36 Відповісти
Нам то що? Хай в своїй ПідаРасії брешуть, що хочуть. В Усьому світі їм не вірять. Так і житимуть в своїй норі як щурі догризати сухарик.
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24.03.2022 23:40 Відповісти
Подкидывали вверх бомбы на пару км и отбегали в сторону ага...
А потом эта же выдра, вот эта же самая, будет рассказывать - что не виноватая я, нас заставили, нас обманули, нас запугали...
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24.03.2022 23:42 Відповісти
Ну да, ну да…, ничего нового…(
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24.03.2022 23:45 Відповісти
Это ж как надо отступать чтобы весь город забросать бомбами????На Аэроплане что ли ???
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24.03.2022 23:56 Відповісти
Мерзавка!
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25.03.2022 00:25 Відповісти
тварь!тебя ******* в мариуполь засунуть под твои же бомбы чтоб ты от них сдохла!
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25.03.2022 15:27 Відповісти
 
 