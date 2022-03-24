Росія заявляє, що Маріуполь "зруйнували націоналісти, які відступали". ВIДЕО

Російська пропаганда вкотре поширює фейки. Ведуча державного телеканалу в ефірі заявила, що Маріуполь зруйнували не російські окупанти, а нібито українські "націоналісти" під час відступу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила ведуча державного "Первого канала".

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