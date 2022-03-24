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Американські добровольці у звільненому селі під Києвом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В мережу потрапили кадри, на яких американські добровольці перебувають у звільненому від російських окупантів селі під Києвом.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Американські добровольці на полі бою в під Києвом. Вони визволили село, яке майже місяць перебувало під російською окупацією", - зазначається у повідомленні.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+104
Дякуємо, хлопці. Бережи вас Господь.
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24.03.2022 22:26
+61
Це для кацапів розрив шаблона на х у й !
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24.03.2022 22:27
+59
Thank You, America!
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24.03.2022 22:26
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Реально розчулило... Щиро дякую вам за вашу допомогу!
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25.03.2022 00:21 Відповісти
Так НАТО вже воює на нашому боці.
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25.03.2022 00:52 Відповісти
Не НАТО, а народы всего мира!
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25.03.2022 06:30 Відповісти
Рашистські пропагандисти тепер покажуть ці кадри і будуть брехати про те, що тут, ніби, американців безліч.
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25.03.2022 01:25 Відповісти
Кацапи у будь-якому випадку будуть брехати.
Так шо, - похєр! Нам своє робить (с)

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25.03.2022 02:01 Відповісти
Татишо, как же ми ета пєрєживьом
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25.03.2022 09:36 Відповісти
- А как на английском будет "надежда путинского режима"?
- "V ZhOpe".
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25.03.2022 01:27 Відповісти
Нормально.

Хунта ставить лайк (с) - цитата з 2014.
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25.03.2022 02:34 Відповісти
Амерам-черговий респект.Зараз запарєбрікам будуть вибухи кацапських пердаків та крики що че вже воює клята НАТА...
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25.03.2022 05:21 Відповісти
God bless America !!!
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25.03.2022 05:45 Відповісти
Thanks American people!!!
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25.03.2022 06:12 Відповісти
Одне з ключових сіл біля річки Ірпінь зачищали, є окремий матеріал про це. Село прогавили свого часу, довелося виколупувати ...
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25.03.2022 06:20 Відповісти
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