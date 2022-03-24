Американські добровольці у звільненому селі під Києвом. ВIДЕО

В мережу потрапили кадри, на яких американські добровольці перебувають у звільненому від російських окупантів селі під Києвом.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Американські добровольці на полі бою в під Києвом. Вони визволили село, яке майже місяць перебувало під російською окупацією", - зазначається у повідомленні.

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