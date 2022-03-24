Американські добровольці у звільненому селі під Києвом. ВIДЕО
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В мережу потрапили кадри, на яких американські добровольці перебувають у звільненому від російських окупантів селі під Києвом.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Американські добровольці на полі бою в під Києвом. Вони визволили село, яке майже місяць перебувало під російською окупацією", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
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+59 молодой рабочий
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Так шо, - похєр! Нам своє робить (с)
- "V ZhOpe".
Хунта ставить лайк (с) - цитата з 2014.