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Воїни 57-ї ОМБр знищили артилерійську батарею Д-30 окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ знищили артилерійську батарею Д-30 російських окупантів.
Відповідне відео опублікували Сухопутні війська ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
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