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Воїни 57-ї ОМБр знищили артилерійську батарею Д-30 окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ знищили артилерійську батарею Д-30 російських окупантів.

Відповідне відео опублікували Сухопутні війська ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: "Все "лягло" куди треба", - бойова робота української реактивної артилерії. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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otlichnaja rabota !
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24.03.2022 22:35 Відповісти
Одним словом демилитаризация ***********. Славу Защитникам Украины!
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24.03.2022 22:36 Відповісти
Чорнобаєвка десятий раз
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24.03.2022 22:37 Відповісти
Та не, не может быть. Это ж какой высокий чин в армии фашистов отдал приказ - Наступать на Николаев только через Чернобаевка-Аэропорт Херсон.
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24.03.2022 22:44 Відповісти
Красунчики !!!
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24.03.2022 22:39 Відповісти
А вот и видео Чернобаевка 10 ( видимо снимали с Херсона) - https://t.me/newspn/12045
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24.03.2022 22:56 Відповісти
Красота неописуемая). https://t.me/nexta_live/23266
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24.03.2022 23:19 Відповісти
Чутно гавкіт і скавчання кацапів.
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25.03.2022 13:02 Відповісти
Як БК файно запалав... Хлопці, МОЛОДЦІ!!! Будьте ЖИВІ!!!
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24.03.2022 23:56 Відповісти
 
 