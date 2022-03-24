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війна (56544) Грузія (1419) пам'ять (1149) добровольці (780)

У Тбіліському аеропорту вшанували пам'ять грузинських добровольців Ратіані та Беріашвілі, які загинули в Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Тіла двох грузинських військовослужбовців – Георгія Беріашвілі та Давида Ратіані, які загинули на війні в Україні, доставили до Грузії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сотні громадян Грузії приїхали вночі до Тбіліського міжнародного аеропорту, щоб вшанувати пам'ять загиблих бійців. Вони стояли із запаленими свічками в руках та з прапорами Грузії та України.

В аеропорт приїхала президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка висловила співчуття рідним та близьким загиблих. Вона виявилася єдиною офіційною особою, яка з'явилася в аеропорту.

Нагадаємо, двоє грузинських добровольців Давид Ратіані та Георгій Беріашвілі загинули у бою з російськими окупантами під Ірпенем 18 березня.

Також дивіться: Бійці чеченського батальйону імені Шейха Мансура знищують російських окупантів під Києвом. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
Наші Герої !
Царство Небесне....
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24.03.2022 22:43
+30
СЛАВА ГЕРОЯМ !СЛАВА УКРАИНЕ !СЛАВА ГРУЗИИ!
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24.03.2022 22:47
+26
Вічна пам'ять і слава Героям, які віддали своє життя за свободу України! Щирі співчуття їх родинам і грузинському народу. Крім грузинської московітської влади.
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24.03.2022 22:52
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Наші Герої !
Царство Небесне....
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24.03.2022 22:43 Відповісти
грузины гарячие парни. я служил в грузии. но иногда нужно боятся. слава героям.
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24.03.2022 22:44 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ !СЛАВА УКРАИНЕ !СЛАВА ГРУЗИИ!
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24.03.2022 22:47 Відповісти
Вічна пам'ять і слава Героям, які віддали своє життя за свободу України! Щирі співчуття їх родинам і грузинському народу. Крім грузинської московітської влади.
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24.03.2022 22:52 Відповісти
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24.03.2022 22:53 Відповісти
RIP
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24.03.2022 23:04 Відповісти
есть у меня один знакомый сакартвело, живет в литве и говорит что все нрм, росия движется к успеху в Украине, а он сам ******** когда его страну бомбили... https://www.facebook.com/profile.php?id=100004362490881 вот его страница
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24.03.2022 23:28 Відповісти
хай двіжецца. -"..пацан шол к успєху - нє фартануло"(с)
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24.03.2022 23:32 Відповісти
вічна слава героям! Україна вас ніколи не забуде
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24.03.2022 23:30 Відповісти
А ось росіян пам'ять ніхто не шанує. Навіть своїм не потрібні
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25.03.2022 00:02 Відповісти
 
 