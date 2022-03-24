У Тбіліському аеропорту вшанували пам'ять грузинських добровольців Ратіані та Беріашвілі, які загинули в Україні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Тіла двох грузинських військовослужбовців – Георгія Беріашвілі та Давида Ратіані, які загинули на війні в Україні, доставили до Грузії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сотні громадян Грузії приїхали вночі до Тбіліського міжнародного аеропорту, щоб вшанувати пам'ять загиблих бійців. Вони стояли із запаленими свічками в руках та з прапорами Грузії та України.
В аеропорт приїхала президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка висловила співчуття рідним та близьким загиблих. Вона виявилася єдиною офіційною особою, яка з'явилася в аеропорту.
Нагадаємо, двоє грузинських добровольців Давид Ратіані та Георгій Беріашвілі загинули у бою з російськими окупантами під Ірпенем 18 березня.
Топ коментарі
+42 Ksenia VB
показати весь коментар24.03.2022 22:43
+30 Shanna Castellanos 84782519
показати весь коментар24.03.2022 22:47
+26 Ольга Мартынюк 8c212b17
показати весь коментар24.03.2022 22:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Царство Небесне....