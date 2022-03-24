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"Улыбались. А теперь едем и плачем": Евакуація зі зруйнованого Маріуполя. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відео знято під час евакуації з Маріуполя. Цивільні виїжджають з міста під звуки стрілянини.

Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: "Їхали напролом. Пощастить, не пощастить", - евакуація з Маріуполя очима місцевих жителів. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Будь проклята фашистська параша !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.03.2022 23:39
+11
фсб и мвд обьявили охоту на путина. лавров ******. шойгу походу все. лука не рыпается. кто там отдает приказы оркам?
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24.03.2022 23:39
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Будь проклята фашистська параша !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.03.2022 23:39 Відповісти
фсб и мвд обьявили охоту на путина. лавров ******. шойгу походу все. лука не рыпается. кто там отдает приказы оркам?
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24.03.2022 23:39 Відповісти
Слабо віриться, війна триває, надія на ЗСУ і союзників!
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24.03.2022 23:53 Відповісти
мой друг, так серьезный айтишник, посмотрев это видео сказал что это монтаж. на совещании шойгу небыло. походите по рус ресурсах. все визжат что шойгу ликвидировали.
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25.03.2022 00:00 Відповісти
російські варвари можуть тільки руйнувати.
у них у самих все розбите стоїть.
так вони ще до сусідів прийшли руйнувати.
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24.03.2022 23:44 Відповісти
29-й день війни, 24 березня. Якось непомітно пролетів перший воєнний місяць. Значна частка нашої території окупована Росією, колись квітучі міста розбомблені, тисячі українців вбито та поранено, а 11-12 млн стали біженцями, з них за кордоном опинились 3,5 млн людей. І одночасно с цим - нечуваний ніколи в нашій історії національний підйом, миттєве національне єднання з однією метою - боротися за власну свободу та незалежність. Завдяки цьому ми змогли зламати всі російськи плани та наразі зупинити навалу. Цілий місяць «друга армія світу» намагається зломити опір ЗСУ, які, згідно російської пропаганди, тільки тим і займаються, що обстрілюють житлові будинки, лікарні та школи в українських містах. За місяць війни росіяни не виконали жодної з поставлених цілей та спроміглися захопити тільки один обласний центр - Херсон. І хоча ця війна буде тривати ще довго, наразі вже зрозуміло, що ми впевнено рухаємося у вірному напрямку.

Переходимо до становища на фронтах.

Київ - без істотних змін. Тривають запеклі бої з важкими втратами для обох сторін в районі Буча - Ірпінь - Гостомель. Достовірних підтверджень анонсованому ще позавчора оточенню тут російських військ не надходило. На лівому березі частини ЗСУ вдень розпочали наступ в районі Баришівка - Лук'янівка, останню вже звільнили. В боях за село знищено близько 40 окупантів, 9 БМП і 2 танки. Захоплено 1 танк і 1 МТЛБ. Наші втрати - 2 вбитих і більше 10 поранених. Наступ триває.

На Чернігівщині ЗСУ розбили чергову колону росіян, знищивши не менше ніж 2 «Тигри», танк та «Камаз».

Харків - без змін. Місто під обстрілами, локальні бої на підступах. Згідно даних Генштабу, російська БТГР зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, була накрита вогнем української артилерії та зазнала важких втрат у людях і техніці. За місяць війни в Харкові зруйновано 1143 будівлі, 998 з них - житлові будинки.

Ізюм та район навколо - цілий день тривають важкі бої. Зранку росіяни оголосили про захоплення Ізюму. Генштаб описав становище ухильно: ворог «на Ізюмському напрямку успіху не мав. Зазнав втрат. Відступив в район південної частини міста». Тут маються на увазі бої в селі Кам'янка, яке перекриває дорогу Ізюм - Слов'янськ. З даних Генштабу можна зробити висновок, що південна частина Ізюму таки контролюється ворогом, якщо він туди відступив. Будемо далі уточнювати цю деталь. В цілому відзначу, що у південній частині Ізюму наших і так було небагато, а основні бої тривали на південь і на захід від міста, в районі села Кам'янка і біля понтонної переправи через річку Сіверський Донець. Також відомо, що наразі підрозділи ЗСУ перегруповуються в селі Суха Кам'янка, в двох кілометрах від Кам'янки, можливо для нічної контратаки.

В Луганській та Донецькій областях бої на попередніх рубіжах без успіхів для загарбників.

Запорізька, Миколаївська та Херсонська області - достовірних даних звідти в мене нема. Інформація, якою ділився зранку, про важкі бої в районі Миколаєва, розвитку не отримала.
До інших новин. Сьогодні відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими - 10 на 10. Також відбувся обмін цивільних моряків 19 українських з захопленого росіянами нашого рятувального судна «Сапфір» (ким треба бути, щоб захоплювати рятувальні судна?) на 11 цивільних російських моряків, яких врятували із затопленого судна біля Одеси. За умовами обміну, «Сапфір» також повернуть Україні, для цього його скерують в турецький порт.

Пентагон заявив, що з початку війни Росія випустила по Україні понад 1200 ракет. Також зазначено, що росіяни «все ще мають значну кількість крилатих ракет наземного запуску, балістичні ракети малої дальності та балістичні ракети середньої дальності».

Також сьогодні відбувся довгоочікуваний саміт НАТО. Там висловили підтримку Україні, обіцяли нарощувати постачання нам ******** зброї та матеріалів (зокрема, дронів), сприяти нашій кібербезпеці та нарощувати антиросійські санкції. Ну і очікувано черговий раз підтвердили, що «НАТО не буде скеровувати війська в Україну». Тому польська пропозиція скерувати до нас миротворців під прапором НАТО, підтримки не отримала.

Тим часом Україна вислала більшість працівників білоруського посольства в Києві. А Росія висилає групу американських дипломатів, у «відповідь на недружні кроки Вашингтону».
Загалом, все як завжди - віримо в ЗСУ та в нашу перемогу!
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24.03.2022 23:45 Відповісти
Главное уцелейте и виживите. Мир все равно наступит и город отстроиться.
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24.03.2022 23:49 Відповісти
город под нашим контролем, его никто не отдает
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25.03.2022 00:26 Відповісти
Маріупольцям полонених можна не брати.
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24.03.2022 23:53 Відповісти
 
 