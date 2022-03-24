"Улыбались. А теперь едем и плачем": Евакуація зі зруйнованого Маріуполя. ВIДЕО

Відео знято під час евакуації з Маріуполя. Цивільні виїжджають з міста під звуки стрілянини.

Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

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