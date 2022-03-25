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"Выполняя приказ диктатора Путина, вы совершаете ошибку": Російський офіцер, який перейшов на бік України, звернувся до військових РФ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кількість випадків, коли російські військові переходять на бік України, збільшується.
Про це у Telegram повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна", - йдеться в повідомленні.
В Головному управлінні розвідки опублікували звернення російського офіцера, яких перейшов на бік України.
Топ коментарі
+41 vadyan
показати весь коментар25.03.2022 02:27
+33 Sophia-Maria Duglass
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+19 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар25.03.2022 02:53
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и Украина должна возглавить этот процесс , а не Германия и Франция
Не потому, чтобы скрыть истину и не напугать, а потому, что свободному миру нужно не марионеточное правительство, а демократически избранные представители свободного российского общества.
Даже если общество пока ещё в значительной мере обмануто лживой пропагандой, для защиты соседних стран от возможных рецидивов имперской мании величия есть другие - более надёжные - средства, например, те же, что действуют сейчас. Кроме того, какое-то время для очищения от лжи может действовать не правительство, а внешняя военно-гражданская администрация (надеюсь, она, всё же, не понадобится в связи с быстрым освобождением от лжи).
ти хворий, діда?
***** син сатани. РФ - нацисска фашисская страна
ти хворий, діда?
Ще не хватало, щоб Штати з Британією пересварилися, замість того, щоб нам допомогати!
Скепсис (здоровий сумнів) - риса позитивна, як сама по собі. Але підхід "чіпляти ярлики" заздалегідь - Вам нічого не нагадує ???
Він втік з роzzії, бо хотів жити. А навіщо тоді брехати, якщо втік?
Если такое явление станет массовым, то это позволит защитить свободу и спасти людей не только в Украине, но и в России.
Но Ваш комментарий содержит один из фундаментальных тезисов путинской лжи - это ложное обобщение:
якобы "все русские - за Путина (или за Россию, какой бы она ни была)" и т.п., но даже лжецы вынуждены признать очевидное - что среди десятков миллионов людей есть разные люди, поэтому они называют инакомыслящих и просто конкурентов в России "нацпредателями", а в Украине - "бандеровцами и нацистами", конечно же, при этом лгут о количестве своих сторонников.
Отже спочатку навчись спілкуватися нормальною мовою, а потім будеш лізти зі своїми коментами!
У кого мозги есть, а таких там очень мало, прозревают, читая информацию из интернета или вот так, как этот, делая вывод из реальности.
Может, на самом деле прозрел, может, засланный, мы судить не можем.
та вони, коли в полоні, здадуть всіх кацродичів, як і кацродичі їх.
який показує, що різні "теоретичні узагальнення", як оце у Вас, насправді хибні.
Точно так же і новина з цієї статті: якщо ці військовослужбовці перейшли на бік України ДОБРОВІЛЬНО і воюють, захищаючи Україну, то це ФАКТ, який легко перевіряється нашими захисниками, і явно корисний як для нас, так і для людей в Росії.
не був спалений на підході до позицій ЗСУ? - недоработка.
Продали средь бела дня -
Я тебя, а ты меня
" он мне не друг и не родственник_он мне заклятый враг- ааа-чкастый частный собственник в зеленых-серых -белых жигулях"
Алёна Попова
В России и Беларуси мы не смогли остановить своих диктаторов. Теперь за нас всех сражается Украина
Поки комфортно було, навіть не думали.
"Хто хоче - шукає засоби і досягає успіху,
Хто не хоче - шукає причини в своє виправдання у тому, що він "не досяг" успіху"
В одном из городов Украины российские солдаты добровольно сдались в плен вместе с боевой техникой.
В последствии они приняли присягу на верность украинскому народу, а также получили ключи от нового жилья.
В нас квартири виявляється зайві є
в ином случае она не сработает
Після приїзду до України в липні 2014 року вступив до лав добровольчого батальйону національної гвардії України «Донбас». З вересня 2014 роки воював у складі 5 батальйону Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»[5]. З грудня 2015 року по липень 2015 року - командир 7 взводу окремого батальйону ДУК «Правий сектор».
Брав участь в боях за Іловайськ, боях за Донецький аеропорт[6], обороні селища Піски.
Окремим Указом президента України в зв'язку з особливим державним інтересом отримав громадянство України.
Але тоді він виявився тільки один. Може тепер і знайдеться якась невеличка частина.
Думаю, в нынешней ситуации будет странно отказываться от помощи. Разумеется, нужно тщательно перепроверять и следить за теми, кто пришёл из стран-агрессоров и сдаётся в плен без единого выстрела или даже вступает в войну на нашей стороне. Потому что есть немаленький риск, что это могут быть диверсанты. А могут быть и просто одни из тех единиц здравомыслящих людей, которые там ещё есть. Я к тому, что и спешить называть их п*дарасами тоже не надо, потому что на словах за нас большая часть мира, а воюют за нас только мы и немного иностранных добровольцев.
Но очень осторожными быть 100% надо.
Нічого руского на Москві ніколи не було, нема і бути не може. Ніяке свободне і демократичне Залісся українцям не потрібне, там має жевріти залишкове Московське господарство в кордонах 1472 року, котре сумирно платитиме репараціі українцям і дань татарам.