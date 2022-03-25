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"Выполняя приказ диктатора Путина, вы совершаете ошибку": Російський офіцер, який перейшов на бік України, звернувся до військових РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кількість випадків, коли російські військові переходять на бік України, збільшується.

Про це у Telegram повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна", - йдеться в повідомленні.

В Головному управлінні розвідки опублікували звернення російського офіцера, яких перейшов на бік України.

Читайте: Депортованим до РФ українцям пропонують роботу на Сахаліні, - розвідка

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
Невзоров в первые дни войны это тоже предсказал верно: что примерно через месяц (!) начнут переходить на сторону Украины сперва небольшие группы, а затем целые роты и батальоны, потому что так было и во ВМВ2 и в Чечне...
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25.03.2022 02:27
+33
Пора формировать освободительную армию от хутина и марионеточное правительство
и Украина должна возглавить этот процесс , а не Германия и Франция
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25.03.2022 02:24
+19
"...демократически избранные представители свободного российского общества...."(c)
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25.03.2022 02:53
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Пора формировать освободительную армию от хутина и марионеточное правительство
и Украина должна возглавить этот процесс , а не Германия и Франция
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25.03.2022 02:24 Відповісти
Слово "марионеточное" у Вас точно лишнее.
Не потому, чтобы скрыть истину и не напугать, а потому, что свободному миру нужно не марионеточное правительство, а демократически избранные представители свободного российского общества.
Даже если общество пока ещё в значительной мере обмануто лживой пропагандой, для защиты соседних стран от возможных рецидивов имперской мании величия есть другие - более надёжные - средства, например, те же, что действуют сейчас. Кроме того, какое-то время для очищения от лжи может действовать не правительство, а внешняя военно-гражданская администрация (надеюсь, она, всё же, не понадобится в связи с быстрым освобождением от лжи).
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25.03.2022 02:48 Відповісти
"...демократически избранные представители свободного российского общества...."(c)
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25.03.2022 02:53 Відповісти
ага, анекдот
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25.03.2022 03:04 Відповісти
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25.03.2022 11:38 Відповісти
над кацапами може бути тільки зовнішнє управління, на років 100, тільки після того вибори і то починаючи з місцевих, центральне ще 100 років призначати зовні.
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25.03.2022 08:31 Відповісти
100%, а где марионетка, Зеленский который оказался крепче и яснее ЛЮБОГО ЛИДЕРА В МИРЕ,ЛЮБОГО, и это все лидеры поняли , потому везде он и выступает, но ПОЧЕИМУ ТО НАШИ ЛЮДИ, В ЧАСТНОСТИ , ВЫ, до сих пор этого не поняли! ВОТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА!
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25.03.2022 12:07 Відповісти
нє понялі, что? Что зєЛєНСКІЙ вьіступаєт крєпчє і яснєє другіх правітєлєй ілі, что другіє правітєлі ето понялі і поетому ZЄлєнскій вьіступаєт вєздє? Как-то почьотчєй бьі вьіразілісь, а то прям, как ЗЕбіл:" Літаки летять - будем всіх бомбить" - а кто летіт і кого бомбіт? В чьом он крєпчє всєх лідєров? І яснєє в чьом? В том, что крічал, что Запад паніку сєєт, а потом крічал, что он прєдупрєждал, а Запад не помог прєдотвратіть оккупацію?
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26.06.2022 18:49 Відповісти
Ні, так не піде. Спочатку розвал Кацапії, а потім щось там формувати.
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25.03.2022 05:46 Відповісти
Після цієї війни,такі країни як Німеччина, Франція, Італія остаточно втратять вплив. Ось чому вони так гальмують українську армію.
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25.03.2022 06:10 Відповісти
Невзоров в первые дни войны это тоже предсказал верно: что примерно через месяц (!) начнут переходить на сторону Украины сперва небольшие группы, а затем целые роты и батальоны, потому что так было и во ВМВ2 и в Чечне...
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25.03.2022 02:27 Відповісти
ну эти смекнули 27го что уже говорит о наличии зачатков интелекта...
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25.03.2022 03:36 Відповісти
Ще не інтелекта, але присутність мозгів як сірої речовини.
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25.03.2022 05:49 Відповісти
Просто є якийсь відсоток і там на кацапії, які не піддіються, або не так глибоко піддіються ЦЬОМУ САТАНИНСЬКОМУ ГІПНОЗУ!
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25.03.2022 12:09 Відповісти
Згоден, але вони можуть розмножитись і повилазять знов безмізкові потвори. Тому вони ВСІ підлягають утилізації!
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25.03.2022 12:30 Відповісти
це тому що, всі імперські солдати, завжди з тим, за ким перемога. А от хто то сказав, на жаль не пам"ятаю, але хтось, хто жив завдовго до Невзорова.
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25.03.2022 09:29 Відповісти
бреше гад - тупо жити хоче, жодному слову не вірю
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25.03.2022 02:43 Відповісти
Напиши путин-***** син сатани. РФ - нацисска фашисская страна.....Щоб тобі повірили.
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25.03.2022 02:45 Відповісти
***** син сатани. РФ - нацисска фашисская страна.
ти хворий, діда?
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25.03.2022 02:47 Відповісти
Напиши путин-***** син сатани. РФ- нацисска фашисская страна.... щоб тобі повірили.
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25.03.2022 02:46 Відповісти
вдруге....
***** син сатани. РФ - нацисска фашисская страна
ти хворий, діда?
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25.03.2022 02:48 Відповісти
Хлопці, а ну ТИХО!
Ще не хватало, щоб Штати з Британією пересварилися, замість того, щоб нам допомогати!
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25.03.2022 02:53 Відповісти
Чому, обов'язково, бреше? Прослухайте уважно аудіоряд. Вони перейшли ще 27.02.22 р. Тоді ще питання про "жити" не йшло.
Скепсис (здоровий сумнів) - риса позитивна, як сама по собі. Але підхід "чіпляти ярлики" заздалегідь - Вам нічого не нагадує ???
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25.03.2022 03:34 Відповісти
Даже если врет, всё равно это очень полезные призывы. Пусть и дальше так брешет. И чтоб другие русские это же повторяли. Главное, чтоб им не слишком доверяли пока на деле не докажут.
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25.03.2022 08:18 Відповісти
Можно применить полиграф
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25.03.2022 20:07 Відповісти
це взаємовиключні тези: "Жити хоче - тому бреше".
Він втік з роzzії, бо хотів жити. А навіщо тоді брехати, якщо втік?
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26.06.2022 18:55 Відповісти
Очень обнадёживающая новость.

Если такое явление станет массовым, то это позволит защитить свободу и спасти людей не только в Украине, но и в России.
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25.03.2022 02:50 Відповісти
Хороший русский не дышит. Других хороших русских не бывает.
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25.03.2022 02:55 Відповісти
У меня в данном комментарии нет оценок "хороших русских" или "хороших украинцев".

Но Ваш комментарий содержит один из фундаментальных тезисов путинской лжи - это ложное обобщение:
якобы "все русские - за Путина (или за Россию, какой бы она ни была)" и т.п., но даже лжецы вынуждены признать очевидное - что среди десятков миллионов людей есть разные люди, поэтому они называют инакомыслящих и просто конкурентов в России "нацпредателями", а в Украине - "бандеровцами и нацистами", конечно же, при этом лгут о количестве своих сторонников.
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25.03.2022 03:22 Відповісти
Я не знаю шо такое "путин". Фюрера племен дикой русни, обитающих на просторах страны-помойки, зовут *****.
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25.03.2022 03:27 Відповісти
Ну, Ви так звете, я так. Це воно - у нього багато імен. Однак Ваше твердження про те, що Ви не знаєте, що таке "путин" не надто схоже на істину.
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25.03.2022 03:40 Відповісти
Почему же...для меня оно *****. А как там его еще называют, мне по тулумбасах.
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25.03.2022 03:43 Відповісти
Не лише всє рускіє, але в глибині душі і всі, хто спілкується свинособачою
Отже спочатку навчись спілкуватися нормальною мовою, а потім будеш лізти зі своїми коментами!
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25.03.2022 10:23 Відповісти
Пусть там есть хорошие россияне, но пусть они там и дальше будут. Главное, чтобы к другим странам не лезли, тогда это будет иметь смысл.
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26.06.2022 18:59 Відповісти
Ну не все так однозначно... В мене зараз сім'я з Харкова живе, чоловік з Іркутська. Таких патріотів України ще пошукати треба. Друг з Мукачево, живе Ногінську вже давно - обженився. Останнє печатне від мене було манкурт та гнида москальська
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25.03.2022 06:27 Відповісти
Ви ж зрозуміли шо воно мені вже не друг
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25.03.2022 06:28 Відповісти
Тут у нас, як би сказав пан Кравчук, є велика коллізія...
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25.03.2022 06:47 Відповісти
Якшо доїде до мене, то буде прикре самогубство
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25.03.2022 06:53 Відповісти
і що? "за доброю змеей. Одной. Вползут тут сотни злих. И всех детей нам перегубят".
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25.03.2022 09:26 Відповісти
Мы, украинцы, в свое время тоже верили рашистской пропаганде по поводу Чечни. И вы и я и 90 процентов остальных. Правда, в то время у нас интернета не было, неоткуда было черпать правдивую информацию.
У кого мозги есть, а таких там очень мало, прозревают, читая информацию из интернета или вот так, как этот, делая вывод из реальности.
Может, на самом деле прозрел, может, засланный, мы судить не можем.
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25.03.2022 08:42 Відповісти
Перед початком аналізу тієї чи іншої події ставлю собі запитання-кому це вигідно ? І повірте мені -відповіді знаходяться правильні. Відносно московитів. Мій батько (фронтовик, пройшов до Берліна, а потім Курильські о-ви) казав: плюгавішого народу не бачив. (звичайно не без вийнятків).
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25.03.2022 10:02 Відповісти
і де вона обнадёживающая?
та вони, коли в полоні, здадуть всіх кацродичів, як і кацродичі їх.
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25.03.2022 02:59 Відповісти
Коли ворожий солдат приганяє танк згідно з домовленістю з СБУ, передає цей танк і свою зброю СБУ і сам здається в полон, і робить це ДОБРОВІЛЬНО, то це ФАКТ,
який показує, що різні "теоретичні узагальнення", як оце у Вас, насправді хибні.

Точно так же і новина з цієї статті: якщо ці військовослужбовці перейшли на бік України ДОБРОВІЛЬНО і воюють, захищаючи Україну, то це ФАКТ, який легко перевіряється нашими захисниками, і явно корисний як для нас, так і для людей в Росії.
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25.03.2022 03:33 Відповісти
як цей танк, без великого білого прапора на башті,
не був спалений на підході до позицій ЗСУ? - недоработка.
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25.03.2022 03:46 Відповісти
там была договоренность, сначала позвонил и сказал - все сдаюсь, куда пригнать?
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25.03.2022 07:25 Відповісти
чого це росія з дужої літери?
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25.03.2022 09:27 Відповісти
Под развесистым каштаном
Продали средь бела дня -
Я тебя, а ты меня
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25.03.2022 10:17 Відповісти
Пусть Марик разблокируют,там погибают дети, если в ком то из них есть хоть что то от человека!
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25.03.2022 02:58 Відповісти
алё, обережніше там з цими перебєжчиками оленевода..
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25.03.2022 03:00 Відповісти
В.Висоцький
" он мне не друг и не родственник_он мне заклятый враг- ааа-чкастый частный собственник в зеленых-серых -белых жигулях"
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25.03.2022 18:38 Відповісти


Алёна Попова





В России и Беларуси мы не смогли остановить своих диктаторов. Теперь за нас всех сражается Украина
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25.03.2022 03:04 Відповісти
А ви їх спиняли???
Поки комфортно було, навіть не думали.

"Хто хоче - шукає засоби і досягає успіху,
Хто не хоче - шукає причини в своє виправдання у тому, що він "не досяг" успіху"
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25.03.2022 03:20 Відповісти
100%! Человек так устроен, что 10 причин найдет что бы что то не делать, и 1 - что бы это сделать! А те чтоживут в комфорте, 30 причин найдут -что это сделать не возможно!
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25.03.2022 12:18 Відповісти
Если и освобождать Россию то при одном условии - русские перестают существовать и принимают гражданство Украины как это было во времена Киевской Руси. русских как нацию придумал Петр 1 чтобы объединить два непримиримых и вечно враждующих народов московитов "остатки орды" с украинцами. Из за тупости петра 1-го истинные славяне-русы забыли свою историю, свой язык и находятся под управлением ордынцев.
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25.03.2022 03:16 Відповісти
А нахер нам нужні ці ординці,вони потім руській мір начнуть строіть! Відгородити їх 5 метровим забором і хай самі живуть в своєму тераріумі.
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25.03.2022 04:06 Відповісти
Справді, однією з цілей цієї війни орків проти України є покращення генофонду нації алкоголіків і дегенератів. Слова вихідців з Сибіру: "У нас самий прібильний бізнес - похоронний. Пьют і дохнут". Нафіга Україні ці дегенерати з зайвою хромосомою?! Нехай вже самі. Під управлінням когось іншого, не українців. Вони у нас давно вже в печінках, щоб з ними ще панькатись. І мій заклик до кацапатих українців: "Українізуйтеся!"
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25.03.2022 09:09 Відповісти
Нахєра мені ці орки, як громадяни України, вони засеруть так все, що не відмиєш.
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25.03.2022 05:51 Відповісти
Пане Віктор,якщо вже вас вивернуло аж до Петра-, то чи не вбачаєте ви там німецького сліду? Адже і історію Росії, і цариць різних,і всю солдатську муштру Петру дали не монголи з татарами,а німці і австріяки.Що є в підсумку-бачимо сьогодні...І Меркель,і Шольц-дуже відверто підтримують свою жертву аборту...
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25.03.2022 10:48 Відповісти
ВС Азербайджана перешли в наступление в Карабахе, воспользовавшись отправкой солдат РФ в Украину - СМИ
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25.03.2022 03:55 Відповісти
И это правильно. Сейчас самое время начать операции по возвращению земель в Приднестровье, Абхазии, Осетии, Карелии, Дальнего Востока, Восточной Пруссии.
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25.03.2022 04:50 Відповісти
аби це не хитрий хід закинути нам диверсантів, які вдарять в спину
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25.03.2022 04:17 Відповісти
Российский военные сдались и присягнули на верность Украине

В одном из городов Украины российские солдаты добровольно сдались в плен вместе с боевой техникой.

В последствии они приняли присягу на верность украинскому народу, а также получили ключи от нового жилья.


В нас квартири виявляється зайві є
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25.03.2022 06:16 Відповісти
Це якраз той випадок, коли слово "Солдат" не дорівнює слову "Палач"
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25.03.2022 06:41 Відповісти
такая пропаганда должна быть с открытым и честным лицом
в ином случае она не сработает
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25.03.2022 06:46 Відповісти
а его семью ты вывезешь с оркостана?
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25.03.2022 14:59 Відповісти
при чем здесь семья? пропаганда где скрываются лица просто не работает
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25.03.2022 15:36 Відповісти
Да шо вы докапались, перешёл на нашу сторону , и хорошо 👍
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25.03.2022 06:54 Відповісти
А згадайте, у якій армії служили ВСІ українці ще 31 рік назад?
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25.03.2022 07:21 Відповісти
и шо? все там служили
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25.03.2022 07:27 Відповісти
На кого расчитана эта ******? руский охицер.
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25.03.2022 07:40 Відповісти
Ukrainci , vi tam chjo , ruskih nada jebashitj , a ne v svaji rjadi prinimatj ....lol . Kakaja nahuj jeshcho rasija , takoje abrozavanije nedalzhno sushchestvovatj , vi delaite ashibku !!!!!
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25.03.2022 07:46 Відповісти
Без зайвих слів: 10 Чорнобаївка https://youtu.be/G9pEOawKPz8
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25.03.2022 08:26 Відповісти
Ілля Олександрович Богданов (нар. 2 серпня 1988, Владивосток, РРФСР) - український військовик, колишній російський офіцер ФСБ, який під час російської агресії проти України перейшов на бік ​​України[1][2] [3].

Після приїзду до ​​України в липні 2014 року вступив до лав добровольчого батальйону національної гвардії України «Донбас». З вересня 2014 роки воював у складі 5 батальйону Добровольчого українського корпусу «Правий сектор»[5]. З грудня 2015 року по липень 2015 року - командир 7 взводу окремого батальйону ДУК «Правий сектор».

Брав участь в боях за Іловайськ, боях за Донецький аеропорт[6], обороні селища Піски.

Окремим Указом президента України в зв'язку з особливим державним інтересом отримав громадянство України.

Але тоді він виявився тільки один. Може тепер і знайдеться якась невеличка частина.
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25.03.2022 08:33 Відповісти
не один, але найбільш медійний.
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25.03.2022 09:29 Відповісти
Це НЕ ДИКТАТОР, а ТИРАН! Диктатор є виразником інтересів певної групи (частини) населення, цей же божевільний маразматик, крім себе, нікого не уявляє!
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25.03.2022 08:58 Відповісти
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25.03.2022 09:04 Відповісти
Hanka Panyanka, нет не все ,там служили , но к мои соседям по даче приезжали , родственники, военные из Эрефии, так вот они были в шоке, от того, что творит ***** , возможно такие , задаются и переходят на нашу сторону , чтобы не воевать против брата ,племянника или сестры
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25.03.2022 09:26 Відповісти
але завжди треба усвідомлювати, що українцями вони від того не стануть, дивіться як називають вони свій загін "Свобода росіі", вони все одно любитимуть свою росію хоч би що. Це між іншим нормально, не нормально що вони ******* того, хто з тієї росії чудовисько зробив. Але Україна їм все одно чужа, і нема чого сподіватися, там немає на що сподіватися.
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25.03.2022 09:32 Відповісти
Не верьте русне!
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25.03.2022 10:09 Відповісти
Видимо, эта такая психологическая защитная реакция - хотеть думать, что не все россияне и белорусы - сволочи. К сожалению, из россиян очень-очень мало кто не отравился пропагандой и не захотел истреблять людей просто потому, что эти люди говорят на другом языке и хотят быть частью цивилизованного мира (в котором тоже есть какие-то недостатки и "перекосы", но где их нет? В "русском мире" в версии военного преступника лилипутина их намного больше).

Думаю, в нынешней ситуации будет странно отказываться от помощи. Разумеется, нужно тщательно перепроверять и следить за теми, кто пришёл из стран-агрессоров и сдаётся в плен без единого выстрела или даже вступает в войну на нашей стороне. Потому что есть немаленький риск, что это могут быть диверсанты. А могут быть и просто одни из тех единиц здравомыслящих людей, которые там ещё есть. Я к тому, что и спешить называть их п*дарасами тоже не надо, потому что на словах за нас большая часть мира, а воюют за нас только мы и немного иностранных добровольцев.
Но очень осторожными быть 100% надо.
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25.03.2022 12:46 Відповісти
Обережно, суржик: «Обращение ...сского офицера, легиона «Свобода ...ссии»
Нічого руского на Москві ніколи не було, нема і бути не може. Ніяке свободне і демократичне Залісся українцям не потрібне, там має жевріти залишкове Московське господарство в кордонах 1472 року, котре сумирно платитиме репараціі українцям і дань татарам.
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25.03.2022 16:57 Відповісти
 
 