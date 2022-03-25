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Маріуполь (2820) оборона (1227) Азов (678)

Окупанти в Маріуполі захопили церкву, де ховалися мирні мешканці та ведуть звідти бойові дії, - звернення полку "Азов" 24 березня. ВIДЕО

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Заступник командира полку "Азов" Калина розказав про ситуацію в Маріуполі станом на вечір 24.03.2022 р.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його зверненні.

Калина заявив: "Слав Сьогодні весь світ уже місяць спостерігає за кривавими злочинами Путіна в Україні. Світ спостерігає, як вчиняються злочини проти людства. Світ спостерігає за обороною Маріуполя, де кожен день – це день смерті, день героїчної боротьби наших військових із переважаючими силами противника, де точиться боротьба добра і зла, світла і темряви. Навіть у повному оточенні Азовці за останні 2 дні знищили 4 БТРи та іншу техніку, вороджу піхоту, взяв полоненого та врятували йому здоров’я та життя. Нагадую всім – ми воюємо за правилами війни, і якщо ворог підняв руки і склав зброю, він вважатиметься військовополоненим.

Звертаюся до Заходу, який своєю політикою вмиротвоенняагресора допустив цю бійню в Україні. В той же час один з наймотивованіших підрозділів нашої країни, полк Азов, за гроші Росії таврували фашистами та нацистами. Тому нам заборонили отримувати зброю та навчатися у натівських інструкторів, блокували соцмережі та інше. Не дивлячись на це зараз світ спостерігаєяк боротьбою азовців керує Герой України майор Денис Прокопенко, а бійці полку показують дива професіоналізму та героїзму. Справжніми фашистами виявились не бійці полку Азов, а російське керівництво та російські військові, які мають нахабність назвати війну в Україні "спеціальною операцією з денацифікації". Істину сказав Вінстон Черчілль: фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Так воно і сталося.

Ні на хвилину не припиняються хаотичні та руйнівний обстріли Маріуполя з землі, повітря та з моря. Російські військові порушують усі правила ведення війни, воюючи в першу чергу з мирним населенням України, руйнують все, що можливо. Адже за 8 років багато хто платили цимвиродкам  та продовжув вести бізнес з варварами, які на ці гроші виготовляли бомби, що сьогодні зтирають з лиця землі центр Європи. Росіяни використовують надпотужні бомби, які призводять до неймовірних руйнувань. Розвідка все частіше повідомляє про застосування Росією хімічної зброї, як вони це було зроблено в Сирії. Ці варвари захоплюють простих людей і під примусом вивозять в Росії, де вилучають документи і направляють на заробітки в північні та східні райони країни-агресорки. Хіба це не нагадує концтабори гітлерівської Німеччини чи ГУЛАГи сталінського режиму?

Окупанти так низько впали у своїх діях, що захопили церкву, де переховувалися місцеві мещканці, ведуть бойові дії звідти. Що можна сказати.  Це боягузливі виродки, а не друга армія в світі. Продовжуємо тримати оборону. Маріуполь - це Україна!!!"

Автор: Роман Свиридович
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РЕСПЕКТ!ЕГО СЛОВА -нож в сердце рашистам..ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫСТОИТЕ И ПОБЕДИТЕ!Бог на вашей стороне и вся Украина болеют за вас и молятся за вас!
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25.03.2022 03:06 Відповісти
Тримайтеся хлопці , бо вся Украіна з Вами і допомога надійде дуже скоро ✊💪🙏🏼
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25.03.2022 04:14 Відповісти
боюсь , что это последние дни обороны Мариуполя
надо срочно помогать зоне ООС - потому что следующие они и освободившиеся силы орков из под Марика сразу пойдут на окружение ООС
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25.03.2022 05:41 Відповісти
Треба добровольцям-снайперам попрацювати точково.
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25.03.2022 07:27 Відповісти
Боже, поможи маріупольцям та їх захисникам.
Боже, Україну бережи!
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25.03.2022 09:36 Відповісти
Это смешно?
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25.03.2022 09:52 Відповісти
Украина на кого то напала?
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25.03.2022 10:08 Відповісти
И Украина защищает не шайку наркоманов,а свою землю от нападения нацистов,которые убивают наших детей
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25.03.2022 10:12 Відповісти
Не спорься, не трать сили и нервы, просто спамь или удаляй! ИХ ихняя кара настигнет!
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25.03.2022 10:34 Відповісти
*** ребята ВСУ нада реально что то думать!!!
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25.03.2022 10:32 Відповісти
Рюсский мир доживает последние дни....остались тока Бурятия калмыки энд Удмуртия с башкиро-Монголии...
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25.03.2022 10:34 Відповісти

Смерть всiй рашистськiй наволочi !
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25.03.2022 12:36 Відповісти
 
 