"Вище, вище! Все, тепер йому точно п#зда!", - Генштаб оприлюднив відео ліквідації російських танків із українських комплексів ПТРК. ВIДЕО

Захисники України продовжують знищувати російські танки із ПТРК.

Відповідне відео опублікувала сьогодні пресслужба Генштабу, інформує Цензор.НЕТ.

"Протитанкісти Сухопутних військ ЗС України і Територіальної оборони ЗС України продовжують бойову роботу зі знищення бронетехніки ворога. Втрати російських окупантів невпинно ростуть. Буде ще!", - йдеться у повідомленні.

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