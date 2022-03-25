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"Вище, вище! Все, тепер йому точно п#зда!", - Генштаб оприлюднив відео ліквідації російських танків із українських комплексів ПТРК. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України продовжують знищувати російські танки із ПТРК.
Відповідне відео опублікувала сьогодні пресслужба Генштабу, інформує Цензор.НЕТ.
"Протитанкісти Сухопутних військ ЗС України і Територіальної оборони ЗС України продовжують бойову роботу зі знищення бронетехніки ворога. Втрати російських окупантів невпинно ростуть. Буде ще!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+67 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар25.03.2022 10:00
+64 Kif Kroker
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+49 Ksenia VB
показати весь коментар25.03.2022 09:59
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Будь ласка, зачекайте...
Але це не зовсім так.
Скільки всеукраїнської радості викликають русняві двохсоті
Суть геноциду полягає в намаганні будь-яким способом знищити окремі групи населення чи цілі народи за расовими, національними, політичними, релігійними мотивами.
рф намагається фізично знищити українство як альтернативу кацапству - https://texty.org.ua/articles/106089/genocyd-tak-spravdi-henocyd-arhumenty-i-fakty/?src=main
25.03.2022 09:48
Чому не показують роботу Джавелинів чи Нлав, заборонили постачальники?
натиснув гачок і займай іншу позицію - іноді це життя вояків....
навіть москалиного писку "дарагая досвідос" не чутно...
Отдел информации 11:23
Министерство обороны Азербайджана решительно опровергает тиражируемые армянской стороной провокационные сообщения о вовлечении в боевые столкновения Вооруженных сил Азербайджана в зоне ответственности российских войск в Карабахе.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны, Баку опровергает применение БПЛА, а также гибель азербайджанских военнослужащих.
Ранее армянские СМИ заявили об установлении контроля официального Баку в селах Фаррух и Храморт Аскеранского района Карабаха.
Как заявляет Минобороны Азербайджана, подразделения азербайджанской армии без применения силы продолжают процесс уточнения своих позиций и пунктов дислокации.
Доволі цікаве формулювання.
👏На Одещині тероборонівці знищили російську техніку й взяли у полон окупанта.
https://t.me/Tsaplienko/4339
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