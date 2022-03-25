Білорусь та Росія розпочали єдину кампанію дезінформації про війну в Україні: повторюють тези Гітлера, - медіаексперти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Мінськ і Москва ведуть інформаційну атаку проти Києва та Заходу, з'ясували медіа експерти, які проаналізували основні наративи пропаганди обох країн.
Офіційний Мінськ відмовився від принципів нейтралітету у висвітленні вторгнення РФ в Україну – провладні ЗМІ Білорусі в повному обсязі беруть участь в інформаційній кампанії, яку просуває Кремль, випливає з доповіді, опублікованої проектом Прес-клубу Білорусі MediaIQ. Підконтрольні медіа-рупори Москви та Мінська формують у росіян та білорусів альтернативну реальність, у якій війна називається – "визвольною операцією", а Збройні сили України "націоналістами та бандерівцями". Експерти виявили, що тези, що транслюються, все більше нагадують пропаганду в нацистській Німеччині, пише Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.
Висвітлення вторгнення РФ в Україну "принципово відрізняється від висвітлення у 2014 році анексії Криму та війни на Донбасі", йдеться у доповіді, підготовленій MediaIQ.
"Тоді держЗМІ Білорусі черпали новини здебільшого з російських, а не українських джерел, але уникали слів-маркерів, які вказують на ставлення до конфлікту. Наразі основним джерелом інформації для держЗМІ залишаються російські держЗМІ та Telegram-канали, проте не відбувається послідовного очищення контенту від антиукраїнських ярликів, більш того, багато хто з них взятий на озброєння білоруською державною пропагандистською машиною", - наголошується в доповіді.
Канал державного інформаційного агентства Білорусі у Telegram. Знімок з екрану.
Підготовка громадської думки в Білорусі розпочалася за кілька місяців до початку війни, говорить співавтор доповіді, медіа-експерт Павлюк Биковський.
"Восени Олександр Лукашенко та державна пропаганда стали говорити про те, що у Києві перебуває хунта, "укрфашисти", націоналісти. "Весь арсенал маркерів, які використовує російська пропаганда, став використовуватися і білоруською стороною", - говорить Биковський. - Ми помітили також, що було дуже багато прямих перепостів повідомлень російських медіа, причому це робили, зокрема, і державне інформаційне агентство БЕЛТА, а також інші державні медіа".
Канал білоруського телеканалу ОНТ у Telegram. Знімок з екрану.
Білоруські держЗМІ уникали кваліфікувати дії російської сторони як агресії, йдеться в доповіді: "Натомість транслюється позиція Кремля про агресивність України, яка нібито атакувала самопроголошені, а по суті контрольовані Росією "Донецьку та Луганську народні республіки", а також дії Росії щодо України описуються емоційно нейтральними евфемізмами ("операція", "взяли під контроль") та виправдовуються захистом людей "від знущань та геноциду з боку київського режиму", "демілітаризацією України", "денацифікацією України", а також тим, що у Києві править нібито не легітимна влада, а хунта. Останній термін – явно з арсеналу маніпуляційних прийомів демонізації супротивника та активно використовувався ще й радянською пропагандою".
"Після того, як Путін сказав, що зі "зграєю наркоманів та неонацистів" не можна вести переговори, це стало використовуватися і білоруською державною пропагандою, - зазначає Биковський. - Фактично відбувається таке змішання понять, що таке влада України. Вказується, що це нібито воєнна хунта, яка захопила владу".
Маніпуляції використовуються і при висвітленні боїв між російськими та українськими військами.
"Збройні сили України стали називатися націоналістами чи нацистами. Тобто, якщо раніше використовувалося, Збройні сили України зробили те, зараз говориться про те, що це нацисти обстріляли або утримують оборону такого міста, утримують таке місто. Це альтернативна номінація, це відомий маніпулятивний прийом, який змушує аудиторію сприймати те, що відбувається, трохи інакше", - продовжує експерт.
Білоруські пропагандисти дезінформують аудиторію також про те, з ким точиться війна і де. Так, у ряді білоруських медіа те, що відбувається, описується як війна між РФ і Заходом.
Інформаційна програма Першого каналу Білорусі від 9 березня 2022 року. Знімок з екрану.
"Український режим у білоруських державних медіа подається як маріонетковий. Білоруські пропагандисти іноді говорять про війну Росії зі Сполученими Штатами чи Заходом, тобто нібито не відбувається війни з Україною, на території України нібито (ведеться) війна із Заходом", - каже Биковський.
Те, що відбувається, за його словами, описується як "визвольна операція".
"Тобто збройні сили чи народна міліція "ЛНР-ДНР" вони звільняють українські міста. Це перевертання з ніг на голову, але в ефірі це не виглядає як щось нове, бо це говориться впевненим тоном, - продовжує співрозмовник, зазначаючи, що пропагандисти називають місцем проведення військових дій, переважно, Донбас: Луганськ і Донецьк : "Виходить, що нібито всі основні дії відбуваються саме там".
Експерт зазначив, що незважаючи на відмову від інформаційного суверенітету, пропаганда державного ТБ може змінитись одним натисканням рубильника, оскільки її основна мета – збереження при владі Олександра Лукашенка.
"Спочатку він [Лукашенко] розраховував на те, що станеться бліцкриг. Про це говорила російська пропаганда, і я думаю, що багато білоруських військових теж так вважали. Але бліцкригу не виявилося. І Лукашенко, як "політична тварина", завжди тримає носа за вітром і завжди намагається вивернутися зі складних ситуацій, - підсумував Биковський. - Тому, швидше за все, є ще й такі додаткові думки про те, що можна пройти між краплями дощу і потім виявитися миротворцем, коли це закінчиться, якщо Україна зможе відстояти свою незалежність. А якщо Росія переможе, то ми таки були союзниками".
За словами аналітика Джеймстаунського фонду Ксенії Кирилової (Kseniya Kirillova, The Jamestown Foundation), основні меседжі російської пропаганди дуже суперечливі.
"З першого ж дня вторгнення йшла опора на страх і образ зовнішньої загрози і, відповідно, просувався наратив про вимушеність війни", зазначає Кириллова, наголошуючи, що це поєднувалося з гаслами про те, що Росія це нібито "наймиролюбніша держава і виступає за мир по всій планеті".
Але парадоксально, що пропагандисти вже не приховують, що "велика місія Росії – це злам "порочного англосаксонського порядку", продовжує аналітик: "Вони вже не приховують, що напали першими, що розглядали можливість захоплення України ще 2014 року, і вісім років готувалися до цього. Це повністю суперечить версії про вимушеність та небажаність війни".
При цьому версія про вимушеність війни, зазначає співрозмовниця, сама по собі внутрішньо суперечлива. Як наслідок, пропаганда набуває абсолютно гротескних форм.
"Пропаганда стверджує, що Україна нібито створювала ядерну зброю, зокрема виступив Микола Азаров (експрем'єр України за часів Януковича. - Ред.) і озвучив, що це НАТО нібито готувало ядерний удар по Росії з території України, - розмірковує Кириллова. – Також було запущено фейк про те, що в Україні нібито розроблялася біологічна зброя, яка готова знищити слов'янський етнос, і Міноборони РФ навіть винесло це на свій офіційний брифінг. Їх навіть не бентежить, що українці - це теж слов'яни. З цією біологічною зброєю вже доходить до якихось фантастичних форм. Тобто офіційно Міноборони заявляло, що птахи розглядалися як переносники цих хвороб. Виходить, що птахам дали спеціальне завдання, і вони точно знали, кого треба заражати?"
Новина на офіційному сайті ТАРС. Знімок з екрану.
Зазначимо, що заяву військового відомства РФ активно транслювала державна пропаганда.
"Цілком фантастичне продовження цієї теми дав Дмитро Рогозін (глава Роскосмосу. – Ред.). Він сказав, що від цієї біологічної зброї порушуються і репродуктивні функції жінок і виникає непереносимість традиційної їжі", - продовжує Кириллова.
Нагадаємо, що у своєму Telegram-каналі Рогозін уточнив, що "ця зброя впливає як на репродуктивну функцію жінок певної національності, так і в цілому на імунну систему конкретного етносу, викликаючи алергії, непереносимість по відношенню до традиційної їжі і схильність до захворювань, що призводять до ослаблення імунітету нації та її вимирання без впливу воєн".
"Рогозіна без їжі, звичайно, важко уявити. Якщо серйозно, то я розмовляла з науковими співробітниками Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, одного з провідних медичних дослідницьких центрів у США, вони, звичайно, підняли на сміх ідею про хвороби, які можуть вразити лише росіян, – каже Кириллова. - Навіть у теорії майже неможливо створити такий вірус, бо це означає, що етнос має бути дуже замкнутим, там мають бути якісь гени, яких немає в жодних інших етносах, а зараз таке практично неможливо знайти. І це зовсім неможливо з російським етносом, бо він не є монолітним".
Одним із найбільш тривожних факторів, експерт називає повторення російськими режимом тез, які свого часу транслювали Адольф Гітлер: "Сюди відносяться і слова Путіна про нацзрадників, і заяву про "велику історичну місію Росії, яка рятує весь світ".
Співрозмовниця зазначає, що на центральних телеканалах Росії "йде пропаганда у стилі третього рейху". За її словами, ці гасла транслюються повсюдно.
Різку зміну риторику помітили навіть у експрем'єра Дмитра Медведєва. Як звернула увагу "Независимая газета", виступи Дмитра Медведєва повністю стирають його старий образ – прихильника модернізації та рівних стосунків із Заходом. Свій перший пост у Telegram, наприклад, Медведєв присвятив "шаленій русофобії Заходу". "Нашу країну, – написав Медведєв, – обов'язково треба [Заходу] загнати в кут, поставити на коліна та перевиховати за лекалами англосаксонського світу. Але в Росії достатньо потужності, щоб поставити на місце всіх ворогів нашої країни".
Як підсумовує Кириллова, ідеологія, що популяризується на ТБ, "майже не відрізняється від місії "великої Німеччини" і "великої арійської раси": "Тобто, що наша історична місія, місія Росії - зламати ось цей ось світовий порядок. Вони прямо говорять, що в Україні вони не зупиняться".
Будь ласка, зачекайте...
А чому ?
Бо злочинна діяльність любого суб'єкта зі злочинними нахилами розвивається, посилюється і стає жорстокішою, якщо його не зупинити вчасно - в її зародку!
Так було в свій час з Гітлєром, так нині є і з Путіним!
Причому, перелік дійових осіб (держав) які мали це здійснити, але не побажали в минулому, лишився практично незмінним.
і нині.
-Спочатку була маленька авантюра Орди в Молдавії - пронесло... Захід, як в рот води набрав...
-Потім була більш серйозна авантюра Орди в Грузії - захід висловив заяложену..."стурбованість"..
-Далі - захват Криму і ОРДЛО, створення "республік" - їх Захід просто не визнав... і ввів дитячі санкції проти Орди, продовжуючи розвивати і збільшувати торгівлю з Ордою, всупереч своїм же санкціям
-Нинішня інвазія Орди в Україну викликала "серйозне занепокоєння", але геть не через проблеми України, а через можливе поширення апетитів Орди на Європу. Почали Україні давати зброю, але "по чайній ложці", бо кажуть вже що -дорого... А в скільки сотень разів їх допомога дешевша від тої зброї, яку той же Захід заставив Україну передати Орді?
Захід у 2-гу Світову війну також спочатку не допомагав боротися проти Гітлєра, бо мов то була боротьба з комунізмом ( а в в Орди- боротьба з "нацизмом" в Україні, яка була штучно роздута на Заході, з подачі Ізраїлю і його лобі в США)
Потім Захід ввів лєнд-ліз для срср для посилення боротьби проти Гітлєра, а далі й США та Англія були вимушені відкрити Другий фронт проти Гітлєра... і самим вступити в війну з ним
Приблизно за такою ж схемою може піти розвиток і нинішніх подій
Кім Чен Ин теж лапшає про ворожість всього світу.
Одні корейці живуть і процвітають, а інші жевріють в концтаборі.
Борьба, которую мы видим, это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны, наших детей. Мы будем сражаться быть и оставаться Россией.
Mein Kampf. Adolf Hitler.
Смысл нашей политической борьбы заключается не в завоевании и покорении других народов, но в сохранении и обеспечении нашего собственного народа».
50 мин
Лайфхак для русских военных в Чернобыле:
если вам завидно, что ваши сослуживцы мародёрят в других городах Украины, а вы нет, - то ищите бывшую больницу: там в подвале спрятан стратегический запас одежды и спецсредств. Не благодарите
Об этом 22 марта заявило КГБ Лукашенко в надежде, что все двадцать сотрудников посольства Украины всё правильно поймут и сами уедут, избавив дуче-батьку от процедуры официального разрыва дипотношений. Это заявление появилось через одиннадцать дней после того, как последний белорусский дипломат покинул Украину по команде Лукашенко.
Де-факто Беларусь 11 марта разорвала дипотношения с Украиной, что считается первым признаком объявления войны. Штаб Лукашенко одиннадцать дней терпеливо ждал, когда же МИД Украины сделает ответный шаг, а тот его всё не делал и не делал. Терпение Лукашенко лопнуло, и он приказал КГБ повлиять на Украину и ускорить процесс. Но получил совсем не тот результат, которого ждал. МИД Украины в тот же день официально ответил дуче-батьке, - не надо гнать пургу, и никого из своих сотрудников не отозвал. Так дуче-батьку поставили перед необходимостью самому объявить войну и отразить нападение Украины, захватившей одно здание в Минске и поднявшей над ним свой флаг.
Но дуче-батька пока так и не решился на военную операцию по нанесению превентивного удара по зданию посольства Украины в Беларуси. Вместо этого 23 марта в эфир отправили Александра Вольфовича, госсекретаря Совбеза Беларуси, чтобы он сказал: «Мы не допустим развязывания и втягивания нас в какой-нибудь военный конфликт, но свою страну, свою территорию мы будем защищать». Кто втягивает, в какой конфликт и с кем, - Вольфович не признался.
Почему такое заявление в момент, когда все ждут, что Лукашенко, наконец, без всяких обиняков объявит войну Украине, сделал не он, а Вольфович, имеет одно единственное объяснение: объявлять войну - это прерогатива дуче-батьки. Поскольку он сделать это 23 марта был ещё не готов, то абстрактно поговорить о мире в эфир отправили Вольфовича. Дуче-батька о мире уже столько наговорил, что ему никто не верит, а на наглые происки украинского посольства, которое демонстративно не уезжает из Минска, реагировать как-то надо. Можно сказать, что у Лукашенко в Минске теперь свой Мариуполь, но он не может его бомбить.
Такой манёвр Лукашенко связан прежде всего с тем, что его собственная или российская разведка информировала, вечером по минскому времени Госдеп США официально назовёт действия российской армии в Украине военным преступлением и заявит, что будет требовать суда над виновными. У дуче-фюрера поняли: с объявлением войны лучше пока повременить, несмотря на всю настойчивость Кремля. Тем более, что на 24 марта был назначен экстренный саммит, и что там решат, - у Лукашенко не знали.
Конфигурация фронтов тоже такова, что когда рашистов начнут гнать из Киевской и Черниговской областей, то отступать они могут только в Беларусь, откуда и пришли. По ним в Беларуси обязательно прилетит, если её армия не будет сама их разоружать и сдавать в плен украинским или польским войскам.
Все эти внешнеполитические соображения и умерили пыл Лукашенко с объявлением войны Украине или НАТО. Но кроме них на дуче-батьку давят ещё и внутриполитические соображения. Перед глазами у него живой пример пока ещё живого Кадырова, которого московиты демилитаризируют и «денацифицируют» по полной программе.
Кремль ультимативно потребовал от Кадырова вернуть кровью его гвардейцев те деньги, который он получал от Москвы двадцать лет. Поскольку Кадыров хочет их и впредь получать, то был вынужден отправить на войну своих гвардейцев. Развести Москву и подменить их кем-то другим он не смог. В результате число бойцов, находящихся под его командование резко сократилось и будет сокращаться по мере восполнения потерь, которые кадыровцы будут нести в Украине. Кремль не только воюет руками чеченцев, но и попутно разоружает Кадырова. Чем больше их уедет воевать в Украину и оккупировать Беларусь, тем меньше бойцов останется в его распоряжении. Те, кто сейчас находится в Украине и Беларуси уже де-факто подчиняются не ему, а российским генералам и могут быть ими разоружены в любой момент. Когда такая демилитаризация Кадырова наберёт обороты, то Москва приступит к «денацификации» Чечни и приведению её к стандартам типовой российской провинции.
Разоружение чеченцев и их «денацификация» не были главной целью для Москвы при планировании нападения на Украину, но её генштаб не мог не учитывать такую перспективу, возможности которой только будут расти по мере продолжения войны.
Кадыровцы отнюдь не случайно зашли из Беларуси под Киев и Чернигов уже в первые дни войны. Не случайно и то, что Кремль свёл их в приграничной Гомельской области в отряды так называемой «военной дорожной полиции». Население этой стратегически важной области смешанное - белорусы, украинцы, русские и такие себе «советские люди». Все они одинаково несимпатичны кадыровцам, для которых не проблема стрелять в них без всяких объяснений. Служба в такой «полиции» пока не опасна и доходна, и тут совпадают интересы как Москвы, так и среднего звена командования кадыровцев, а также их рядового состава.
Для Москвы концентрация кадыровцев в Гомельской области - это ещё один практический шаг к оккупации Беларуси и тихой смене в ней власти на местах. Кадыровские патрули уже де-факто вытесняют белорусскую милицию на обочину, где ту ждут кадровые чистки перед переформатированием её остатков в полицию Рф. Для вояк Кадырова всех званий поездка в Беларусь - это не только способ обогатиться, но и вырваться на просторы бандитского набега из затхлой атмосферы Чечни, где на десятилетие вперёд расписано, кто кому босс и сколько надо ему платить. Поездка в Беларусь - это расширение поля деятельности кадыровской мафии и решение её собственных проблем. Поэтому большинство, особенно рядовых бойцов Кадырова, не прочь поехать в Беларусь. Перспектива пограбить в Украине во время войны и «зачисток» тоже вдохновляет их.
Так Москва похищает у Кадырова его армию, и делает это вполне сознательно и планово. Это простейшая и первичная схема имперских завоеваний со времён нашествия гуннов. Её механизм можно описать таким примером. Сначала московиты завоёвывают удмуртов и мордву, затем гонят их на покорение Кавказа. После захвата Кавказа они гонят его население на завоевание Беларуси, затем белорусов на завоевание Украины, украинцев на завоевание Польши, поляков на завоевание Германии и так далее, пока не упрутся в Атлантический океан. Параллельно с этим производится замена населения на завоёванных территориях и другие «активные мероприятия», как выражаются «чекисты».
В штабе Лукашенко имеют не только из истории представление об этой схеме, но уже и могут наблюдать её реализацию в Беларуси. Отнюдь не всех в штабе привлекает личное участие в ней, а тех, кого оно привлекает, многое смущает на данном этапе. Для них не очевидно, что РФ выиграет у Украины эту войну, зато очевидно, что активное вступление в неё Польши и других стран НАТО всё меняет. Ядерный бред Москвы вообще исключает любое планирование для штаба Лукашенко. В случае теоретической победы РФ во всех её вариантах для белорусов всё складывается даже хуже, чем в случае её поражения. Те из них, кто не погибнет в войне и останется жить в Беларуси, будут вынуждены полностью лечь под московитов и кадыровцев, а остальным придётся ехать осваивать разрушенную Украину, и готовиться к войне с Польшей и странами Балтии.
В штабе Лукашенко все такие варианты проанализировали и пришли к выводу, что пока надо стараться официально войну Украине не объявлять и её посольство не штурмовать, как бы не давила Москва. Похоже, в штабе начинать тихо думать также над тем, как правильно выбрать момент, когда сдаться в плен, и кому лучше сдаваться ЕС, НАТО, Великобритании, Украине, а может быть Швеции. Перспективы в этом случае для белорусов более интересные, чем от активного участия в войне на стороне РФ. Если вовремя и правильно сдаться в плен, то и в Евросоюз можно будет быстро вступить.
Источник: Сергей Климовский, кандидат исторических наук
Посмотрите очень интересный сериал "Как стать тираном" на нетфликсе есть, там всё подробно рассказывается как по этой методичке становились тиранами Гитлер, Муссолини, Каддафи и т.д..
Так же по ней чётко работают Путин и Лукашенко.. и ещё кое кто, не буду называть что б не разводили срач, каждый для себя сам поймёт после просмотра, особенно первой части сериала и первых шагах тиранов
Що тут сказати. Є версія, що сім разів підряд зроблена дурниця на восьмий раз автоматично стає нормою.
П.С. Схоже, москалі цю ідею ретельно перевіряють у Чорнобаївці.
Або ведмедиків.
Джерело:
твітер Міноборони Великої Британії