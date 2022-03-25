Білорусь та Росія розпочали єдину кампанію дезінформації про війну в Україні: повторюють тези Гітлера, - медіаексперти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мінськ і Москва ведуть інформаційну атаку проти Києва та Заходу, з'ясували медіа експерти, які проаналізували основні наративи пропаганди обох країн.

Офіційний Мінськ відмовився від принципів нейтралітету у висвітленні вторгнення РФ в Україну – провладні ЗМІ Білорусі в повному обсязі беруть участь в інформаційній кампанії, яку просуває Кремль, випливає з доповіді, опублікованої проектом Прес-клубу Білорусі MediaIQ. Підконтрольні медіа-рупори Москви та Мінська формують у росіян та білорусів альтернативну реальність, у якій війна називається – "визвольною операцією", а Збройні сили України "націоналістами та бандерівцями". Експерти виявили, що тези, що транслюються, все більше нагадують пропаганду в нацистській Німеччині, пише Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

Висвітлення вторгнення РФ в Україну "принципово відрізняється від висвітлення у 2014 році анексії Криму та війни на Донбасі", йдеться у доповіді, підготовленій MediaIQ.

"Тоді держЗМІ Білорусі черпали новини здебільшого з російських, а не українських джерел, але уникали слів-маркерів, які вказують на ставлення до конфлікту. Наразі основним джерелом інформації для держЗМІ залишаються російські держЗМІ та Telegram-канали, проте не відбувається послідовного очищення контенту від антиукраїнських ярликів, більш того, багато хто з них взятий на озброєння білоруською державною пропагандистською машиною", - наголошується в доповіді.

Канал державного інформаційного агентства Білорусі у Telegram. Знімок з екрану.

Підготовка громадської думки в Білорусі розпочалася за кілька місяців до початку війни, говорить співавтор доповіді, медіа-експерт Павлюк Биковський.

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"Восени Олександр Лукашенко та державна пропаганда стали говорити про те, що у Києві перебуває хунта, "укрфашисти", націоналісти. "Весь арсенал маркерів, які використовує російська пропаганда, став використовуватися і білоруською стороною", - говорить Биковський. - Ми помітили також, що було дуже багато прямих перепостів повідомлень російських медіа, причому це робили, зокрема, і державне інформаційне агентство БЕЛТА, а також інші державні медіа".

Канал білоруського телеканалу ОНТ у Telegram. Знімок з екрану.

Білоруські держЗМІ уникали кваліфікувати дії російської сторони як агресії, йдеться в доповіді: "Натомість транслюється позиція Кремля про агресивність України, яка нібито атакувала самопроголошені, а по суті контрольовані Росією "Донецьку та Луганську народні республіки", а також дії Росії щодо України описуються емоційно нейтральними евфемізмами ("операція", "взяли під контроль") та виправдовуються захистом людей "від знущань та геноциду з боку київського режиму", "демілітаризацією України", "денацифікацією України", а також тим, що у Києві править нібито не легітимна влада, а хунта. Останній термін – явно з арсеналу маніпуляційних прийомів демонізації супротивника та активно використовувався ще й радянською пропагандою".

"Після того, як Путін сказав, що зі "зграєю наркоманів та неонацистів" не можна вести переговори, це стало використовуватися і білоруською державною пропагандою, - зазначає Биковський. - Фактично відбувається таке змішання понять, що таке влада України. Вказується, що це нібито воєнна хунта, яка захопила владу".

Маніпуляції використовуються і при висвітленні боїв між російськими та українськими військами.

"Збройні сили України стали називатися націоналістами чи нацистами. Тобто, якщо раніше використовувалося, Збройні сили України зробили те, зараз говориться про те, що це нацисти обстріляли або утримують оборону такого міста, утримують таке місто. Це альтернативна номінація, це відомий маніпулятивний прийом, який змушує аудиторію сприймати те, що відбувається, трохи інакше", - продовжує експерт.

Білоруські пропагандисти дезінформують аудиторію також про те, з ким точиться війна і де. Так, у ряді білоруських медіа те, що відбувається, описується як війна між РФ і Заходом.

Інформаційна програма Першого каналу Білорусі від 9 березня 2022 року. Знімок з екрану.

"Український режим у білоруських державних медіа подається як маріонетковий. Білоруські пропагандисти іноді говорять про війну Росії зі Сполученими Штатами чи Заходом, тобто нібито не відбувається війни з Україною, на території України нібито (ведеться) війна із Заходом", - каже Биковський.

Те, що відбувається, за його словами, описується як "визвольна операція".

"Тобто збройні сили чи народна міліція "ЛНР-ДНР" вони звільняють українські міста. Це перевертання з ніг на голову, але в ефірі це не виглядає як щось нове, бо це говориться впевненим тоном, - продовжує співрозмовник, зазначаючи, що пропагандисти називають місцем проведення військових дій, переважно, Донбас: Луганськ і Донецьк : "Виходить, що нібито всі основні дії відбуваються саме там".

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Експерт зазначив, що незважаючи на відмову від інформаційного суверенітету, пропаганда державного ТБ може змінитись одним натисканням рубильника, оскільки її основна мета – збереження при владі Олександра Лукашенка.

"Спочатку він [Лукашенко] розраховував на те, що станеться бліцкриг. Про це говорила російська пропаганда, і я думаю, що багато білоруських військових теж так вважали. Але бліцкригу не виявилося. І Лукашенко, як "політична тварина", завжди тримає носа за вітром і завжди намагається вивернутися зі складних ситуацій, - підсумував Биковський. - Тому, швидше за все, є ще й такі додаткові думки про те, що можна пройти між краплями дощу і потім виявитися миротворцем, коли це закінчиться, якщо Україна зможе відстояти свою незалежність. А якщо Росія переможе, то ми таки були союзниками".

За словами аналітика Джеймстаунського фонду Ксенії Кирилової (Kseniya Kirillova, The Jamestown Foundation), основні меседжі російської пропаганди дуже суперечливі.

"З першого ж дня вторгнення йшла опора на страх і образ зовнішньої загрози і, відповідно, просувався наратив про вимушеність війни", зазначає Кириллова, наголошуючи, що це поєднувалося з гаслами про те, що Росія це нібито "наймиролюбніша держава і виступає за мир по всій планеті".

Але парадоксально, що пропагандисти вже не приховують, що "велика місія Росії – це злам "порочного англосаксонського порядку", продовжує аналітик: "Вони вже не приховують, що напали першими, що розглядали можливість захоплення України ще 2014 року, і вісім років готувалися до цього. Це повністю суперечить версії про вимушеність та небажаність війни".

При цьому версія про вимушеність війни, зазначає співрозмовниця, сама по собі внутрішньо суперечлива. Як наслідок, пропаганда набуває абсолютно гротескних форм.

"Пропаганда стверджує, що Україна нібито створювала ядерну зброю, зокрема виступив Микола Азаров (експрем'єр України за часів Януковича. - Ред.) і озвучив, що це НАТО нібито готувало ядерний удар по Росії з території України, - розмірковує Кириллова. – Також було запущено фейк про те, що в Україні нібито розроблялася біологічна зброя, яка готова знищити слов'янський етнос, і Міноборони РФ навіть винесло це на свій офіційний брифінг. Їх навіть не бентежить, що українці - це теж слов'яни. З цією біологічною зброєю вже доходить до якихось фантастичних форм. Тобто офіційно Міноборони заявляло, що птахи розглядалися як переносники цих хвороб. Виходить, що птахам дали спеціальне завдання, і вони точно знали, кого треба заражати?"

Новина на офіційному сайті ТАРС. Знімок з екрану.

Зазначимо, що заяву військового відомства РФ активно транслювала державна пропаганда.

"Цілком фантастичне продовження цієї теми дав Дмитро Рогозін (глава Роскосмосу. – Ред.). Він сказав, що від цієї біологічної зброї порушуються і репродуктивні функції жінок і виникає непереносимість традиційної їжі", - продовжує Кириллова.

Нагадаємо, що у своєму Telegram-каналі Рогозін уточнив, що "ця зброя впливає як на репродуктивну функцію жінок певної національності, так і в цілому на імунну систему конкретного етносу, викликаючи алергії, непереносимість по відношенню до традиційної їжі і схильність до захворювань, що призводять до ослаблення імунітету нації та її вимирання без впливу воєн".

"Рогозіна без їжі, звичайно, важко уявити. Якщо серйозно, то я розмовляла з науковими співробітниками Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, одного з провідних медичних дослідницьких центрів у США, вони, звичайно, підняли на сміх ідею про хвороби, які можуть вразити лише росіян, – каже Кириллова. - Навіть у теорії майже неможливо створити такий вірус, бо це означає, що етнос має бути дуже замкнутим, там мають бути якісь гени, яких немає в жодних інших етносах, а зараз таке практично неможливо знайти. І це зовсім неможливо з російським етносом, бо він не є монолітним".

Одним із найбільш тривожних факторів, експерт називає повторення російськими режимом тез, які свого часу транслювали Адольф Гітлер: "Сюди відносяться і слова Путіна про нацзрадників, і заяву про "велику історичну місію Росії, яка рятує весь світ".

Співрозмовниця зазначає, що на центральних телеканалах Росії "йде пропаганда у стилі третього рейху". За її словами, ці гасла транслюються повсюдно.

Різку зміну риторику помітили навіть у експрем'єра Дмитра Медведєва. Як звернула увагу "Независимая газета", виступи Дмитра Медведєва повністю стирають його старий образ – прихильника модернізації та рівних стосунків із Заходом. Свій перший пост у Telegram, наприклад, Медведєв присвятив "шаленій русофобії Заходу". "Нашу країну, – написав Медведєв, – обов'язково треба [Заходу] загнати в кут, поставити на коліна та перевиховати за лекалами англосаксонського світу. Але в Росії достатньо потужності, щоб поставити на місце всіх ворогів нашої країни".

Як підсумовує Кириллова, ідеологія, що популяризується на ТБ, "майже не відрізняється від місії "великої Німеччини" і "великої арійської раси": "Тобто, що наша історична місія, місія Росії - зламати ось цей ось світовий порядок. Вони прямо говорять, що в Україні вони не зупиняться".