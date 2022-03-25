"Блестяще! Блестяще сказано!", - білоруський пропагандист Азарьонок про цитату нациста Геббельса. ВIДЕО

Білоруський пропагандист Григорій Азарьонок назвав блискучою цитату нациста Йозефа Геббельса з його виступу 12 березня 1933 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цитату Геббельса Азарьонку зачитали, не вказавши її автора. І тільки після того, коли пропагандист позитивно відгукнувся про неї, повідомили про це.

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