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"Блестяще! Блестяще сказано!", - білоруський пропагандист Азарьонок про цитату нациста Геббельса. ВIДЕО

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Білоруський пропагандист Григорій Азарьонок назвав блискучою цитату нациста Йозефа Геббельса з його виступу 12 березня 1933 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цитату Геббельса Азарьонку зачитали, не вказавши її автора. І тільки після того, коли пропагандист позитивно відгукнувся про неї, повідомили про це.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+76
Неудобненько вышло))(
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25.03.2022 11:33
+53
Можно им ещё процитировать "Майн кампф", там вообще все блестяще по меркам россии.
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25.03.2022 11:34
+51
Тексты Гитлеру все равно писал Геббельс
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25.03.2022 11:35
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25.03.2022 11:33 Відповісти
Зато удобно вошло.
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25.03.2022 13:50 Відповісти
Это вообще-то слова Гитлера. Но не важно..
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25.03.2022 11:33 Відповісти
Тексты Гитлеру все равно писал Геббельс
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25.03.2022 11:35 Відповісти
Это не речь, это слова из беседы Гитлера, которую никто не может ни доказать, ни опровергнуть. Но мысли Геббельса фигурируют в других документах. Поэтому даже если Геббельс или Гитлер такого не говорили, они об этом писали в других документах.

В любом случае, согласен с тем, что это неважно))). Мысли-то подлинные
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25.03.2022 12:15 Відповісти
Да. Мы свечку не держали... но логика/события/действия говорит о том что это БЫЛО... так же как весной 1945 (не в 1941-44 это важно) Мясник/Жуков на возгласы американца фразу "Бабы еще нарожают" сказал/не сказал...логика/события/действия говорит о том что это БЫЛО
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25.03.2022 13:31 Відповісти
Тем не мнеее, эту фразу или эквивалиентную "погибло 10000, а в эту же ночь родилось 20000" приписывают самым разным генералам, вплоть до французской революции. Думаю, можно будет найти и раньше, профдеформация у высшего военного состава именно такая.
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25.03.2022 17:15 Відповісти
1. "Бабы нарожают" говорил Жуков не американцам, а своим генералам, чтобы те подгоняли атаки красноармейцев на укрепления противника.

2. А Эйхенхауэру Жуков говорил, что если есть минное поле, то надо тупо по нему идти, и, мол, количество жертв будет не больше, чем под пулемётным огнём на другом участке. Понятно, что у Эйзенхауэра волосы на голове встали дыбом. Этот диалог будущий американский президент дословно отобразил в своих мемуарах.
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26.03.2022 00:32 Відповісти
Я пересмотрел по телеканалу"виасат хистори", который доступен на мегого очень много док. фильмов о WW2, о становлении нацистской власти в Германии, о Гитлере. Нравится кому, не нравится, но Адольф, если не считать то, что он был той еще тварью, был смелым воякой в первую мировую, за что получил железный крест. А еще после ранения его не пустили на фронт а направили на курсы агитаторов, где он получил отличные навыки оратора и умение зажечь толпу. Этот талант у него проявился во время пивного путча, и Геббельса там еще не было.
А если проанализировать весь его путь во власть и что он делал , став фюрером, то я смотрю, что ***** почти полностью копирует Гитлера, фактически идя по его стопам. Только с народом ***** не повезло, это не дисциплинированные и исполнительные немцы, а тупая дикая лапотная орда, которая за гранчак водяры и в церкви насрет.
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26.03.2022 08:58 Відповісти
Ну, это же в корне все меняет! (Сарказм).
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25.03.2022 11:46 Відповісти
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25.03.2022 11:33 Відповісти
Можно им ещё процитировать "Майн кампф", там вообще все блестяще по меркам россии.
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25.03.2022 11:34 Відповісти
В реальности книга блестящая, но только для чтения, а не для реализации мыслей изложенных там
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25.03.2022 11:44 Відповісти
Блестящая? Шизофренический бред и нудятина.
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25.03.2022 11:54 Відповісти
Фігня книга. 50 сторінок осилив
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25.03.2022 11:55 Відповісти
Для тупорилого бидла так - блєстящая, як і "вайна і мір", "прєступлєніє і наказаніє", та інша херня на постном маслє
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25.03.2022 11:59 Відповісти
Білоруський "Соловйов" буде висіти .
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25.03.2022 11:34 Відповісти
Абавязкова!
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25.03.2022 12:59 Відповісти
Згадався класичний анекдот категорії В - "висят кроссовки, особенно левый".

Рімейк: "висять Соловйови, особливо Азарьонок"
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26.03.2022 01:28 Відповісти
Ну які вони все таки довб.****
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25.03.2022 11:35 Відповісти
наступит день когда ему и соловью отрежут яйца в прямом эфире
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25.03.2022 11:35 Відповісти
Соловьиные яйца невозможно отрезать - их разбивают.
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25.03.2022 13:41 Відповісти
Про азарёнка, лучше чем Остап Бендер, не скажешь - жертва аборта !
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25.03.2022 11:35 Відповісти
Для пропагандистів треба більш ганебну страту.
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25.03.2022 11:47 Відповісти
Это цитата Гитлера. Но не суть.
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25.03.2022 11:36 Відповісти
Я думаю, в те годы они оба говорили такие вещи. Просто Гитлер задокументирован лучше. И близкая цитата у Гитлера не опровергает того, что это говорил и Геббельс.
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25.03.2022 12:00 Відповісти
Это туловище азаренок ещё не сдохло?
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25.03.2022 11:36 Відповісти
Оно разве там одно такое?
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25.03.2022 11:44 Відповісти
бульбаші такі ж самі ******* як і лапотнікі кацапські, мабуть іх теж скрепою проткнули...
перетнуть бульбаші зі зброєю кордон з Україною? - будуть знищені негайно, ніхто навіть чекати не буде піднімуть вони білий флаг чи ні.
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25.03.2022 11:38 Відповісти
"бульбаші" чи все ж лукашисти?
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26.03.2022 13:37 Відповісти
іноді плутаю
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26.03.2022 14:00 Відповісти
це як на кацапів казати шо вони не винні - відмазка та ж сама...
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26.03.2022 14:03 Відповісти
є пунітісти є россіяни, є лукашисти є білоруси - остопіздело!
зі зброєю в Україну? - земля всіх приховає.
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26.03.2022 14:09 Відповісти
навіть ідеологію і ту самі не змогли вигадати.
у фашистів вкрали
країна-терорист,
країна-мародер,
країна-брехун у кубі
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25.03.2022 11:38 Відповісти
Сам потрапив у своє ж гімно
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25.03.2022 11:39 Відповісти
В нас не так давно теж казали - "так звана опозиція"
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25.03.2022 11:40 Відповісти
Вилупок жиріка-жмуріка
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25.03.2022 11:40 Відповісти
"Нас кинули, як лохів розвели за спинами", думає азарьонок
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25.03.2022 11:43 Відповісти
І це покидьок на сокирі спіткнеться.Прийде час.
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25.03.2022 11:44 Відповісти
Азаренок это бастард соловьева и киселева, зачатый в поцриотическом угаре на сатанинской мессе рпц.
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25.03.2022 11:44 Відповісти


@NashaCanada



В этом году на России пройдут совершенно новые и оригинальные «бессмертные полки»: вместо портретов забытых предков, демонстранты пронесут оторванные руки, ноги и жопы убитых в Украине полудурков.
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25.03.2022 11:52 Відповісти
Полудурки рапорта на увольнение написали, в Украину полезли нахлухо отбитые орки.
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26.03.2022 05:15 Відповісти
мне вот интересно - рыгорович азарёнку выдал наградной короткоствол? или у него капсулы вшиты в воротники рубашек?
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25.03.2022 11:48 Відповісти
А разве после "5-й колонны" и "национал-предателей" Гитлера цитируемой бункерной Крысой вся пропаганда "третьего рейха" еще не является в паРашке ОБРАЗЦОМ и ИДЕАЛОМ!?
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25.03.2022 11:50 Відповісти
нема вже білорусів - підкацапня є, білорусів ніц нема.
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25.03.2022 11:51 Відповісти
Им об этом скажи, торчок.
https://t.me/belwarriors/994
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26.03.2022 05:48 Відповісти
вже заспамив тебе, тобік...
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26.03.2022 05:51 Відповісти
себя заспамь, бобик...
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28.03.2022 04:47 Відповісти
это азаренок, то еще пропагандоновское уйло.
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25.03.2022 11:54 Відповісти
Тупое , необразованное , неухоженное, найденное на помойке чмо. Даже вечерний мудозвон соловьев-шапиро , по сравнению с этим убожеством - икона стиля.
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25.03.2022 11:55 Відповісти
атятятя, а шо тута такое, кое-кто обосрался в прямом эфире, с незнанием элементарной истории, хехе
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25.03.2022 11:56 Відповісти
МДааа , кикие они все реально БОЛЬНЫЕ(Господи прости)!
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25.03.2022 11:58 Відповісти
Це ******* не знає навіть своїх класиків.
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25.03.2022 11:59 Відповісти
Достойний ученік дохлого учителя, которий хйво кончил, что і азаренку предстоит. Правільной дорогой ідет уйобок. Не сбівайте пацана с путі.
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25.03.2022 12:12 Відповісти
Блестяще, а зигануть то забыл
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25.03.2022 12:19 Відповісти
Азарьонок - это маленький, недоделанный Азаров.
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25.03.2022 12:29 Відповісти
Браво !!!!
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25.03.2022 12:40 Відповісти
Читал современника Гитлера - писателя Шеппарда, который жил в фашистской Германии, который подробно описывал становление нацизма и вообще жизни в тогдашней Германии. Так вот, нынешняя российская пропагандистская риторика - абсолютная и полная копия Геббельсовской пропаганды, один в один, слово в слово, единственное, что нет "решения еврейского вопроса", а в остальном - всё тоже самое.
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25.03.2022 13:07 Відповісти
Пуйло "вирішення єврейського питання" легко замінив "вирішенням українського питання".
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25.03.2022 13:54 Відповісти
Вскоре путин и лука и гитлера могут оправдать...
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25.03.2022 13:23 Відповісти
Та вже давно Лука Гітлером захоплюється. Говорив, що Білорусі треба брати приклад з економічного розвитку гітлерівської Німеччини. Але економіки без політики не буває.
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25.03.2022 13:58 Відповісти
да у них все скопировано с третьего рейха, кроме уровня жизни того времени
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25.03.2022 13:24 Відповісти
затролил имбицила
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25.03.2022 13:50 Відповісти
типа пуйло так сейчас не говорит....
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25.03.2022 14:30 Відповісти
Упс!😳
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25.03.2022 14:44 Відповісти
Азарьонок куди тікати збираеться? До ваньків? Ішак рідкісний.
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25.03.2022 15:14 Відповісти
При опросе об авторстве этой цитаты на ЖЖ голоса разделились так:

Владимир Путин 181 (21.6%)
Адольф Гитлер 656(78.4%)
https://maxkatz.livejournal.com/462206.html
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25.03.2022 16:27 Відповісти
А украинский моссад будет ? Очень надо!
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25.03.2022 18:30 Відповісти
здохни тварь.просто здохни.
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25.03.2022 20:49 Відповісти
ДА ОН ТУПОЙ ГОВОРЯЩИЙ ЛОСЬ !)
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25.03.2022 23:30 Відповісти
а смотрю ***** у него конечно ещо то *****!
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26.03.2022 07:07 Відповісти
«Не все только плохое было связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Немецкий порядок формировался веками, при Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента».
1994 год Лукашенко А.Г.
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26.03.2022 09:13 Відповісти
 
 