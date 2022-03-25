"Блестяще! Блестяще сказано!", - білоруський пропагандист Азарьонок про цитату нациста Геббельса. ВIДЕО
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Білоруський пропагандист Григорій Азарьонок назвав блискучою цитату нациста Йозефа Геббельса з його виступу 12 березня 1933 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цитату Геббельса Азарьонку зачитали, не вказавши її автора. І тільки після того, коли пропагандист позитивно відгукнувся про неї, повідомили про це.
Топ коментарі
+76 Галина Шалаева 6370bbe2
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+53 ladyar
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+51 Valter Valter
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В любом случае, согласен с тем, что это неважно))). Мысли-то подлинные
2. А Эйхенхауэру Жуков говорил, что если есть минное поле, то надо тупо по нему идти, и, мол, количество жертв будет не больше, чем под пулемётным огнём на другом участке. Понятно, что у Эйзенхауэра волосы на голове встали дыбом. Этот диалог будущий американский президент дословно отобразил в своих мемуарах.
А если проанализировать весь его путь во власть и что он делал , став фюрером, то я смотрю, что ***** почти полностью копирует Гитлера, фактически идя по его стопам. Только с народом ***** не повезло, это не дисциплинированные и исполнительные немцы, а тупая дикая лапотная орда, которая за гранчак водяры и в церкви насрет.
Рімейк: "висять Соловйови, особливо Азарьонок"
перетнуть бульбаші зі зброєю кордон з Україною? - будуть знищені негайно, ніхто навіть чекати не буде піднімуть вони білий флаг чи ні.
зі зброєю в Україну? - земля всіх приховає.
у фашистів вкрали
країна-терорист,
країна-мародер,
країна-брехун у кубі
@NashaCanada
В этом году на России пройдут совершенно новые и оригинальные «бессмертные полки»: вместо портретов забытых предков, демонстранты пронесут оторванные руки, ноги и жопы убитых в Украине полудурков.
https://t.me/belwarriors/994
Владимир Путин 181 (21.6%)
Адольф Гитлер 656(78.4%)
https://maxkatz.livejournal.com/462206.html
1994 год Лукашенко А.Г.