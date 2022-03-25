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Перші хвилини після удару російських окупантів по драматичному театру в Маріуполі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опублікований відеозапис, що зроблений у перші хвилини після атаки російських окупантів на драмтеатр Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому фрагмені є люди, котрі вижили після авіаудару, на першому поверсі театру і частково зафіксовані руйнування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За словами очевидців, у драмтеатрі Маріуполя внаслідок бомбардування загинуло 300 людей, - міськрада

 

Автор: Сергій Яковенко
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Який жах. І це все рашисти вчинили.
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25.03.2022 12:20 Відповісти
Твари нацисткие.Никогда вам это не простит никто
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25.03.2022 12:20 Відповісти
не не не...там шовинизм с фашистским акцентом под соусом гуZZкие всех равней!

Очень забавный сюр, хотя люмпенат об этом и не подозревает
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25.03.2022 12:42 Відповісти
Слов нет от действий путиноидов.
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25.03.2022 12:23 Відповісти
Хорошее доказательство для Гааги в сочетании с признанием Лаврова, азовцев нет на видео.
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25.03.2022 12:27 Відповісти
Ого скільки там бендер-азовців
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25.03.2022 12:31 Відповісти
твари скажут постанова - картины на стене висят
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25.03.2022 12:34 Відповісти
Мне похрену что скажет мерзенный сброд.
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25.03.2022 13:35 Відповісти
Щоб всім було понятно - серед росіян 90 % це кончені дауни, зберігати їм життя чи не зберігати це вибор наших військових ЗСУ. Я б дуже гуманим не був, хай Арестович йде по адресі руского корабля.
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25.03.2022 13:43 Відповісти
не брать в плен!рвать на куски!
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25.03.2022 14:10 Відповісти
 
 