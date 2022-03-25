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Перші хвилини після удару російських окупантів по драматичному театру в Маріуполі. ВIДЕО
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В мережі опублікований відеозапис, що зроблений у перші хвилини після атаки російських окупантів на драмтеатр Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому фрагмені є люди, котрі вижили після авіаудару, на першому поверсі театру і частково зафіксовані руйнування.
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Очень забавный сюр, хотя люмпенат об этом и не подозревает