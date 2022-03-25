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Мешканці окупованого Новотроїцького вийшли на мітинг за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому Новотроїцькому на Херсонщині відбувся мітинг проти агресорів.
Про це повідомляє "Суспільне Херсон", інформує Цензор.НЕТ.
"У Новотроїцькому на Херсонщині люди вийшли на мирний мітинг. Вони скандують: "Новотроїцьке - це Україна!, "Україна понад усе!", - йдеться у повідомленні.
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Крім передової, є ще інформаційний фронт. Обсміювати окупанта і піднімати настрій українцям дуже важливо:
https://www.youtube.com/c/studiya95kvartal/videos
Я не фанат Кварталу і Президента, але вважаю, що не потрібно кидати камні на цих хлопців.
Смерть всiй рашистськiй наволочi !