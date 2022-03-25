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Мешканці окупованого Новотроїцького вийшли на мітинг за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому Новотроїцькому на Херсонщині відбувся мітинг проти агресорів.

Про це повідомляє "Суспільне Херсон", інформує Цензор.НЕТ.

"У Новотроїцькому на Херсонщині люди вийшли на мирний мітинг. Вони скандують: "Новотроїцьке - це Україна!, "Україна понад усе!", - йдеться у повідомленні.

Мешканці окупованого Новотроїцького вийшли на мітинг за Україну 01
Мешканці окупованого Новотроїцького вийшли на мітинг за Україну 02
Мешканці окупованого Новотроїцького вийшли на мітинг за Україну 03

Автор: Ольга Лузан
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Вопрос к касапам куда вы пришли?
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25.03.2022 12:37 Відповісти
Не устаю восхищаться героизмом наших людей.
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25.03.2022 12:39 Відповісти
Перед кацапом двері зачиняй, воно в вікно суне.
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25.03.2022 12:39 Відповісти
Подвиг лисого.
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25.03.2022 12:42 Відповісти
Не всі воюють на фронті. Ті, що не мають військових навичок, є нікому не потрібним баластом.
Крім передової, є ще інформаційний фронт. Обсміювати окупанта і піднімати настрій українцям дуже важливо:
https://www.youtube.com/c/studiya95kvartal/videos

Я не фанат Кварталу і Президента, але вважаю, що не потрібно кидати камні на цих хлопців.
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25.03.2022 13:20 Відповісти
А де голова ради, де була тероборона?
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25.03.2022 12:43 Відповісти

Смерть всiй рашистськiй наволочi !
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25.03.2022 12:43 Відповісти
Щоб Ланы шырокополи и Днипро и Кручи, сталы б вам впоперек горла МОСКАЛИ ******!
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25.03.2022 13:32 Відповісти
 
 