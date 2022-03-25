Мешканці окупованого Новотроїцького вийшли на мітинг за Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованому Новотроїцькому на Херсонщині відбувся мітинг проти агресорів.

Про це повідомляє "Суспільне Херсон", інформує Цензор.НЕТ.

"У Новотроїцькому на Херсонщині люди вийшли на мирний мітинг. Вони скандують: "Новотроїцьке - це Україна!, "Україна понад усе!", - йдеться у повідомленні.

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