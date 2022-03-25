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Момент падіння ракети в натовп людей на вулиці Академіка Павлова в Харкові. ВIДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Вуличні камери спостереження зафіксували момент вчорашнього падіння ракети російських окупантів у натовп людей на вулиці Академіка Павлова в Харкові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок обстрілу загинуло шість людей, а ще 15 госпіталізовані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли людей у черзі по гумдопомогу в Харкові, 6 мирних жителів загинули, 15 - поранені (оновлено). ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+65
Кончені мразі, горіти їм в пеклі.
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25.03.2022 12:38
+32
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував пропозицію США про те, щоб Туреччина передала Україні зенітні ракетні системи великої і середньої дальності С-400, куплені у росії. За його словами, системи це власність Анкари.

Також Президент Туреччини наразі не готовий приєднатись до санкцій проти росії через побоювання проблем з газом.

---
ну что, Турция - наш будущий гарант?
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25.03.2022 12:41
+30

Смерть всiй рашистськiй наволочi !
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25.03.2022 12:41
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Кончені мразі, горіти їм в пеклі.
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25.03.2022 12:38 Відповісти
В рот ипучая захарова скажет что это фейк. Но эту боярышницу и коксового коня не спасет от висилица.
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25.03.2022 12:41 Відповісти
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував пропозицію США про те, щоб Туреччина передала Україні зенітні ракетні системи великої і середньої дальності С-400, куплені у росії. За його словами, системи це власність Анкари.

Також Президент Туреччини наразі не готовий приєднатись до санкцій проти росії через побоювання проблем з газом.

---
ну что, Турция - наш будущий гарант?
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25.03.2022 12:41 Відповісти
Це ціна тої самої галочки в бюлетені. Мордою в лайно, ще на п'ять років.
"ізраіль", якщо не помиляюсь, також "гарант".
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25.03.2022 13:43 Відповісти
Турки хоч байрактари продають нам, а ось ізраїль беспілотники росії.
Ось де гарант так гарант!
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25.03.2022 14:21 Відповісти
Досить брехати. Не продає вже Ізраїль безпилотники росії. Це тупі казки. А ось те що робить для України Ізраїль зараз це закрита інформація не для кожного.
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25.03.2022 14:50 Відповісти
Очевидно ви про ,кАломойського,суркісів,бАгалюбова,яраслауського,кАрагародськАго, печи діти можна довго (і 'я їм легіон))Читайте першоджерела!
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25.03.2022 17:25 Відповісти
Не сочиняй. Ердоган сразу объявил, что открыто не присоединяется к санкциям, чтобы сохранить роль переговорника. А насчет "побоювання проблем с газом", имея под рукой Азербайджан... Чью мысль транслируешь? Или сам?
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25.03.2022 17:04 Відповісти
У тебя гугл отключили? Не поверишь, но есть источники новостей, кроме Цензора. Проверяй иногда, бывает любопытно. И я не "сам", а "сама". Видимо, ты такой "внимательный" по жизни.

но сжалюсь над тобой...

https://www.unian.net/politics/erdogan-otkazalsya-peredat-ukraine-rossiyskie-zrk-s-400-novosti-ukraina-amp-11758975.html
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26.03.2022 05:52 Відповісти
И где там про газ, глазастенькая наша? И про "побоювання" где? Привычно добавила скабеевское "объяснение"?
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26.03.2022 06:23 Відповісти
Зараз читала кацапське - з Маріуполя вивезли дітей , батьків яких вбили нацики. Сук давить як тарганів, нещадно.
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25.03.2022 12:41 Відповісти
можу взяти одну, двох дитинок під опіку. але-ж в нас законодавство не дозволить....
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25.03.2022 12:51 Відповісти
свій дітлах є та ще кілька лише веселіше буде
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25.03.2022 13:10 Відповісти

Смерть всiй рашистськiй наволочi !
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25.03.2022 12:41 Відповісти
вся русофашня повинна бути знищена, та нація то нелюди, нелюдів можно нищити до останнього
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25.03.2022 12:42 Відповісти
Русские фашисты могут воевать только со стариками и детьми.Как это они делали в Сирии ...
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25.03.2022 12:57 Відповісти
Кацапи, слуги сатани...
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25.03.2022 13:02 Відповісти
Arsen Avakov




Источник сообщает, что есть информация о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны РФ - Шойгу и Игоря Костюкова - нач ГУ ГШ ВС РФ.
Симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковые - жжение в области сердца, затруднённое дыхание. У Шойгу была потеря сознания.
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25.03.2022 13:02 Відповісти
шоб они здохли!!!
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25.03.2022 14:07 Відповісти
Окупанти припхались в Кирилівку.
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25.03.2022 13:07 Відповісти
Eto racketa? Eto daje na granatu ne tyanet.
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25.03.2022 13:10 Відповісти
Странная ракета. Даже машину в сторону не подвинуло. НУРС какой-то мелкий?
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25.03.2022 13:15 Відповісти
Лахта - в очко тобі такий НУРС скоро залетить.
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25.03.2022 13:24 Відповісти
Это был выстрел САУ например Коалиция-СВ, реактивные снаряды града разрываться сильнее и менее точны. А с САУ легко делать точечные попадания если знаешь координаты.
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25.03.2022 13:34 Відповісти
Навіть на САУ не тягне.
Від того не легше.
Може міномет - 60 -80 ???
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25.03.2022 13:42 Відповісти
и сегодня снова то же самое, кто-то дает координаты, это ж очевидно... и эти страшные трагедии никого ничему не учат, не собирать людей на улице в открытую
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25.03.2022 13:18 Відповісти
Кончена кацапська нація піл назвою РОСІЯНЄ.
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25.03.2022 13:23 Відповісти
Твари рашистские, будьте прокляты навсегда!
Что бы не знали ни вы, ни ваши выродки ни счастья ни удачи никогда!
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25.03.2022 13:32 Відповісти
 
 