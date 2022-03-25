48 839 28
Момент падіння ракети в натовп людей на вулиці Академіка Павлова в Харкові. ВIДЕО камер спостереження
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Вуличні камери спостереження зафіксували момент вчорашнього падіння ракети російських окупантів у натовп людей на вулиці Академіка Павлова в Харкові.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок обстрілу загинуло шість людей, а ще 15 госпіталізовані.
Топ коментарі
+65 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар25.03.2022 12:38
+32 Галина Шалаева 6370bbe2
показати весь коментар25.03.2022 12:41
+30 Mora Zfayfer
показати весь коментар25.03.2022 12:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Також Президент Туреччини наразі не готовий приєднатись до санкцій проти росії через побоювання проблем з газом.
---
ну что, Турция - наш будущий гарант?
"ізраіль", якщо не помиляюсь, також "гарант".
Ось де гарант так гарант!
но сжалюсь над тобой...
https://www.unian.net/politics/erdogan-otkazalsya-peredat-ukraine-rossiyskie-zrk-s-400-novosti-ukraina-amp-11758975.html
Смерть всiй рашистськiй наволочi !
Источник сообщает, что есть информация о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны РФ - Шойгу и Игоря Костюкова - нач ГУ ГШ ВС РФ.
Симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковые - жжение в области сердца, затруднённое дыхание. У Шойгу была потеря сознания.
Від того не легше.
Може міномет - 60 -80 ???
Что бы не знали ни вы, ни ваши выродки ни счастья ни удачи никогда!