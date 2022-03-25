"Довбо#об! Ти ж гнила людина!", - активісти знайшли в Іспанії прокремлівського блогера Шарія. ВIДЕО
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Українські активісти віднайшли прокремлівського блогера Анатолія Шарія та його помешкання в Іспанії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише Ян Доброносов і публікує відеозапис, зроблений активістами.
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Топ коментарі
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+79 Stas Kozoriz
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Ольга Бондаренко, настоящее имя Зураб, является уроженцем Чечни и в достаточно юном возрасте была парнем) После знакомства с Шарием, Зураб Бондаренко изменил внешность, и предстал перед публикой в облике Ольги.
Также журналисты утверждают, что Ольга (Зураб) с юных лет занимается проституцией, в основном на территории Москвы."
Возможно пэдофилу Шарию нравятся не только дети, но и транссэксуалы, такое бывает
Супруга украинофоба Анатолия Шария, известного своими пропагандистскими выступлениями в адрес Украины, оказалась транссексуалом. Об этом пишут авторы украинско-нидерландского проекта «Преступления России» в твиттере.
Ольга Бондаренко, настоящее имя Зураб, является уроженцем Чечни и в достаточно юном возрасте была парнем) После знакомства с Шарием, Зураб Бондаренко изменил внешность, и предстал перед публикой в облике Ольги.
Также журналисты утверждают, что Ольга (Зураб) с юных лет занимается проституцией, в основном на территории Москвы.
Всё бы ничего - транссексуалы тоже люди, и имеют право любить и быть любимыми. Только ведь вспоминаются вопросы Анатолию Шарию на Ютубе, типа «А почему у тебя, Толя, рот постоянно такой влажный?».
И тут реально начинаешь понимать, как россияне смотрят видео с участием Шария. Как представляют они Толю, делающего Ольге куни, и видят, как его борода трется об большие волосатые яйца Зураба.
Є ж кримінальна справа де він стріляв з пістолета.