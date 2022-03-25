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"Довбо#об! Ти ж гнила людина!", - активісти знайшли в Іспанії прокремлівського блогера Шарія. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські активісти віднайшли прокремлівського блогера Анатолія Шарія та його помешкання в Іспанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише Ян Доброносов і публікує відеозапис, зроблений активістами.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+96
В ПЛЕН ГНИДУ НЕ БРАТЬ !!!
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25.03.2022 13:07
+79
Випустіть пару нормальних мужиків до Іспанії і ця шавка забуде як руцями і ножками махати!
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25.03.2022 13:08
+62
скаче як пітушочек,пітуШарій..ще доберемся до нього
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25.03.2022 13:09
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надо было там же и закопать!
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25.03.2022 13:59 Відповісти
Наполягати на вигнанні з Європи!
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25.03.2022 14:03 Відповісти
А що, наша влада досі не подала запит на екстрадіцію? Чи Венедіктова лише пузирі на камеру спроможня пускать. До речі, давно треба звільнить ту хвойду.
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25.03.2022 19:30 Відповісти
обратится к властям испании чтобы эту падаль выслали!
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25.03.2022 14:03 Відповісти
воно ж в козлорилу ********** звалить. треба поінакшому - вносі закидати коктейлями молотова, що згоріло у вісні
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25.03.2022 15:41 Відповісти
Якісь сцикуни. Петушрій на них скаче,. а вони йому в бубен дати не можуть.
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25.03.2022 14:05 Відповісти
Мабуть, не хочуть до поліції.
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25.03.2022 14:20 Відповісти
Написати на грамотній іспанській і каталонській мові хто в цьому районі поселився. Розрдруквати і кинути в кожний почтовий ящик сусідів. Розклеїти по стовбах також. Воно буде тільки вночі попід стіночками перебіжками пересуватись.
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25.03.2022 14:23 Відповісти
Віно, як бачте, іспанську охорону собі найняло. І скаче, за ним, точ як бойовий півник.
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25.03.2022 19:34 Відповісти
Головне,що знають де він тепер! ківа також купив в Іспанії житло,тільки не встигне вже в ньому пожити.
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25.03.2022 14:06 Відповісти
так ківа вже йде за жиріком
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25.03.2022 14:07 Відповісти
Кажуть Жірік уже співає разом з КОБЗДОНОМ уже сьогодні в 10.45
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25.03.2022 14:34 Відповісти
СЬОГОДНІ себто 25.03.2022 о 10.45 Жірік заспівав з Кабздоном
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25.03.2022 14:36 Відповісти
вручити білети на концерт кобздона
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25.03.2022 14:06 Відповісти
25.03.2022 Жірік о 10.45 приєднався до дуету з Кабздоном
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25.03.2022 14:37 Відповісти
Дайте адрес шарика, надо посмотреть, где гнида живет ..
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25.03.2022 14:08 Відповісти
Carrer Pescadors, 7 (не точно, но там на Гугл картах стоит белый фургон, видимо как раз съезжает предыдущий владелец). Городок Roda de Bara, недалеко от Барселоны и Таррагоны, распространите пожалуйста
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25.03.2022 20:10 Відповісти
О, лайно собаче. Диви як стрибає. Ніде тепер тобі не буде спокою, *********.
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25.03.2022 14:11 Відповісти
"Супруга украинофоба Анатолия Шария, известного своими пропагандистскими выступлениями в адрес Украины, оказалась транссексуалом.

Ольга Бондаренко, настоящее имя Зураб, является уроженцем Чечни и в достаточно юном возрасте была парнем) После знакомства с Шарием, Зураб Бондаренко изменил внешность, и предстал перед публикой в облике Ольги.
Также журналисты утверждают, что Ольга (Зураб) с юных лет занимается проституцией, в основном на территории Москвы."

Возможно пэдофилу Шарию нравятся не только дети, но и транссэксуалы, такое бывает

Супруга украинофоба Анатолия Шария, известного своими пропагандистскими выступлениями в адрес Украины, оказалась транссексуалом. Об этом пишут авторы украинско-нидерландского проекта «Преступления России» в твиттере.

Ольга Бондаренко, настоящее имя Зураб, является уроженцем Чечни и в достаточно юном возрасте была парнем) После знакомства с Шарием, Зураб Бондаренко изменил внешность, и предстал перед публикой в облике Ольги.
Также журналисты утверждают, что Ольга (Зураб) с юных лет занимается проституцией, в основном на территории Москвы.

Всё бы ничего - транссексуалы тоже люди, и имеют право любить и быть любимыми. Только ведь вспоминаются вопросы Анатолию Шарию на Ютубе, типа «А почему у тебя, Толя, рот постоянно такой влажный?».

И тут реально начинаешь понимать, как россияне смотрят видео с участием Шария. Как представляют они Толю, делающего Ольге куни, и видят, как его борода трется об большие волосатые яйца Зураба.

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25.03.2022 14:12 Відповісти
Господи! Які збоченці
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25.03.2022 14:32 Відповісти
Кстати, похоже на правду:

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25.03.2022 14:39 Відповісти
да я и раньше когда видел ее на видео что-то противоестественное чувствовалось
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25.03.2022 21:59 Відповісти
Бть, вот сейчас я в первый раз пожалел что нельзя сейчас из страны по быстрому в Испанию на прогулку слетать..
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25.03.2022 14:12 Відповісти
Тварюка.
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25.03.2022 14:14 Відповісти
Я бы уничтожил эту нечисть, даже перспектива сесть не остановила. Просто прекратил бы эту деятельность раз и навсегда. У них есть такая возможность, да хотя бы скрытно, ночью в постели прирезать, он за свою деятельность уже давно заслужил казнь.
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25.03.2022 14:15 Відповісти
Почему єта тварь живая до сих пор?
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25.03.2022 14:15 Відповісти
буков багато. перо вбік та й усьо. суд виправдає
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25.03.2022 14:16 Відповісти
Потрібно звертатися до властей Іспанії! Наполягати на затримання та відправки з країни!
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25.03.2022 14:18 Відповісти
Ше б віршика йому якогось прочитали шоб він пристидився.
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25.03.2022 14:24 Відповісти
Дивне відео. Чого вони туди попхалися? Поговорити "за життя" з пропагандистом смерті? Результат: Шарій залишився живим і неушкодженим. Тік-токери безнадійні дебіли. ... Знімати Шарія потрібно винятково в вигляді трупа як фотофіксацію вироку українського народу.
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25.03.2022 14:27 Відповісти
Могли б хоча б викласти в інтернет його адресу. Була б реальна користь.
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25.03.2022 14:42 Відповісти
Відріжте йому його поганий гнилий язик!
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25.03.2022 14:27 Відповісти
для початку.....
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25.03.2022 14:33 Відповісти
Вже давно минув час усіляких розмов і навіть посилань... Є значно дієвіші методи.
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25.03.2022 14:34 Відповісти
Дайте йому по яйцях.
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25.03.2022 15:18 Відповісти
Півенькулій лишається самим собою - людина-гівно.
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25.03.2022 15:20 Відповісти
О чем они с ним разговаривают? Зачем? Эта тварь не имеет права на жизнь!
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25.03.2022 15:24 Відповісти
Видворити з Іспаніі цю паскуду ,скільки бруда ця погань вилила на Украіну ,чого ти живеш В ЄС а не дибільній росіі якій так вірно служиш ?
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25.03.2022 15:31 Відповісти
С огромным удовольствием ********-бы с ноги несколько раз по башке этой прорашистской твари !
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25.03.2022 15:33 Відповісти
Оприлюдніть адресу цього підара будь ласка!
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25.03.2022 15:44 Відповісти
Carrer Pescadors, 7 (не точно, но там находится по белому фургону на Гугл картах, видимо съезжает предыдущий владелец..), там улочка небольшая, возле моря. Городок Roda se Bara. Распространите пожалуйста. Но у него ещё квартира в Таррагоне кажется, но там многоэтажка, точного адреса нет
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25.03.2022 20:17 Відповісти
*Roda de Bara
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25.03.2022 20:18 Відповісти
Его за яйца подвесть нада вместе с женой на столбе.
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25.03.2022 16:08 Відповісти
Хоч морду намилили?
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25.03.2022 16:25 Відповісти
Що це, я зе херню побачив? Ця падла щей ногами махає? Ще борзо кидається? І ніхто йому цеглою в макітру не поцілив? Та що це стидоба?
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25.03.2022 16:28 Відповісти
Удивляет то, что никто этой гниде не прорубил по рылу, а он вел себя дерзко. Парни, не оставьте его в покое, сделайте что то, чтобы он не остался незамечен.
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25.03.2022 17:01 Відповісти
С якой бы насолодою я стис би долонi на горлянкi гниди, нема в свiti такiх наркотикiв за крашою насолодою...
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25.03.2022 17:38 Відповісти
Пулю ему в лоб!
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25.03.2022 17:58 Відповісти
Чому СБУ не пошле запрос, щоб його видали Україні?

Є ж кримінальна справа де він стріляв з пістолета.
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25.03.2022 18:00 Відповісти
Один галдеж ,а действий ноль.Упустили такой шанс прибить эту гниду.
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25.03.2022 18:46 Відповісти
Хлопці ! На хер ви ганьбите себе ? Ще й прапор начепили… одне розчарування.., не можу не згадати того Швондера - это какой то позор !
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25.03.2022 18:47 Відповісти
Возможно они заодно...
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25.03.2022 19:33 Відповісти
где запрос нашего МВС и прокуратуры на его экстрадицию как преступника? почему он не в сизо Испании?
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25.03.2022 19:03 Відповісти
Инфа 100%? Есть конкретные пацаны, живут недалеко?
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25.03.2022 21:00 Відповісти
недалеко
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25.03.2022 21:01 Відповісти
недалеко
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25.03.2022 21:06 Відповісти
невже у нас нема спеціалістів відправити у відрядження в Іспанію працюючих по принципу тихо прийшов тихо пішов?
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25.03.2022 21:28 Відповісти
Нашо ото кричати, щось доводити?.. Тихенько придушили толю і пішли
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25.03.2022 22:08 Відповісти
ТАМ ПОРА ТАМ ПРОВЕСТИ КОКТЕЙЛЬНУЮ ВЕЧЕРИНКУ !)
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25.03.2022 23:26 Відповісти
УБЕЙТЕ ЕГО !!!
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26.03.2022 10:56 Відповісти
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