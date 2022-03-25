"Довбо#об! Ти ж гнила людина!", - активісти знайшли в Іспанії прокремлівського блогера Шарія. ВIДЕО

Українські активісти віднайшли прокремлівського блогера Анатолія Шарія та його помешкання в Іспанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише Ян Доброносов і публікує відеозапис, зроблений активістами.

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