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В Росії масово розсилають повістки військовозобов'язаним і пропонують службу за контрактом: "За Україну обіцяють $53 щодобово і подвійну ставку". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв заявив, що російські військомати масово викликають повістками військовозобов'язаних і пропонують укласти короткострокові контракти на службу в армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією Левієва, військові чиновники обіцяють натомість отримання статусу учасника бойових дій, подвійну посадову ставку та добові у розмірі 53 долари США.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+35
а похоронну церемонію оплачують?
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25.03.2022 14:59
+28
Не завжди. Покладаються на щиросердних українців, які прикопують кацапів безкоштовно.
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25.03.2022 15:02
+24
Тури в Чорнобаївку відкриті.
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25.03.2022 14:59
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а похоронну церемонію оплачують?
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25.03.2022 14:59 Відповісти
Не завжди. Покладаються на щиросердних українців, які прикопують кацапів безкоштовно.
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25.03.2022 15:02 Відповісти
Лише сміттєвий пакет для залишків.
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25.03.2022 15:03 Відповісти
НА МЕНЯ НАДВИГАЕТСЯ ПО СТЕНЕ ТАРАКАН

На меня надвигается по стене таракан.
Ну и пусть надвигается, у меня есть капкан.
Нажимаешь на кнопочку - таракан в западне.
Можно выпить и стопочку, можно выпить и две.

На меня надвигается по реке рыба-кит.
Ну и пусть надвигается, у меня динамит.
Нажимаешь на кнопочку - рыба-кит на куски.
Можно выпить и стопочку, можно выпить и три.

На меня надвигается из кустов кацапин.
Ну и пусть надвигается, у меня карабин.
Нажимаешь на кнопочку - кацапину в ребро.
Можно выпить и стопочку, можно выпить ведро.

На меня надвигаются семь бандитов зараз.
Ну и пусть надвигаются, у меня есть фугас.
Нажимаешь на кнопочку - семь бандитов лежат.
Можно выпить и стопочку, можно выпить ушат.

На меня надвигается по стене майский жук.
Ну и пусть надвигается, я на бомбе сижу.
Нажимаешь на кнопочку - майский жук улетел.
Можно выпить и стопочку, только я не успел.

Расшифровка фонограммы Юрия Кудеева, альбом «В нашу гавань заходили корабли: Новые встречи», Вып 2. ООО «Снегири-музыка», 2004.
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25.03.2022 15:16 Відповісти
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25.03.2022 14:59 Відповісти
не байдужі вони до оточуючих реалій і цінностей, їх ці реалії і цінності дратують, вони агресивно реагують і прагнуть знищити.
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25.03.2022 15:05 Відповісти
Тури в Чорнобаївку відкриті.
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25.03.2022 14:59 Відповісти
когда такой красивьій фантик конфетка обьічно не очень
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25.03.2022 15:00 Відповісти
Сбор мяса начался. Какие 53 бакса, у них бл уже платить нечем тем кто есть, а они новых лохов ищут.
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25.03.2022 15:00 Відповісти
Вони на рублях просто напишуть "бакс".
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25.03.2022 15:03 Відповісти
Папіру вже нема, рублі друкувати...
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25.03.2022 15:26 Відповісти
Там з урахуванням, що половина і місяць не проживе, платити не потрібно буде. Мішок сахару мамкі дадуть і похоронку.
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25.03.2022 15:23 Відповісти
Я одного не розумію - а при чім тут долари?
Та вже забудьте про них!
Потрібно вимірювати в рулонах туалетного паперу, кг цукру, шт. буханок хліба....
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25.03.2022 15:01 Відповісти
це - недвозначний прямий натяк (пропонувати те, чого не отримати) на те, яку сосульку отримають невтішні вдови...
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25.03.2022 15:05 Відповісти
Вони надто тупі щоб зрозуміти, що доларами їм ніхто платити не збирається.
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25.03.2022 15:08 Відповісти
кацапы тут самое главное понять по какому курсу не дайте себя обмануть
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25.03.2022 15:04 Відповісти
А ШО ТУТ НЄ ПАНЯТНАВА -- КУРС 1 $ = 1 ФУБЛЬ !
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25.03.2022 17:07 Відповісти
Найголовніше, це перебити як найбільше москальської техніки. Якраз цим, зараз займаються ЗСУ.
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25.03.2022 15:04 Відповісти
Да русские потеряли темп и утилизировали кучу мяса. Теперь идет простая война на истощение и восстановить потенциал они не могут.
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25.03.2022 15:12 Відповісти
Главное, русские вонючие свиньи ненавидят сша и запад, но брать американскими долларами за убийство детей и женщин они не против. Быть русским хуже чем быть помойной крысой или гнидой на лобке бомжа
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25.03.2022 15:05 Відповісти
Ну так путлер ведь объяснил, что пользоваться материальными благами западной цивилизации - это не преступление, а вот разделять западные моральные ценности - это и есть самое настоящее национал-предательство.
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25.03.2022 15:30 Відповісти
горящие туры - чернобаевка, бердянск, изюм
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25.03.2022 15:07 Відповісти
Бердянськ - круїзний лайнер БДК
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25.03.2022 15:51 Відповісти
Мні сподобалось "короткострокові договори" 🤣🤣
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25.03.2022 15:09 Відповісти
А хоронить за чей счёт обещают?
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25.03.2022 15:10 Відповісти
Утром ЗСУ полностью освободили Харьковскую область ...смерть крысам путлера👾
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25.03.2022 15:11 Відповісти
Мощно обещать хоть Луну с неба. Один хрен 16 тысяч дохлых орков уде не получат ни суточных ни "двойных" ставок. В лучшем случае родня получит компенсацию туалетной бумагой в виде рублей.
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25.03.2022 15:13 Відповісти
"пропонують укласти короткострокові контракти на службу в армії РФ." - и ведь не врут же - многие кацапы тут очень краткосрочно.
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25.03.2022 15:21 Відповісти
Дивіться кацапи у нас тут долари не ходять, у нас гривні. В черзі до банкоматів нервові люди. Не їдьте сюди.
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25.03.2022 15:27 Відповісти
А чого так мало? Хай по тисячі пропонують, трупам один фіг виплачувати нічого не треба.
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25.03.2022 15:31 Відповісти
Ключова фраза "корткострокові контракти".
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25.03.2022 15:36 Відповісти
Я за 1,5 часа зарабатываю эту сумму. Вот же тупые нищие лаптеноги.
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25.03.2022 16:21 Відповісти

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25.03.2022 16:35 Відповісти
Краткосрочные контракты на 30 дней. Оставшимся в живых оплачивают за 30 дней 1590 долларов рублями по курсу **********. Потом контракт можно продлить еще на 30 дней. Ну, это такая типа "игра в кальмара". Только значки другие - "Z", "V", "О" ...
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25.03.2022 17:13 Відповісти
 
 