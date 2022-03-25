В Росії масово розсилають повістки військовозобов'язаним і пропонують службу за контрактом: "За Україну обіцяють $53 щодобово і подвійну ставку". ВIДЕО
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Засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв заявив, що російські військомати масово викликають повістками військовозобов'язаних і пропонують укласти короткострокові контракти на службу в армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією Левієва, військові чиновники обіцяють натомість отримання статусу учасника бойових дій, подвійну посадову ставку та добові у розмірі 53 долари США.
Топ коментарі
+35 Solsky Wasyl
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+28 Rostyslav Komarnytsky
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+24 Папєрєднік
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На меня надвигается по стене таракан.
Ну и пусть надвигается, у меня есть капкан.
Нажимаешь на кнопочку - таракан в западне.
Можно выпить и стопочку, можно выпить и две.
На меня надвигается по реке рыба-кит.
Ну и пусть надвигается, у меня динамит.
Нажимаешь на кнопочку - рыба-кит на куски.
Можно выпить и стопочку, можно выпить и три.
На меня надвигается из кустов кацапин.
Ну и пусть надвигается, у меня карабин.
Нажимаешь на кнопочку - кацапину в ребро.
Можно выпить и стопочку, можно выпить ведро.
На меня надвигаются семь бандитов зараз.
Ну и пусть надвигаются, у меня есть фугас.
Нажимаешь на кнопочку - семь бандитов лежат.
Можно выпить и стопочку, можно выпить ушат.
На меня надвигается по стене майский жук.
Ну и пусть надвигается, я на бомбе сижу.
Нажимаешь на кнопочку - майский жук улетел.
Можно выпить и стопочку, только я не успел.
Расшифровка фонограммы Юрия Кудеева, альбом «В нашу гавань заходили корабли: Новые встречи», Вып 2. ООО «Снегири-музыка», 2004.
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