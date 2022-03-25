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"Могут перегруппировать и опять на войну отправить. Хотя группировать уже нех#й. Двух полковников так и не нашли - то ли в плену, то ли 200-е", - окупант про втрати і бої в Україні. ВIДЕО
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Російський окупант в розмові з рідним розповідає, про втрати у підрозділі та про те, що залишки підрозділу відведені ближче до АРК Крим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про стало відомо з телефонної розмови, яку перехопили українські спецслужби. У розмові він висловлює сподівання, що найближчим часом його виведуть до окупованого Криму, а тоді в місце постійної дислокації.
Увага! Ненормативна лексика!
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+22 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар25.03.2022 15:27
+16 Константин См
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+12 Лаур
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Будь ласка, зачекайте...
Спати намагалися.
Після зустрічи із нами
Перегрупувалися:
Замість сраки - голова,
Де макітра - срака,
Відступа одна нога,
Інша - йде в атаку...
Навіть не літатимуть, із-за зайвої ваги. А так, пішки ходитимуть.
Це не вірна фраза. Правильно буде:
Увага! Руський язик!
Бо який руський язик без мата?