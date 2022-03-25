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"Могут перегруппировать и опять на войну отправить. Хотя группировать уже нех#й. Двух полковников так и не нашли - то ли в плену, то ли 200-е", - окупант про втрати і бої в Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російський окупант в розмові з рідним розповідає, про втрати у підрозділі та про те, що залишки підрозділу відведені ближче до АРК Крим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про стало відомо з телефонної розмови, яку перехопили українські спецслужби. У розмові він висловлює сподівання, що найближчим часом його виведуть до окупованого Криму, а тоді в місце постійної дислокації.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+22
300 тые они. Лежат в канаве подыхают.
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25.03.2022 15:27
+16
Два полковники в канаві
Спати намагалися.
Після зустрічи із нами
Перегрупувалися:
Замість сраки - голова,
Де макітра - срака,
Відступа одна нога,
Інша - йде в атаку...
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25.03.2022 15:44
+12
самка свинособаки аж расстроилась шо кобель ешо живой ...
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25.03.2022 15:37
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300 тые они. Лежат в канаве подыхают.
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25.03.2022 15:27 Відповісти
Два полковники в канаві
Спати намагалися.
Після зустрічи із нами
Перегрупувалися:
Замість сраки - голова,
Де макітра - срака,
Відступа одна нога,
Інша - йде в атаку...
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25.03.2022 15:44 Відповісти
кацапські 300-ті, це личинки 200-х
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25.03.2022 18:11 Відповісти
Мабуть, полковники пішли до когось у раби
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25.03.2022 18:32 Відповісти
Чикаємо, моральний дух у них на висоті буде.
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25.03.2022 15:29 Відповісти
смертники на бетеэре )
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25.03.2022 15:30 Відповісти
самка свинособаки аж расстроилась шо кобель ешо живой ...
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25.03.2022 15:37 Відповісти
Ну да. Сегодня Анзор в гости зайдёт.
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25.03.2022 15:45 Відповісти
анзор уже там живёть..
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25.03.2022 16:05 Відповісти
Полковніков ваших собаки доїдають. Не їдьте сюди тут вже нічого нема (
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25.03.2022 15:38 Відповісти
Самке *****, ліж би гроші йшли за звірства цього покидька
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25.03.2022 15:39 Відповісти
Настоящий пАлковник. В колодце они, после бритвой по горлу.
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25.03.2022 15:40 Відповісти
Ну и чо? Чо,чо..."груз200",чо. Тьфу,блеать. Зверьё кацапское.
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25.03.2022 15:44 Відповісти
"Ну и чо? Чо,чо..."груз200",чо. - ну а ты чо не "200" то чо.. давай быстрее то чо , а то ипатеку гасить нада чо ..."
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25.03.2022 16:08 Відповісти
путя сказал в морг-значит в морг
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25.03.2022 15:45 Відповісти
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25.03.2022 15:47 Відповісти
Синиці будуть,як індики!
Навіть не літатимуть, із-за зайвої ваги. А так, пішки ходитимуть.
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25.03.2022 18:17 Відповісти
Слухав бы и слухав..))
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25.03.2022 15:47 Відповісти
Увага! Ненормативна лексика!

Це не вірна фраза. Правильно буде:

Увага! Руський язик!

Бо який руський язик без мата?
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25.03.2022 16:31 Відповісти
на ордынском пишіть правильно рюзгэ ызыгъ блеат
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25.03.2022 18:36 Відповісти
Мені важко таке писати. Від руський язик в мене пальці ломаються
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25.03.2022 18:50 Відповісти
 
 