"Могут перегруппировать и опять на войну отправить. Хотя группировать уже нех#й. Двух полковников так и не нашли - то ли в плену, то ли 200-е", - окупант про втрати і бої в Україні. ВIДЕО

Російський окупант в розмові з рідним розповідає, про втрати у підрозділі та про те, що залишки підрозділу відведені ближче до АРК Крим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про стало відомо з телефонної розмови, яку перехопили українські спецслужби. У розмові він висловлює сподівання, що найближчим часом його виведуть до окупованого Криму, а тоді в місце постійної дислокації.

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