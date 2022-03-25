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Зеленський вручив державні нагороди працівникам СБУ, які відзначилися під час війни з Росією. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У 30-ту річницю створення Служби безпеки України президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам спецслужби за мужність і самовідданість та зразкове виконання службового обов’язку під час захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми відчуваємо ваш захист Української держави. Знаю, що багато офіцерів, службовців зараз перебувають на лінії фронту, виконують важливі операції. Але де б ви не були, ми всі захищаємо найголовніше, що в нас є, – нашу країну", – сказав він.

Зеленський подякував працівникам СБУ за вірну службу Україні.

Також читайте: Від початку війни СБУ затримала понад 350 диверсантів

Автор: Володимир Янченко
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Околиця Львова, ранок, перехрестя, стоiть ДАiшник на дорозi. Їде модна така машина, дай думає спиню. Спиняє.
- Добрий ранок!
- Добрий!
- Ваші документи будь-ласка.
- Будь ласка!
- Вийдiть з машини.
- З задоволенням! Виходить здоровенний вуйко в вишиванцi, все при ньому, посмiхаeться собi у вуса.
- Що гарний настрiй?
- Гарний.
- Вiдкрийте багажник.
- Прошу…

Вiдкриває, а там труп в мiшку, порубаний на дрiбнi шматки, кров м'ясо i все таке…

- Шо москаль?…
- Еге ж…
- Яке прикре самогубство….
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25.03.2022 15:30 Відповісти
клас за те що пропускають всяку нечість за кордон і получають медальки відвертих сепарів у керівництво районів а поті
м нагорода
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25.03.2022 17:58 Відповісти
 
 