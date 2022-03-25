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"Завтра ця ластівка по орках буде #башить. П#зда їм", - "тракторні війська" відібрали у загарбників зенітну установку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
На Миколаївщині "тракторні війська" захопили у ворога та передали українським військовим зенітну установку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому видно новий трофей, опублікований у соцмережах.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+45 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар25.03.2022 15:51
+30 And Kansay
показати весь коментар25.03.2022 15:51
+16 Urs
показати весь коментар25.03.2022 16:00
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До лав ВСУ не пішли,то маючи час та натхненя, поки насіня для сівби підвезуть,у вільний час орків постріляти,щоб по копаному не лазили!
Слава героям?
Как много в этом звуке для сердца руского ******* ( не совсем в рифму но понятно)