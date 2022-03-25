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"Завтра ця ластівка по орках буде #башить. П#зда їм", - "тракторні війська" відібрали у загарбників зенітну установку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

На Миколаївщині "тракторні війська" захопили у ворога та передали українським військовим зенітну установку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому видно новий трофей, опублікований у соцмережах

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Танчик трофейний, беха трофейна. А це затрофеїть не вийшло - роз'#башили", - українські воїни після бою. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+45
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25.03.2022 15:51
+30
Ги!!! І можно засівать кацапію. Тракторному війську слава!
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25.03.2022 15:51
+16
от забава пацанам. Завтра вместо того, шоб сеять, будут искать кацапов шоб новый сельхоз-дивайс испытать ))
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25.03.2022 16:00
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Ги!!! І можно засівать кацапію. Тракторному війську слава!
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25.03.2022 15:51 Відповісти
Була "кацапоZенітка", стала "українська зенітка"
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25.03.2022 16:10 Відповісти
Хто хоче словник української лайки? Повний культурний аналог російсійського мату. Хто з маскалів не розуміє українську так нічого і не второпає . Куди вам виставити?
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26.03.2022 08:22 Відповісти
Google Drive?
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22.08.2022 14:31 Відповісти
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25.03.2022 15:51 Відповісти
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25.03.2022 15:55 Відповісти
от забава пацанам. Завтра вместо того, шоб сеять, будут искать кацапов шоб новый сельхоз-дивайс испытать ))
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25.03.2022 16:00 Відповісти
Відміно!!!
До лав ВСУ не пішли,то маючи час та натхненя, поки насіня для сівби підвезуть,у вільний час орків постріляти,щоб по копаному не лазили!
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25.03.2022 19:15 Відповісти
Молодці !!!
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25.03.2022 16:09 Відповісти
Хіба може хтось перемогти таких хлопців? Та ніхто і ніколи!
Слава героям?
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25.03.2022 16:32 Відповісти
Тракторные войска!
Как много в этом звуке для сердца руского ******* ( не совсем в рифму но понятно)
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25.03.2022 18:08 Відповісти
Это очень гуд! Только когда уже матом перестанут говорить? Мы же не орки....
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25.03.2022 18:10 Відповісти
 
 