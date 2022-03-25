"Завтра ця ластівка по орках буде #башить. П#зда їм", - "тракторні війська" відібрали у загарбників зенітну установку. ВIДЕО

На Миколаївщині "тракторні війська" захопили у ворога та передали українським військовим зенітну установку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому видно новий трофей, опублікований у соцмережах.

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