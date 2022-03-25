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Війська РФ зменшили інтенсивність авіаударів і перейшли до застосування безпілотників, - Арестович. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники упродовж минулої доби зменшили інтенсивність ударів пілотованої авіації і перейшли до застосування безпілотних літальних апаратів для ведення розвідки.

Про це розповів позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відзначається низький морально-вольовий стан (у російських військовослужбовців. - Ред.) і головне - поганий рівень збору резервістів. Багато російських військових відмовляються їхати в Україну. Причин кілька: великі втрати, яких вони зазнають, і чутки про них, які вже досягли території РФ", - повідомив Арестович.

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"Противник намагався завдавати окремих ударів повітряних і ракетних по території України, але їх інтенсивність набагато менша, ніж в усі попередні дні. Протягом доби він уникав практично застосування пілотованої авіації, перейшов до застосування безпілотних літальних апаратів для ведення розвідки. Але повітряні сили й армійське ППО ЗСУ нищать їх і знищили протягом доби декілька таких апаратів, включно з крилатими ракетами", - зазначив Арестович.

Він поінформував, що впродовж доби становище та характер дій російських загарбників і наших військ "несуттєво змінилися", ведуться окремі тактичні дії на покращення положення сторін, але українська сторона, за його словами, переважає у веденні цих тактичних дій.

Радник керівника ОП підкреслив, що героїчно тримається Маріуполь і Чернігів, а також висловив окрему вдячність захисникам і мешканцям міста Славутича. Арестович зауважив, що тероборона Славутича відбила першу спробу російського наступу на місто й зараз героїчно тримає оборону.
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Топ коментарі
+13
Збирач лайків.
Вірю тільки ЗСУ.
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25.03.2022 16:44
+9
Перебіг війни має коментуватися лише представником міністерства оборони...
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25.03.2022 16:45
+7
арестович-продавець надій.
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25.03.2022 16:41
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арестович-продавець надій.
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25.03.2022 16:41 Відповісти
Він щось не так сказав? Аргументуйте.
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25.03.2022 16:43 Відповісти
В минулу неділю сказав,що ЗСУ стомилося вести наступальні дії і Єрмак виліз з вимогою до Європи про зброю. Те що він говорить,віри мало,а раптом знову у ворога дані взяв
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25.03.2022 18:36 Відповісти
Вологих сподівань опи
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25.03.2022 17:40 Відповісти
Несемось ! Маріуполь!

Тяжело ранен Руслан Геремеев.

Появилась информация что Руслан Геремеев тяжело ранен в Украине.
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Ищу фиксацию.
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25.03.2022 16:42 Відповісти
І що? Завтра речник ЗСУ скаже що кацапська авіація як літала так і літає?
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25.03.2022 16:42 Відповісти
В Бресте начались «голодные бунты»
https://charter97.org/ru/news/2022/3/25/460668
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25.03.2022 16:43 Відповісти
Хреново, что советник президента с ЗСУ разными голосами поют.
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25.03.2022 16:44 Відповісти
Тому що ЗСУ на Арестовича дивиться як на дебіла.
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25.03.2022 16:58 Відповісти
Збирач лайків.
Вірю тільки ЗСУ.
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25.03.2022 16:44 Відповісти
ЗСУ працюють, нема коли говорити. А інформаційний вакуум має хтось заповнювати)
В будь-якому разі, люди повинні вірити в перемогу, без цього не перемогти ніяк. В цьому Арестович допомагає.
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25.03.2022 16:50 Відповісти
Перебіг війни має коментуватися лише представником міністерства оборони...
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25.03.2022 16:45 Відповісти
а радник секретарки не авторітєт?))
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25.03.2022 16:48 Відповісти
Має бути одна-єдина людина... Якщо Арестович, то нехай буде Арестович... Але та людина має доносити офіційну точку зору...
Все інше проходить по графі "особиста думка"...
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25.03.2022 16:54 Відповісти
«Тракторные войска» отобрали у захватчиков зенитную установку https://charter97.org/ru/news/2022/3/25/460666/
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25.03.2022 16:45 Відповісти
Гаваряща галава
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25.03.2022 16:46 Відповісти
Зказочный д......
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25.03.2022 16:51 Відповісти
Словоблуд і брехло
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25.03.2022 16:53 Відповісти
Ровно как в 14-15 году начинается на Цензоре бал-маскарад зрадое...в всех мастей и красок ))
Не сцыте чепуши. Мы победим и без вас. Киев за 2 дня не прокатило, блицкриг накрылся бородой, у москалей шансов нет. Крови они попить могут, особенно у безоружных гражданских, но это война и это вражины, только на такое они и способны.
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25.03.2022 16:54 Відповісти
Є люди при пам'яті . Дякую Вам . Бо від обсирачів вже настрій падає.
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25.03.2022 17:12 Відповісти
Могу только напомнить совет профессора Преображенского по поводу советских газет
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25.03.2022 17:32 Відповісти
Щойно у Вінницю прилетіло. Як тільки ця ***** скаже про зупинення авіаударів, так одразу вони поновлюються.
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25.03.2022 16:56 Відповісти
На себе в зеркало дивимося і пам'ятаємо, що обливання брудом влади під час війни грає на руку окупантам . Тілько повна мерзота може це не розуміти
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25.03.2022 17:31 Відповісти
Покажите карту по версии Арестовича, не хочу нагонять зраду, но судя по городам по гугл мэпс всё гораздо печальней чем есть.
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25.03.2022 17:14 Відповісти
Це не шоу а війна . Вам за кораблем .
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25.03.2022 17:37 Відповісти
Арестович это психотерапевт - "валерьянка". Его речи для успокоения народа. Поэтому, не нужно упрекать его в брехне. Кто хочет реальной информации, ищите в других источниках.
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25.03.2022 17:46 Відповісти
Хтось довіряє Люські? Я її не слухаю, і не читаю.
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25.03.2022 20:03 Відповісти
 
 