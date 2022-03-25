Війська РФ зменшили інтенсивність авіаударів і перейшли до застосування безпілотників, - Арестович. ВIДЕО
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Російські загарбники упродовж минулої доби зменшили інтенсивність ударів пілотованої авіації і перейшли до застосування безпілотних літальних апаратів для ведення розвідки.
Про це розповів позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Відзначається низький морально-вольовий стан (у російських військовослужбовців. - Ред.) і головне - поганий рівень збору резервістів. Багато російських військових відмовляються їхати в Україну. Причин кілька: великі втрати, яких вони зазнають, і чутки про них, які вже досягли території РФ", - повідомив Арестович.
"Противник намагався завдавати окремих ударів повітряних і ракетних по території України, але їх інтенсивність набагато менша, ніж в усі попередні дні. Протягом доби він уникав практично застосування пілотованої авіації, перейшов до застосування безпілотних літальних апаратів для ведення розвідки. Але повітряні сили й армійське ППО ЗСУ нищать їх і знищили протягом доби декілька таких апаратів, включно з крилатими ракетами", - зазначив Арестович.
Він поінформував, що впродовж доби становище та характер дій російських загарбників і наших військ "несуттєво змінилися", ведуться окремі тактичні дії на покращення положення сторін, але українська сторона, за його словами, переважає у веденні цих тактичних дій.
Радник керівника ОП підкреслив, що героїчно тримається Маріуполь і Чернігів, а також висловив окрему вдячність захисникам і мешканцям міста Славутича. Арестович зауважив, що тероборона Славутича відбила першу спробу російського наступу на місто й зараз героїчно тримає оборону.
Будь ласка, зачекайте...
Тяжело ранен Руслан Геремеев.
Появилась информация что Руслан Геремеев тяжело ранен в Украине.
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Ищу фиксацию.
https://charter97.org/ru/news/2022/3/25/460668
Вірю тільки ЗСУ.
В будь-якому разі, люди повинні вірити в перемогу, без цього не перемогти ніяк. В цьому Арестович допомагає.
Все інше проходить по графі "особиста думка"...
Не сцыте чепуши. Мы победим и без вас. Киев за 2 дня не прокатило, блицкриг накрылся бородой, у москалей шансов нет. Крови они попить могут, особенно у безоружных гражданских, но это война и это вражины, только на такое они и способны.