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Озброєні тероборонівці з єврейської громади співають пісню в київській синагозі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опубліковано відеозапис, на якому два тероборонівці з єврейської громади Києва співають пісню в синагозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з чоловіків в бронежилеті та озброєний автоматом, інший тримає через плече, ймовірно, мисливську зброю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Щоб ти був здох", - представники єврейської громади Києва, що пережили розстріли в Бабиному Яру, звернулись до Путіна. ВIДЕО

 

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+48
Батько наш Бандера на івриті =)
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25.03.2022 17:13
+34
Поляки марку випустили
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25.03.2022 17:19
+29
В пятницу, 25 марта, в Иерусалиме прошел марафон.

По данным израильских СМИ, его выиграла украинка.
Победительницей стала 32-летняя Валентина Верска.
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25.03.2022 17:14
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Батько наш Бандера на івриті =)
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25.03.2022 17:13 Відповісти
Батько наш Бандера на івриті
_________________________________________________________________________________

"В каждой шутке есть доля шутки"(с)
Никогда не задумывались над тем, откуда в семье священника УГКЦ была родовая фамилия испанского корня(bandera - прапор, исп.-укр.)
У меня есть такая версия.
Дело в том, что до Первой Мировой в Галичині было две еврейские общины, два еврейских этноса, ашкеназский и сефардский. Потом они перемешались, но в 19-м веке это различие знали четко. И у сефардской общины , как выходцев из Испании, сохранился разговорный язык ладино на основе испанского. У ашкеназов разговорный был идиш, на основе иврита и немецкого, а у сефардов ладино на основе иврита и испанского.
А как гласит поговорка - "Нет такого слова, которое у еврея не могло бы стать фамилией".
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25.03.2022 17:55 Відповісти
Що ти куриш?))??А про нафталіна ісраїльського ,що скажеш?)))
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25.03.2022 18:20 Відповісти
Про "нафталіна ісраїльського" нема чого розповідати.
Зайдіть в Вікіпедію, та усе е.
А от про чисто іспанське прізвище в галичанина маете якусь версію?
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25.03.2022 19:28 Відповісти
Греко-католицькі священники навчаються у Ватикані, тому прізвище вочевидь італійське. Окрім того, гаданий пращур міг бути римо-католиком іспанського, португальского, каталонського, французського, арагонського тощо походження.
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25.03.2022 20:44 Відповісти
Пояснюю,для твого запаленого і хворого мозку; в Україні є музичний інструмент-бандура і призвище відповідно Бандера!!!
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26.03.2022 19:24 Відповісти
Здаеться мені, шо дупа знаходиться ближче до сраки, ніж Бандера до бандури. Ніц звязку нема. Жодного!
Едине пояснення, це прапор з іспанськоі.
А от чому в священника-галичанина було іспанське прізвище, я не знаю.
Якщо вы це знаете, то будь ласка, поділіться.
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26.03.2022 20:01 Відповісти
Мені більше подобається:'' если в кране не води значит випили жиди'' І для мене досить вашого вашого словесного етносу.)))
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26.03.2022 20:22 Відповісти
То що ж я маю робити, якщо вы неосвіченный, темний селюк з розумовим рівнем худоби.
Живіть з цим, що е, немаю чім вам порадити.
Усього найкращого і дякую за спілкування.
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26.03.2022 20:27 Відповісти
1001 раз переконався жид не людина!
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26.03.2022 21:45 Відповісти
В Україні є музичний інструмент -бандура і відповідно призвище українця БАНДЕРА!
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26.03.2022 19:50 Відповісти
Колись мені старі повстанці (бандерівці) розповідали що у їх рядах були бійці різних національностей. Багато було євреїв з Чернівців і Львова.Це московити завжди всіх стравлювали між собою і називали бандитами. Ця гидота всі народи обзиває поганими словами.
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25.03.2022 19:17 Відповісти
Було,було...
Був Левко Ребет, був і Рико Ярий.
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25.03.2022 19:24 Відповісти
Так, це вона!)
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26.03.2022 02:11 Відповісти
В пятницу, 25 марта, в Иерусалиме прошел марафон.

По данным израильских СМИ, его выиграла украинка.
Победительницей стала 32-летняя Валентина Верска.
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25.03.2022 17:14 Відповісти
ну так буба ещё в "триста еврейцев" это воинство пропиарил...
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25.03.2022 17:15 Відповісти
Еврейское казачество восстало.
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25.03.2022 17:16 Відповісти
Ну, тих, що в Ізраїлі, я так і називаю - йорданські козаки. То нація воїнів, там навіть дівчата служать строкову.
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25.03.2022 17:49 Відповісти
Ти ,що куриш??а з мозком все добре?? Дитяча травма не зашкодила(акушерка при родах не впіймала?)
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25.03.2022 18:22 Відповісти
Не курю, взагалі. З мозком все гаразд. Дитячих травм не було. Ти йдеш у кільватері руссского корабля.
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25.03.2022 21:58 Відповісти
😊 І що в тому поганого? Головне - з ким твоє серце і на якому боці душа - на бці зла, чи добра.
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25.03.2022 17:19 Відповісти
Єврейські "фошизди"? 😲
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25.03.2022 17:17 Відповісти
Так отож . В україні нац нетерпимості немає . І ми 'фашисти' . А роZZії 'только руськие' люди , а всі інші - нЕлюди . Так хто фошизди?
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25.03.2022 17:50 Відповісти
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25.03.2022 19:30 Відповісти
😁
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25.03.2022 18:15 Відповісти
всі в строю.
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25.03.2022 17:17 Відповісти
Їх більше . На фото не всі .
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25.03.2022 17:51 Відповісти
Надо им Фукса отдать. Того, который нанял гопоту свастики в Харькове малевать для Параш-ТВ. Они ему ещё раз обрезание сделают, только на этот раз- головы.
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25.03.2022 17:19 Відповісти
нацисти, чо!

у раші напевне всі шаблони потріскають, якщо їм це показати
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25.03.2022 17:19 Відповісти
Ну в них же якось живе в голові шаблон про президента руськомовного-єврея-нациста.
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25.03.2022 17:36 Відповісти
300 еврейцев
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25.03.2022 17:19 Відповісти
Поляки марку випустили
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25.03.2022 17:19 Відповісти
Справді братським народом для нас, як показала війна, є поляки!
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26.03.2022 08:53 Відповісти
тільки курди казав.щоб не базікали як вже інформація..ну шляк би вас трафив..щей фото вліпили...120 тепловизоров и 10 тепловизионых прицелов, качественного европейского производства, были переданы сегодня в 16 украинских воинских подразделений от благотворителей пожелавших остаться неизвестными.
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25.03.2022 17:22 Відповісти
Бєня з ними?
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25.03.2022 17:23 Відповісти
у того одна думка в голове .и куда ж теперь эмигрировать в случае чего?придется наверное в палестину...
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25.03.2022 17:32 Відповісти
Він так наср-в усім, що й Палестина видасть його американцям.
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25.03.2022 18:15 Відповісти
Те в бункері під Дніпром.
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25.03.2022 17:47 Відповісти
Беня знает за облаву =)
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25.03.2022 19:07 Відповісти
от нацисти. нічого святого не мають
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25.03.2022 17:27 Відповісти
Евреи раздолбали сирийцев из Панцерфаустов. Под Киевом. В 2022 году. Хотелось бы проснуться.
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25.03.2022 17:30 Відповісти
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25.03.2022 17:47 Відповісти
Знайшлись головні нацисти нарешті.
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25.03.2022 17:35 Відповісти
😂
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25.03.2022 18:18 Відповісти
Цензор намагається продукувати клікбейтні заголовки для новин, але поки що результат на трієчку.

Заголовок: "озброєні тероборонівці з єврейської... бла-бла-бла".

Реальність: Півтора тероборонівця зняли показушний відосик в стилі "у травні підемо на шашлички". Хоч би назбирали масовку з пейсатими перуками і кіпами, для переконливості.
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25.03.2022 17:51 Відповісти
Хунта фашистів на чолі з евреем заставила в синагозі евреїв співати пісні.
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25.03.2022 18:00 Відповісти
Фошизды засели в синагоге!
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25.03.2022 18:09 Відповісти
И бандеровцы в Баку, ссылка чуть ниже.
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25.03.2022 18:37 Відповісти
?
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25.03.2022 18:25 Відповісти
А вот это поют в Баку
Духовний Гімн України «Боже Великий Єдиний»

https://www.youtube.com/watch?v=GJ3f-43iiaM
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25.03.2022 18:35 Відповісти
В нас в соборі всі люди по великих святах співають.
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25.03.2022 18:51 Відповісти
Прослушла, мороз по коже.
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25.03.2022 20:01 Відповісти
Селямчик! Шось чула про наступ Азербайджана в Карабахе?
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25.03.2022 19:41 Відповісти
Привет, Макс, угу, созванивалась с ребятами с Урагана, если помнишь такой, пара остались еще со старых времен, только звёзды стали большими. Кацапы, которые стоят на линии разграничения, по ходу собрались скромно отойти в сторону в случае чего. МО орков обрывает два дня телефоны тутошнему командованию, Ереван выносит мозг Макрону, тот Кремлю, короче движуха по колу. Весело. При этом сейчас Баку нужен Европе нужно срочно увеличить поставки по максимуму на Болгарию и Грецию.
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25.03.2022 20:00 Відповісти
Outstanding! Еще бы Молдова с Грузией набрались смелости использовать реальный шанс на освобождение своих территорий, было бы просто замечательно.
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25.03.2022 20:04 Відповісти
А це як же ж? Забули?

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25.03.2022 20:11 Відповісти
Це згодом...
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25.03.2022 20:13 Відповісти
Грузия - да. А у Молдовы там 1,5 танка в армии.
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25.03.2022 20:29 Відповісти
а они там ещё остались- я думал они стадом поскакали к нам на утилизацию
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25.03.2022 20:05 Відповісти
С базы в Гюмри отправили, скоро доедут.
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25.03.2022 21:38 Відповісти
Эмм...
Фошызды?
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25.03.2022 18:46 Відповісти
Озброєні до зубів бандерівці
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25.03.2022 18:59 Відповісти
кацапы как вам такой прикол. евреи воюют на стороне "укр нацистов" против "борцов" с нацизмом. Что то не складывается пазл, да кацапчики.
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25.03.2022 19:18 Відповісти
та для них що нацисти,що националісти...вони в цьому не тямлять
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25.03.2022 19:37 Відповісти
Хоч мерзенно прозвучить, але дяка ***** - так поєднати одномоментно усю Україну не змогли би і десятиріччя пропаганди. Дякую, ХЛО, але щоб ти здох прям зараз!
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25.03.2022 19:41 Відповісти
Все они головорезы и в штанах у них обрезы.
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25.03.2022 19:52 Відповісти
Shabbat Shalom
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25.03.2022 19:59 Відповісти
Ці двоє точно фашисти
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26.03.2022 09:07 Відповісти
 
 