Озброєні тероборонівці з єврейської громади співають пісню в київській синагозі. ВIДЕО

В мережі опубліковано відеозапис, на якому два тероборонівці з єврейської громади Києва співають пісню в синагозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з чоловіків в бронежилеті та озброєний автоматом, інший тримає через плече, ймовірно, мисливську зброю.

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