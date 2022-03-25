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Озброєні тероборонівці з єврейської громади співають пісню в київській синагозі. ВIДЕО
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В мережі опубліковано відеозапис, на якому два тероборонівці з єврейської громади Києва співають пісню в синагозі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з чоловіків в бронежилеті та озброєний автоматом, інший тримає через плече, ймовірно, мисливську зброю.
Топ коментарі
+48 Rhodesian
показати весь коментар25.03.2022 17:13
+34 Bob Fayn
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+29 arye z.
показати весь коментар25.03.2022 17:14
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"В каждой шутке есть доля шутки"(с)
Никогда не задумывались над тем, откуда в семье священника УГКЦ была родовая фамилия испанского корня(bandera - прапор, исп.-укр.)
У меня есть такая версия.
Дело в том, что до Первой Мировой в Галичині было две еврейские общины, два еврейских этноса, ашкеназский и сефардский. Потом они перемешались, но в 19-м веке это различие знали четко. И у сефардской общины , как выходцев из Испании, сохранился разговорный язык ладино на основе испанского. У ашкеназов разговорный был идиш, на основе иврита и немецкого, а у сефардов ладино на основе иврита и испанского.
А как гласит поговорка - "Нет такого слова, которое у еврея не могло бы стать фамилией".
Зайдіть в Вікіпедію, та усе е.
А от про чисто іспанське прізвище в галичанина маете якусь версію?
Едине пояснення, це прапор з іспанськоі.
А от чому в священника-галичанина було іспанське прізвище, я не знаю.
Якщо вы це знаете, то будь ласка, поділіться.
Живіть з цим, що е, немаю чім вам порадити.
Усього найкращого і дякую за спілкування.
Був Левко Ребет, був і Рико Ярий.
По данным израильских СМИ, его выиграла украинка.
Победительницей стала 32-летняя Валентина Верска.
у раші напевне всі шаблони потріскають, якщо їм це показати
Заголовок: "озброєні тероборонівці з єврейської... бла-бла-бла".
Реальність: Півтора тероборонівця зняли показушний відосик в стилі "у травні підемо на шашлички". Хоч би назбирали масовку з пейсатими перуками і кіпами, для переконливості.
Духовний Гімн України «Боже Великий Єдиний»
https://www.youtube.com/watch?v=GJ3f-43iiaM
Фошызды?