"Ми знищили чотири російські танки. Хороший день", - доброволець зі США Васкес воює у складі українського підрозділу. ВIДЕО

Військовий-доброволець зі США Джеймс Васкес, який воює з російськими окупантами у складі українського підрозділу опублікував відеозапис, де розповідає про свої бойові будні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Васкес розповідає про вдалу атаку його підрозділу та показує знищену російську техніку.

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