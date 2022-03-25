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"Ми знищили чотири російські танки. Хороший день", - доброволець зі США Васкес воює у складі українського підрозділу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Військовий-доброволець зі США Джеймс Васкес, який воює з російськими окупантами у складі українського підрозділу опублікував відеозапис, де розповідає про свої бойові будні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Васкес розповідає про вдалу атаку його підрозділу та показує знищену російську техніку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці чеченського батальйону імені Шейха Мансура знищують російських окупантів під Києвом. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+142
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25.03.2022 17:38
+59
Там не только четыре танка подорвано, там все пердаки пропагандонов поотрывает.
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25.03.2022 17:40
+55
сбылась мечта кацапов повоевать с американцами. В Украине.. накаркали придирки в Кремпульке...
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25.03.2022 17:45
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25.03.2022 17:38 Відповісти
+
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25.03.2022 17:41 Відповісти
сбылась мечта кацапов повоевать с американцами. В Украине.. накаркали придирки в Кремпульке...
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25.03.2022 17:45 Відповісти
Вони ще не знають як на Красній площі їх танки від джавелінів запалають.
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25.03.2022 18:07 Відповісти
Та не, по красной площади им уже хватит ездить. На Параде Победы поедут наши 64-ки и Абрамсы союзников
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25.03.2022 23:24 Відповісти
👍😀
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25.03.2022 18:11 Відповісти
Фил - гений!!!
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25.03.2022 18:50 Відповісти
В степи под Херсоном
Высокие травы,
Стоит Чернобаевка там.
Лежат под курганом,
Заросшим бурьяном,
Владимир, Иван и Ильхам
Он шел на Одессу - дошел до Херсона
Тувинский шаман сибиряк
Цыгане направо,
У Кима застава -
Марчело там с ним здоровяк.
"Ребята! - сказал,
Обращаясь к отряду,
Тувинский шаман сибиряк
Херсон захватили,
Донбасс защитили
Возьмем Николаев точняк".
Сказали ребята:
"Пробьёмся штыками,
У нас есть прекрасный лайфхак!"
Собрать вертолеты
Побольше пехоты
Прийти в Чернобаевку так.
Весёлые песни поёт Украина,
И мемы рисует народ,
Там в десять заходов
Мочили уродов
Огнем поливал небосвод
В степи под Херсоном
Высокие травы,
В степи под Херсоном курган.
И райской прогулкой
Покажется уркам
Сухуми, Чечня и Афган
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25.03.2022 20:15 Відповісти
very good
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25.03.2022 17:40 Відповісти
Там не только четыре танка подорвано, там все пердаки пропагандонов поотрывает.
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25.03.2022 17:40 Відповісти
Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК на сегодняшний день практически двадцать тысяч человек
https://t.me/generalsvr2/145
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25.03.2022 18:18 Відповісти
Чувак сказал:
"So far, we took out seven russian tanks after long firefight to control the area..."
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25.03.2022 17:41 Відповісти
Скорее several а не seven.
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25.03.2022 17:48 Відповісти
Прослушал в наушниках, вполне возможно он говорит several, ну очень смазанно. Вполне себе слышится как seven. Наверное специфика встроенного эквалайзера в голове (делал тест у доктора - завалены высокие).
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25.03.2022 18:55 Відповісти
several russian's tanks ... and then counted 4 on the spot
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25.03.2022 17:53 Відповісти
Результат https://youtube.com/shorts/2JL-CAQBjOA?feature=share
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25.03.2022 20:11 Відповісти
no, my bad .... he said - seven
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25.03.2022 17:54 Відповісти
He said several clearly. May be with some accent, but still several.
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25.03.2022 18:26 Відповісти
my bad, he said - seven
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25.03.2022 17:55 Відповісти
"So far, we took out sevrlrussian tanks..." - several russian tanks
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25.03.2022 18:28 Відповісти
Да, похоже на то.
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25.03.2022 19:10 Відповісти
Взагалі то він їх рахував до чотирьох.
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25.03.2022 19:21 Відповісти
Пам'ятаю Васкеса - ше з Чужой 2
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25.03.2022 17:41 Відповісти
El riesgo vive siempre(c)
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25.03.2022 17:46 Відповісти
Васкес один з небагатьох американців котрому американські генерали люто заздрять ,бо він жмурить кацапофашистів . Не обмежений стурбованістю та доктринами нато. І голос в нього хоч втомлений але щасливий
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25.03.2022 19:40 Відповісти
він сказал СІМ танків
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25.03.2022 17:41 Відповісти
Ще не вечір .
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25.03.2022 17:43 Відповісти
Он сказал несколько - "севрлрашн тэнкс".
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25.03.2022 18:29 Відповісти
Воїни світла !
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25.03.2022 17:42 Відповісти
аааа... ********* на вдохе задохнется ))) НАТО тайно памагает гнать асвбадителей ))))
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25.03.2022 17:42 Відповісти
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25.03.2022 17:53 Відповісти
будет по приколу, если этот боец получит гражданство раньше бойцов
14-го года...мож щаз шось офис допэтрайе,шо надо меняться?
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25.03.2022 17:43 Відповісти
Американские рейнджеры в Украине на охоте на русских гиен и шакалов.
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25.03.2022 17:44 Відповісти
з яких пір SEVEN переводиться як чотири? підбили СІМ танків! СІМ!!
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25.03.2022 17:44 Відповісти
Several - несколько. При разговорной речи происходит выпадение гласных и слияние слов в одно. "Sevrlrushn tanks".
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25.03.2022 18:31 Відповісти
perfect, guys! go on!
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25.03.2022 17:45 Відповісти
хтось шось питав за іностранний Легіон?
оце вони.
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25.03.2022 17:47 Відповісти
спасибо
. .. настоящие друзья
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25.03.2022 17:50 Відповісти
хлопець каже за 7 руснявих танків, чому в новині 4?
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25.03.2022 17:50 Відповісти
"Військовий-доброволець зі США Джеймс Васкес, який воює з російськими окупантами .."
буде,що онукам розповісти
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25.03.2022 17:52 Відповісти
Вот вам москалям и солдаты НАТО. Накаркали на свою дупу...
Получите
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25.03.2022 17:52 Відповісти
Уничтожено не 4, а 7 танков!
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25.03.2022 17:53 Відповісти
several(несколько) 4 или больше
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25.03.2022 18:01 Відповісти
Чудовий день !
Бажаю вам лише таких днів і трофеїв.
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25.03.2022 17:53 Відповісти
Сезон сафарі на русню відкрито. Можна зі своєю зброєю)
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25.03.2022 17:54 Відповісти
Молодці хлопці! Дякую від усього серця
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25.03.2022 17:54 Відповісти
І тепер не кажіть, що ми не НАТО
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25.03.2022 17:55 Відповісти
справжні американські українці)
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25.03.2022 18:02 Відповісти
шойгу нарешті доповів правду https://youtu.be/23Ai3_WdO0o
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25.03.2022 18:04 Відповісти
Nice
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25.03.2022 18:16 Відповісти
Бог у поміч Господарю !!!
Посівна в Україні почалася із знищення московітів !!
Смерть московітам в Україні!
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25.03.2022 18:55 Відповісти
Слава Героям!
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25.03.2022 19:07 Відповісти
бачиш якусь кацапську тварину? - пали крупним дробом.
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25.03.2022 19:19 Відповісти
YOU ARE REAL HERO! GOD BLESS YOU!
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25.03.2022 19:25 Відповісти
Гарно попрацювали, плідно! Одна жура - закарпатські циганини бідкаються, що ціна на метал паде... Втішаються лиш тим, що його дохуа. А як його спздити, хоч і з далека, - то вони пропетлять своїм розумом)
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25.03.2022 19:31 Відповісти
MANY, MANY THANKS !!!!
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25.03.2022 19:43 Відповісти
and MANY, MANY TANKS !!!!
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25.03.2022 23:24 Відповісти
JUST A PERFECT DAY
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25.03.2022 19:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QYEC4TZsy-Y
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25.03.2022 19:45 Відповісти
Good job guys.
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25.03.2022 19:53 Відповісти
Good job guys !
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25.03.2022 19:55 Відповісти
Nice
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25.03.2022 20:07 Відповісти
Well done!
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25.03.2022 20:11 Відповісти
Северал - декілька. Це точно, мій брат добре знає англійську та американську. Більш того, цей американець явно вчився вищому закладі, дуже правильно розмовляє.
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25.03.2022 20:21 Відповісти
Як зазначає газета "New York Post" Відео Васкеса "Welcome to America" стало вірусним - має 2.5 млн. переглядів.
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25.03.2022 20:43 Відповісти
Stay so cool, guys.
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25.03.2022 20:51 Відповісти
Ща этот Васкес напилит видосов, как он без смс и регистрации валит кацапов, миллион просмотров в американском сегменте ютуба и получим реальное сафари-тур, с безлимитным отстрелом кацапни.
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25.03.2022 21:02 Відповісти
Дословный перевод:
"Ок. На данный момент в течении долгого боя мы уничтожили НЕСКОЛЬКО русских танков (видно БМП в данном случае). Взяли местность под контроль и теперь мы будем зачищать зону от тех, кто ещё пытается противостоять. Уничтожим их и закончим на сегодня. Это был долгий день. О да, бэйби! Раз, два, три, четыре танка. Это был хороший день!"
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25.03.2022 23:21 Відповісти
Идёт такой довольный и напевает:
"I guess I've always been soldier of fortune...."
Dave Coverdale, "Soldier of Fortune" Deep Purple/Whitesnake
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25.03.2022 23:38 Відповісти
God save Vasquez and ukrainian army!
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31.03.2022 13:20 Відповісти
 
 