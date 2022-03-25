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"Ми знищили чотири російські танки. Хороший день", - доброволець зі США Васкес воює у складі українського підрозділу. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Військовий-доброволець зі США Джеймс Васкес, який воює з російськими окупантами у складі українського підрозділу опублікував відеозапис, де розповідає про свої бойові будні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Васкес розповідає про вдалу атаку його підрозділу та показує знищену російську техніку.
Топ коментарі
+142 Огусто
показати весь коментар25.03.2022 17:38
+59 MrC
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+55 VOLVO XC 70
показати весь коментар25.03.2022 17:45
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Будь ласка, зачекайте...
Высокие травы,
Стоит Чернобаевка там.
Лежат под курганом,
Заросшим бурьяном,
Владимир, Иван и Ильхам
Он шел на Одессу - дошел до Херсона
Тувинский шаман сибиряк
Цыгане направо,
У Кима застава -
Марчело там с ним здоровяк.
"Ребята! - сказал,
Обращаясь к отряду,
Тувинский шаман сибиряк
Херсон захватили,
Донбасс защитили
Возьмем Николаев точняк".
Сказали ребята:
"Пробьёмся штыками,
У нас есть прекрасный лайфхак!"
Собрать вертолеты
Побольше пехоты
Прийти в Чернобаевку так.
Весёлые песни поёт Украина,
И мемы рисует народ,
Там в десять заходов
Мочили уродов
Огнем поливал небосвод
В степи под Херсоном
Высокие травы,
В степи под Херсоном курган.
И райской прогулкой
Покажется уркам
Сухуми, Чечня и Афган
https://t.me/generalsvr2/145
"So far, we took out seven russian tanks after long firefight to control the area..."
14-го года...мож щаз шось офис допэтрайе,шо надо меняться?
оце вони.
. .. настоящие друзья
буде,що онукам розповісти
Получите
Бажаю вам лише таких днів і трофеїв.
Посівна в Україні почалася із знищення московітів !!
Смерть московітам в Україні!
"Ок. На данный момент в течении долгого боя мы уничтожили НЕСКОЛЬКО русских танков (видно БМП в данном случае). Взяли местность под контроль и теперь мы будем зачищать зону от тех, кто ещё пытается противостоять. Уничтожим их и закончим на сегодня. Это был долгий день. О да, бэйби! Раз, два, три, четыре танка. Это был хороший день!"
"I guess I've always been soldier of fortune...."
Dave Coverdale, "Soldier of Fortune" Deep Purple/Whitesnake