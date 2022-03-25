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У селах на Херсонщині військові РФ викрадають людей, - мер Голої Пристані Бабич. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У селах Голопристанської громади на Херсонщині окупанти викрадають людей, вже зникло 5-6 чоловік.
Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Голої Пристані Олександр Бабич, передає Цензор.НЕТ.
"В нашій громаді кожен день зникають люди. За різними даними, це на сьогодні вже 5-6 чоловік. Це, передусім, жителі сіл Нова та Стара Збур'ївка. Ми робимо все для того, щоб вивести цю інформацію в публічну площину. В реєстр досудових розслідувань вся ця інформація внесена. І я хочу наголосити, що все це, що тут в нас відбувається з викраденням людей, – це злочин і за нього потрібно буде відповідати згідно з Женевською конвенцією. Всі ці факти фіксуються", - зазначив Бабич.
Топ коментарі
+8 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар25.03.2022 18:23
+6 Пилат Понтийский 422e6733
показати весь коментар25.03.2022 18:21
+3 Helen Batiouk
показати весь коментар25.03.2022 18:36
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@smpryk
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7 ч
у селах, у які увійшли рашисти, люди садять картоплю.у замерзлу ще землю.кажуть, краще хай погниє і померзне, ніж дістанеться рашистам. села в оточенні. росня забирає у людей всю їжу на свої польові кухні. всю городину з погребів. закрутки. крупи. люди продукти заривають в землю.
вони влаштовують другий голодомор в Україні. не шкодують нікого. ні старих, які війну з нацистами пройшли, ні дітей, у яких нема чого поїсти.