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війна (56581) дефіцит (126) Росія (47263) цукор (32)

"Цукор нас не врятує. Не має майбутнього країна, в якій закриття Макдональдсу - трагедія, а втрата свободи - нічого не значить", - росіянка про цукровий ажіотаж в магазинах РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Достатньо неочікувану відповідь отримали організатори опитування в Росії на тему цукрового ажіотажу в усіх магазинах країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, одна з опитуваних жінок, перепитавши тему опитування буквально ошелешила відповіддю.

"Цукор нас не врятує. Попереду у нас "веселі" часи. Не буду багато казати. Скажу коротко - не має майбутнього країна, в якій закриття Макдональдсу - трагедія, а втрата свободи - нічого не значить", - сказала вона.

Дивіться також: У Росії продають останні бургери з McDonald's за тисячі рублів. ФОТО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Будьте людьми. Заспокойтеся!, - у російському магазині зчинилася штовханина за цукром. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+75
"Досить обіцяти, почніть діяти!": у Брюсселі сотні людей лягли на землю в пам'ять про загиблих жителів Маріуполя
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25.03.2022 18:18
+73
Влучно сказано. В цьому вся суть рабсії.
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25.03.2022 18:17
+71
В Червону книгу б її занести
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25.03.2022 18:18
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Святіший Отець Франциск разом з католицькими єпископами в усьому світі та владиками Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні, зібраними у Зарваниці, посвячує Росію та Україну Непорочному серцю Марії. Український народ віддавна очікував на цю духовну подію. Українські католики від початку російської агресії у 2014 році просили Папу Франциска здійснити цей акт як необхідну умову запобігти розгортанню війни та всіх небезпек, що надходять з Росії. Посвята України Богородиці є давньою християнською традицією. Свого часу князь Ярослав Мудрий віддав народ Київської Русі під опіку Пресвятої Богородиці. Відновив цю посвяту в Зарваниці 1995 року світлої пам'яті Мирослав Іван кардинал Любачівський. Акт посвяти України під покров Пресвятої Богородиці відбувся в неділю, 6 квітня 2014 року, в усіх храмах УГКЦ в Україні і за кордоном. 23 жовтня 2016 року Блаженніший Святослав посвятив Україну Непорочному серцю Марії у Фатімі. Український переклад і коментар здійснює о. Тарас Жеплінський, керівник Інформаційного відділу Департаменту інформації УГКЦ
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25.03.2022 18:15 Відповісти
Богу надо посвящать страну, Богу, а не человеку. И взывать - к Богу, а не к человеку!
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25.03.2022 18:21 Відповісти
Знавець знайшовся.
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25.03.2022 18:28 Відповісти
Бог живёт в душе каждого человека. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, которого имеете вы от Бога» (1-е Коринфянам 6:18-19). Осознание того, что Бог живёт в каждом человеке легло в основу буддизма, один из главных постулатов которого утверждает, что Человек и есть сам себе Бог. Таким образом, душа и тело - две сути одного целого, они не могут существовать отдельно, друг без друга. По словам Марка Цицерона [106 - 43 г.г. до н. э.] «Болезнь души тяжелее, чем болезнь тела».
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25.03.2022 19:30 Відповісти
Одне іншому не завадить.
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25.03.2022 18:57 Відповісти
Ну то таке. Наскількі я знаю, ще жодну війну не зупинив Бог, це робили лише люди...
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25.03.2022 18:59 Відповісти
Релігія і реалії різні речі, не хочу вдаватися в подробиці, але МПЦ має бути ізгоєм у всьому світі, коли російський піп святить воєну техніку!
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25.03.2022 20:22 Відповісти
Это Вы так думаете.
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28.03.2022 18:35 Відповісти
Хоспаді ... І де результати цих посвят ??? У історії наших земель постійні війни, конфлікти і трагедії.
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25.03.2022 19:44 Відповісти
Шановні богомільники, шуруйте в церкви МПЦ і там цю інфу до вуст доносьте, но ніяким чином не ліпіть до цього злочину бога! ворого буде знищений! амінь!
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25.03.2022 20:12 Відповісти
Дурень ?
Для багатьох людей це важливо.
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25.03.2022 20:23 Відповісти
Влучно сказано. В цьому вся суть рабсії.
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25.03.2022 18:17 Відповісти
Потомственное опущенное рабье
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25.03.2022 18:17 Відповісти
"Досить обіцяти, почніть діяти!": у Брюсселі сотні людей лягли на землю в пам'ять про загиблих жителів Маріуполя
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25.03.2022 18:18 Відповісти
сотні лягли, а тисячі на смартьі знімають...
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25.03.2022 18:35 Відповісти
і поширюють - молодці !
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25.03.2022 19:30 Відповісти
піздюков на напасть на Україну не рожать не пробовола?
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25.03.2022 18:18 Відповісти
Бабушка молодец - соображает 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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25.03.2022 18:18 Відповісти
В Червону книгу б її занести
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25.03.2022 18:18 Відповісти
Є ще на мордорі адекватні й нормальні люди, але їх одиниці... На жаль...
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25.03.2022 19:04 Відповісти
то, что "нам - пзда" на Мокше только сейчас начинают понимать, и то, только некоторые, как этот журналист прямо во время записи интервью..
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25.03.2022 18:18 Відповісти
Этот журналист как раз всё давно понял. В Ютубе он часто с ох@евшим выражением лица опрашивает тупое кацапское быдло.
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25.03.2022 18:22 Відповісти
Дурнев на минималках
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25.03.2022 18:29 Відповісти
Ночью "черный воронок" появится у её порога.
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25.03.2022 18:20 Відповісти
Тем временем ВС Азербайджана перешли в наступление в Карабахе, воспользовавшись отправлением солдат РФ в Украину, - СМИ

По предварительным данным, на такой шаг Азербайджан решился, поскольку российских военных-"миротворцев" (зашедших на спорные территории в 2020 году) отправили на войну в Украину.

Сообщается, что азербайджанские войска заняли село Фарух (Парух).
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25.03.2022 18:22 Відповісти
Молодцы какие! Армения в опе у Путина чувствует себя на отъе@ись!
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25.03.2022 18:58 Відповісти
Нє, пишуть, що вже відкотили назад. Але це була тіпа розвідка.
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25.03.2022 19:46 Відповісти
Яка розумна жінка і як влучно сказала. Отбуло таких жінок в РФ хоч 10%....Розумію,що це щось фантастичне...
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25.03.2022 18:22 Відповісти
О, журналіст попав на жінку з 0.1% адекватнив росіян...
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25.03.2022 18:23 Відповісти
Тетка малалца, істіну глаголет.
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25.03.2022 18:23 Відповісти
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25.03.2022 18:23 Відповісти
та її ж син, сват, зять зараз в Україні.
не вірити нікому і нищіти....
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25.03.2022 18:24 Відповісти
После нашей победы женщину разыскать и освободить от выплаты контрибуции.
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25.03.2022 18:25 Відповісти
********* чекати... - не тупи.
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25.03.2022 18:27 Відповісти
Может быть. Не спорю.
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25.03.2022 18:37 Відповісти
КиївМіськБудда



За вбитого в Україні солдата його родичі отримають 11 000 рублів компенсації, або, за курсом - 3165 грн.
Якщо поділити цю суму на середню вагу путінського вояки у 70 кг - вийде 45 грн за кілограм.

Тобто Росія оцінює своїх воїнів утричі дешевше за курятину.
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25.03.2022 18:28 Відповісти
Наличные доллары начали продавать по объявлениям как нумизматику
За стодолларовую банкноту «для коллекции» просят по 25 тысяч рублей

- Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» валютные операции (в том числе расчеты) между резидентами в общем случае запрещены, - рассказал «МК» юрист Алексей Голубев. - Расчеты при покупках с рук или оплате работ в иностранной валюте между резидентами не подпадают ни под одно из исключений, прописанных в этом законе.

Поэтому купля-продажа наличной валюты с рук, безусловно, является незаконной валютной операцией - за нее предусмотрено административное наказание по ст. 15.25 КоАП РФ. Это штраф в размере от 75% до полной суммы этой операции

----
уйобкі блд
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25.03.2022 18:28 Відповісти
вирок терорраші у одному реченні
респект жінці, що не втратила здоровий глузд
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25.03.2022 18:30 Відповісти
ніякого респекту.
доки ми хочь на каплю хочь на секунду будемо іх жаліти - вони будуть вбивати нас.
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25.03.2022 18:35 Відповісти
хоч у когось з мордору відкриваються очі
а раптом це заразно?

але зрештою ви праві, з респектом мабуть перебор
бо вона розуміє - і нічого не робить
від цього для нас не міняється
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25.03.2022 18:41 Відповісти
ні - вони сліпі, глухі і як завжди *********.
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25.03.2022 18:52 Відповісти
Жаліти можна таких як вона. Ця жінка розуміє суть. Можливо вона навіть має наше коріння
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25.03.2022 18:51 Відповісти
іх там дохрєніща - тих, що народилися в Україні, а теперка звідтам розказують нам, що треба тілько троха потерпіти, ось кадиров зловить бендеру і військова операція скінчиться

доречі про операцію

мені офігенно сподобався вислів "що то за операція, коли пацієнт підняася і почав п*здити хірурга?"
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25.03.2022 18:56 Відповісти
А кто это "они"? Может русские которые получают Героя Украины и борятся с путинскими войсками или украинцы воюющие на стороне рашки и бомбят украинские города? Уточни.
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26.03.2022 09:47 Відповісти
перечитай весь діалог а не втикайся посередині .
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26.03.2022 10:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SmyIG-XYhTM
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25.03.2022 18:32 Відповісти
Белая ворона в Парашном стаде орков:
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25.03.2022 18:41 Відповісти
Если вдруг зе и ко надумают за нашими спинами всё таки подписать договор с фашистами то пусть прежде посмотрят этот ролик - там нет будущего, в раше.
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25.03.2022 18:42 Відповісти
Схоже рашці п"здець - "Адміністрація Байдена дозволить понад 350 китайським товарам обійти високі імпортні мита, введені експрезидентом Дональдом Трампом."
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25.03.2022 18:44 Відповісти
мабуть у неї корні не з московії,бо дуже вумна для мокшандії
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25.03.2022 18:47 Відповісти
Изумительно сказала, респект Вам, тетя.
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25.03.2022 18:59 Відповісти
Война закончится, когда русня перебьёт друг друга в очереди за едой...
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25.03.2022 19:16 Відповісти
Суспільство, в якому нема кольорової ієрархії штанів, не має майбутнього (с).
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25.03.2022 19:30 Відповісти
Респект Пані!
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25.03.2022 19:58 Відповісти
таких как она в рашке 1 процент
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25.03.2022 20:04 Відповісти
Купа українців була асимільована Рашкою, але генетичну пам'ять важко знищити.
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25.03.2022 20:22 Відповісти
Рекомендую підписатись в ютуб каналі,на цього блогера. дуже цікавий контент. мордор викрав в нього основний канал,він не впав духом,відкрив інший,Мой протест Reserve. Це якраз одиниці в мордері,які не боячись показують ращу. проводить опитування в місті Кострома.
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25.03.2022 22:07 Відповісти
Тот случай, когда нечего комментировать. Все сказано. Коротко и ясно.
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25.03.2022 22:47 Відповісти
Пишуть і показують в інтернетах, що там замість макдональдса намагаються відкривати якісь інші заклади з стилізованою символікою мака... Феномен макдональдса в рашці був не в тому, що там їжа якась особлива була для рашкованів. А в тому, що один макдональдс платив шосту/п'яту частину всих податків в галузі "громадське харчування" - 90 чи 190 мільярдів дерев'янних на рік. Очевидно, що навіть якщо завтра в кожному приміщенні, в якому був макдональдс, відкриється ресторан "дяд'я ван'я" - бюджет рашки не отримає і 1/10 тих податків, що платив мак. А співробітники в "дядях ваньях" не отримають і третини від тих доходів, що отримували співробітники макдональдса. В цьому і сенс, власне, виходу макдональдаса з ринку - аби суттєво скоротити фінансування бюджета, а отже і вбивств українців!
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26.03.2022 07:39 Відповісти
Хорошо сказала.
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26.03.2022 10:39 Відповісти
 
 