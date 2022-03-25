Танк окупантів стріляв по людях та будинках в селі Шевченкове на Київщині. ВIДЕО
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Танки окупантів стріляли по людях і в житлові будинки - очевидці про звірства ворога на Київщині.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко
"У селі Шевченкове Київської області танки країни-агресора спеціально стріляли у житлові будинки та людей. У перші дні окупанти просто вбивали цивільних, зокрема розстріляли чоловіка і жінку, які були в машині".
Топ коментарі
+25 bezmegh
показати весь коментар25.03.2022 19:14
+19 Александр Карин
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+17 переигравший ботокс
показати весь коментар25.03.2022 19:12
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@TRAKTOR47205013
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18 ч
9.02. 2022 Ирак завершил выплату ущерба Кувейту в размере: 50 000 000 000 $.
А теперь представьте сколько выплачивать России за восстановление Украины.