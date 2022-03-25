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Танк окупантів стріляв по людях та будинках в селі Шевченкове на Київщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Танки окупантів стріляли по людях і в житлові будинки - очевидці про звірства ворога на Київщині.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко

"У селі Шевченкове Київської області танки країни-агресора спеціально стріляли у житлові будинки та людей. У перші дні окупанти просто вбивали цивільних, зокрема розстріляли чоловіка і жінку, які були в машині".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
Істоти немають права на існування
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25.03.2022 19:14
+19
А потім у полоні ця падаль буде жувати шмарклі і розповідати про те, що воно "прозріло", і взагалі "в ужасє от проісходящєго". Таких уйобків в полон не брати, зносити голови прямим пострілом з АК.
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25.03.2022 19:18
+17
На учєніях були? Тварини
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25.03.2022 19:12
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На учєніях були? Тварини
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25.03.2022 19:12 Відповісти
Істоти немають права на існування
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25.03.2022 19:14 Відповісти
Пол года минимум и не стоит рассчитывать на стадо в раше. Это под самым Киевом.
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25.03.2022 19:15 Відповісти
MARAZMKREPCHAET


@TRAKTOR47205013

·
18 ч



9.02. 2022 Ирак завершил выплату ущерба Кувейту в размере: 50 000 000 000 $.
А теперь представьте сколько выплачивать России за восстановление Украины.
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25.03.2022 19:16 Відповісти
Что то не хочется тридцать лет ждать пока мне денег на покупку разрушенной квартиры выдадут. Я к тому времени уже помру где то в землянке или приюте. Придется, пока при памяти, после войны ехать на кацапию грабить. Пока не насобираю на потерянное. А как иначе?
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25.03.2022 19:30 Відповісти
А потім у полоні ця падаль буде жувати шмарклі і розповідати про те, що воно "прозріло", і взагалі "в ужасє от проісходящєго". Таких уйобків в полон не брати, зносити голови прямим пострілом з АК.
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25.03.2022 19:18 Відповісти
Звірі скажені , нелюди
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25.03.2022 19:18 Відповісти
А шо наши грады и арта не долетают до Донецка? Дать залп чтоб камня на камне не осталось. Кацапы начали звереть,нехер их жалеть.
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25.03.2022 19:22 Відповісти
Це жах, те що вони розповідають.... Але журналістам треба бути більш акуратними. В відео ніде не згадувалось Шевченкове, і, дякуючи Богу, воно ніяк ще не ознайомилось с "рюським миром". Вони про якийсь інший населений пункт розповідали. Просто я тут досить поруч і здивувала назва посту.
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25.03.2022 21:39 Відповісти
 
 