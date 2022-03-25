Танк окупантів стріляв по людях та будинках в селі Шевченкове на Київщині. ВIДЕО

Танки окупантів стріляли по людях і в житлові будинки - очевидці про звірства ворога на Київщині.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко

"У селі Шевченкове Київської області танки країни-агресора спеціально стріляли у житлові будинки та людей. У перші дні окупанти просто вбивали цивільних, зокрема розстріляли чоловіка і жінку, які були в машині".

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