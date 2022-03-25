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На платформі вокзалу у Вільнюсі відкривається виставка фотографій війни Росії в Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

На платформі залізничного вокзалу Вільнюса, де зупиняються транзитні потяги з Москви до Калінінградської області, відкривається виставка фотографій війни Росії в Україні. Залізничні пасажири з Росії отримають реалістичну картину своєї війни в Україні.

Про це у фейсбук повідомив Jonas Staselis, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, мета заходу – зосередити увагу громадян РФ на війні російського уряду проти України та заохотити їх не залишатися байдужими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "779 км до вільного Києва": у Вільнюсі з'явився новий дорожній знак на підтримку України

Автор: Наталя Джума
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Жаль, що ще є транзит кацапів через Литву.
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25.03.2022 19:19 Відповісти
Надо просить литовцев закрыть нахер транзит в Калининград. Самолётом сейчас нельзя, останется только 3 дня плыть на пароме до Питера без возможности зайти в какой-нибудь латвийский порт по пути. На НАТО они не нападут, именно поэтому РФ против вступления в НАТО Украины и Финляндии. Это был бы серьезный козырь на переговорах
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25.03.2022 20:27 Відповісти
Не допоможе. У кацапів на все про все три відповіді - фейк, це укри самі себе, они планировали напасть на нас.
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25.03.2022 19:23 Відповісти
надо еще показать трупы "асвабадителей", у нас есть что показать...
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25.03.2022 19:29 Відповісти
Спасибо, Литва. Но єто "метание бисера перел свиньями".
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25.03.2022 20:03 Відповісти
Якого вони там їздять? Хай вплав йдуть морем.
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25.03.2022 22:25 Відповісти
 
 