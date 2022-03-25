Війська РФ обстрілюють Вінницьку область ракетами: Мешканців регіону закликають спускатись в укриття. ВIДЕО

Російські окупанти у Вінницькій області відкрили ракетний вогонь.

Про це у Facebook заявив голова ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Ми перебуваємо під ракетним обстрілом, тому сьогодні закликаю всіх, якщо ви почули сигнал повітряної тривоги, спускайтесь в укриття та бомбосховища", - сказав він.

Також читайте: У Вінниці пролунала серія вибухів, - ЗМІ