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Війська РФ обстрілюють Вінницьку область ракетами: Мешканців регіону закликають спускатись в укриття. ВIДЕО
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Російські окупанти у Вінницькій області відкрили ракетний вогонь.
Про це у Facebook заявив голова ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми перебуваємо під ракетним обстрілом, тому сьогодні закликаю всіх, якщо ви почули сигнал повітряної тривоги, спускайтесь в укриття та бомбосховища", - сказав він.
Топ коментарі
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Російські окупанти завдали ракетного удару, сьогодні, 25 березня, близько 16:30, по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці.
Усього випустили шість крилатих ракет. Частину із них збила протиповітряна оборона. Решта - влучили у декілька споруд.
Наслідки ракетного удару уточнюються.
Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ https://t.me/UkraineNow/7134