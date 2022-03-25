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Вінницька область (749) війна (56581) обстріл (21149) Борзов (40)

Війська РФ обстрілюють Вінницьку область ракетами: Мешканців регіону закликають спускатись в укриття. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти у Вінницькій області відкрили ракетний вогонь.

Про це у Facebook заявив голова ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми перебуваємо під ракетним обстрілом, тому сьогодні закликаю всіх, якщо ви почули сигнал повітряної тривоги, спускайтесь в укриття та бомбосховища", - сказав він.

Також читайте: У Вінниці пролунала серія вибухів, - ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
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25.03.2022 19:17
+9
По Дніпру . Вбитих та поранених нема , Слава Богу
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25.03.2022 20:02
+7
А ты хто такое???
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25.03.2022 19:35
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25.03.2022 19:17 Відповісти
Я надіюся не має розумних викладати фото, відео та просто коменти
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25.03.2022 19:20 Відповісти
❗️рашисти випустили шість крилатих ракет у Вінниці. Частину збило ПВО

Російські окупанти завдали ракетного удару, сьогодні, 25 березня, близько 16:30, по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці.

Усього випустили шість крилатих ракет. Частину із них збила протиповітряна оборона. Решта - влучили у декілька споруд.

Наслідки ракетного удару уточнюються.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ https://t.me/UkraineNow/7134
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25.03.2022 19:22 Відповісти
И результаты по погибшим нам не скажут, как вчера в Днепре.
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25.03.2022 19:32 Відповісти
А ты хто такое???
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25.03.2022 19:35 Відповісти
По Дніпру . Вбитих та поранених нема , Слава Богу
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25.03.2022 20:02 Відповісти
Це Ваші висновки? Ну…. Нема, так нема, дуже хочеться на це сподіватися
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25.03.2022 20:36 Відповісти
Слава Богу!
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25.03.2022 22:01 Відповісти
Нам учора вночі прилітало теж, в чергове. Дві звалили, дві в приватні будинки, при чому ***** - касетні. Ордовиродки.
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25.03.2022 20:19 Відповісти
За вимагання відкату з волонтерів фонду "Повернись живим" вже розібрались?!
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25.03.2022 22:18 Відповісти
 
 