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знищення (4131) техніка (1325)

Українські захисники ювелірно нищать техніку окупантів на Сіверщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни ювелірно знищили техніку окупантів на Сіверському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє ОК "Північ".

"Москалю! Де б ти не ховався - ми тебе бачимо! Ювелірна робота сил спротиву Сіверщини по ворогу", - зазначають українські воїни. 

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+28
Українським військовим ювелірам-респект...
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25.03.2022 19:38
+11
/
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25.03.2022 19:49
+9
Видео недоступно
Данного видео не существует, или у вас нет доступа к нему.
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25.03.2022 19:44
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Українським військовим ювелірам-респект...
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25.03.2022 19:38 Відповісти
Видео недоступно
Данного видео не существует, или у вас нет доступа к нему.
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25.03.2022 19:44 Відповісти
"Video Unavailable
This video may no longer exist, or you don't have permission to view it."

я не розумію - нащо користуватися такою сранню як facebook та т.і. гівно...
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25.03.2022 19:56 Відповісти
Така якість "вебмайстра". Навіть вчорашнє відео на сайті з Бутусовим - власне відео - на весь екран відкривалось не на сайті, а тільки на ютубі.
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25.03.2022 20:05 Відповісти
Авторські права, друже. Саме тому й так.
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25.03.2022 20:12 Відповісти
Онови сторінку.
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25.03.2022 20:41 Відповісти
Запрацювало. Коли я постив, оновлення не допомагало.
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25.03.2022 20:56 Відповісти
В мене пропозиція до поляків і литовців... Двйте дозвіл на використання у війні проти росії українсько-литовсько-польської бригади... Якщо це можливо передати, передайте мою пропозицію до цих держав....
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25.03.2022 19:44 Відповісти
видео недоступно. что за хрень?
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25.03.2022 19:44 Відповісти
Сахарберг заблокировал или удалил видео - обижают мальчиков в трусиках
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25.03.2022 20:04 Відповісти
А чем это? Байрактар или миномет?
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25.03.2022 19:49 Відповісти
це Божий гнів
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25.03.2022 20:21 Відповісти
/
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25.03.2022 19:49 Відповісти
з чого "з цього"?
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25.03.2022 19:56 Відповісти
https://fb.watch/bZJYoI1fqP/ Ржака!
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25.03.2022 19:55 Відповісти
ВС Украины: из 648 российских военных выжили только трое
16:58

«Вооруженные силы Украины полностью ликвидировали российскую батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС России. Из 648 военных выжили только трое». Об этом сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что из выживших троих военных двое ранены.
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25.03.2022 19:59 Відповісти
Красивое!
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25.03.2022 20:11 Відповісти
Здається, для цих ювелірів такі влучання вже давно стали буденними...
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25.03.2022 20:36 Відповісти
-1
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25.03.2022 20:57 Відповісти
 
 