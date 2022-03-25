Українські захисники ювелірно нищать техніку окупантів на Сіверщині. ВIДЕО

Українські воїни ювелірно знищили техніку окупантів на Сіверському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє ОК "Північ".

"Москалю! Де б ти не ховався - ми тебе бачимо! Ювелірна робота сил спротиву Сіверщини по ворогу", - зазначають українські воїни.

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