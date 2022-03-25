Українські захисники ювелірно нищать техніку окупантів на Сіверщині. ВIДЕО
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Українські воїни ювелірно знищили техніку окупантів на Сіверському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє ОК "Північ".
"Москалю! Де б ти не ховався - ми тебе бачимо! Ювелірна робота сил спротиву Сіверщини по ворогу", - зазначають українські воїни.
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Топ коментарі
+28 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар25.03.2022 19:38
+11 ПравдаЛюбка
показати весь коментар25.03.2022 19:49
+9 Дорогой Я
показати весь коментар25.03.2022 19:44
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я не розумію - нащо користуватися такою сранню як facebook та т.і. гівно...
16:58
«Вооруженные силы Украины полностью ликвидировали российскую батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС России. Из 648 военных выжили только трое». Об этом сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Он отметил, что из выживших троих военных двое ранены.