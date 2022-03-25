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У Чернігові снаряд від російського "граду" влучив у квартиру, загинула жінка. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Чернігові на улиці Доценка, неподалік того місця, де загинуло 14 людей у черзі за хлібом, снаряд російського "граду" влучив в квартиру на першому поверсі. Загинула літня жінка.

Відео з місця події розмістив у фейсбуці Владислав Савенок, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: Володимир Янченко
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сдохните рашистские твари,проклятые навеки.Слава Украине!Слава ВСУ!Никакой пощады впагу-окупантусмерть ворогам!пуйло куйло,вселенское зло!
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25.03.2022 19:49 Відповісти
Помстимося
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25.03.2022 19:59 Відповісти
Важко людям там, в Чернігові
Може, думають, що про них забули
Ні, ніхто не забув!
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25.03.2022 20:14 Відповісти
 
 