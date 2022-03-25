У Чернігові снаряд від російського "граду" влучив у квартиру, загинула жінка. ВIДЕО

У Чернігові на улиці Доценка, неподалік того місця, де загинуло 14 людей у черзі за хлібом, снаряд російського "граду" влучив в квартиру на першому поверсі. Загинула літня жінка.

Відео з місця події розмістив у фейсбуці Владислав Савенок, інформує Цензор.НЕТ.

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