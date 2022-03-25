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армія РФ (13505) війна (56581) перехоплення (328)

"Ядерное оружие поставили, лаборатории всякие - у нас из-за этого скотина болела вся, и корона оттуда", - родичка пояснює окупанту сенс війни в Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українська спецслужба перехопила розмову російського окупанта з родичку, яка пояснювала загарбнику російськими пропагандистськими наративами суть війни з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант, котрий перебуває в Україні, намагається їй марно заперечувати.

"Вы настолько политически не подготовлены там, что мне очень хочется прийти и вам п#здюлей дать", - каже жінка.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Похороны двух наших обойдутся в 200 тыс. У нас таких денег нет. Руководство Росгвардии "отмораживается", - перехоплення розмови окупантів, які називають своє керівництво "конченим". АУДIО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+35
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25.03.2022 20:39
+28
А що ще може сказати зомбована кацапська свиноматка
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25.03.2022 20:32
+28
Скотина не только болела,но судя по этой полоумной бабе, скотина продолжает болеть.
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25.03.2022 20:36
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А що ще може сказати зомбована кацапська свиноматка
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25.03.2022 20:32 Відповісти
Свиноматка увійшла в перший етап прийняття - "заперечення". Залишилося пройти ще 4.
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25.03.2022 20:36 Відповісти
До кацапа начало доходить помаленьку....
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25.03.2022 20:33 Відповісти
Когда (если) они вернуться с этой подлой, несправедливой войны, без рук, без ног и т.д. они всем расскажут тот урок который дали им Украинцы!!!!
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25.03.2022 20:42 Відповісти
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25.03.2022 20:34 Відповісти
больные животные...
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25.03.2022 20:34 Відповісти
Під впливом *********** від ЗСУ цапи офіційно заявили, що основною їх ціллю була не денацифікації і демілітаризація, а просто звільнення Донбасу. Ще трошки і їх основна ціль буде: "Можно я просто тихонько уйду в лес?"
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25.03.2022 20:35 Відповісти
Будуть носити не називати ***** ******.
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25.03.2022 20:51 Відповісти
Начни спорить и доказывать что то дураку сам дураком станешь. Дураку дают в лоб или нагайкой, дурак уважает силу.
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25.03.2022 20:35 Відповісти
Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом.
Марк Твен
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25.03.2022 20:39 Відповісти
Скотіна хвора...це росіяни чи що?
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25.03.2022 20:36 Відповісти
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25.03.2022 20:45 Відповісти
Скотина не только болела,но судя по этой полоумной бабе, скотина продолжает болеть.
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25.03.2022 20:36 Відповісти
У кацапов нет своих мозгов. Они тупо пересказывают Zомбоящик. Что-то им объяснять, это зря тратить время.
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25.03.2022 20:36 Відповісти
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25.03.2022 20:45 Відповісти
Неужели они во всё это верят?
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25.03.2022 20:36 Відповісти
Да!!
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25.03.2022 20:47 Відповісти
Тогда у меня нет других посланий, кроме послания русцкому кораблю!
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25.03.2022 20:50 Відповісти
Из шести моих знакомых в эрефии только один более-менее правильно оценивает происходящее у нас. У остальных вместо мозга телевизор.
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25.03.2022 22:14 Відповісти
Жириновский тому свидетель!
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25.03.2022 20:37 Відповісти
може у них и скотина лишнехромосомная? вот и болеет
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25.03.2022 20:37 Відповісти
Щоб скотина не хворіла, за нею треба доглядати і годувати.
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25.03.2022 20:38 Відповісти
Скотины у них больше чем у нас - 140 млн голов
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25.03.2022 20:38 Відповісти
Не факт. Згідно індексу споживання зерна, на россії повинно жити 90 млн, прости Господи, людей
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25.03.2022 21:01 Відповісти
Поэтому: "Хоршие русские - в хороших гробах, плохие - в плохих". Пока этих дебилов вместе с путиными и зюгановыми всех не уничтожим, Украина жить спокойно не будет.
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25.03.2022 20:38 Відповісти
Неее я не могу это слушать! Испанский стыд!!!!!!!!
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25.03.2022 20:38 Відповісти
сочувствую.
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25.03.2022 20:42 Відповісти
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25.03.2022 20:39 Відповісти
орлы мух не ловят
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25.03.2022 20:44 Відповісти
зато двуглавая курица в два горла засасывает... бо ж разжиревшие на дерьме
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25.03.2022 20:59 Відповісти
У нас тут в лабораторіях із кацапок фарш делают, в магазінах продають і ядреним лектрічеством пропітивають, купував, дуже смачно.
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25.03.2022 20:39 Відповісти
А в нас в бандерівських лабораторіях проводять досліди по запіненню монтажною піною таких клімактеричних кацапок . Науковці задумливо спостерігають , а потім записують олівцем у журнал дослідів.
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25.03.2022 21:57 Відповісти
эта нация (стоп, при чем тут нация - биологические отходы) безнадежно больна. Навряд ли на всей планет отыщется лекарство, способное вернуть его к подобию жизни... разве что непосредственная близость к земле...
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25.03.2022 20:40 Відповісти
Вони самі себе нацією й не називають. Термін "єврейська нація" теж не знайшов.
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25.03.2022 20:43 Відповісти
Я зовсім недавно вважав, що не може бути россія, як північна корея...все ж багатопартійність, інтернет, маса народу за кордоном побувала...
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25.03.2022 20:40 Відповісти
Цілком згоден з Вами. Мабуть за великі гріхи маю достобіса родичів на росії. Дзвонять і пояснюють (?), чому ми повинні жити за їхніми "хотелками" і якщо Бандера!!! добровільно приїде до ху...ла, та покладе голову на плаху, то війна зразу закінчиться. Їй-Богу мають замість голови телевізор.
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25.03.2022 20:54 Відповісти
Полное оскотинение русского стада. Это бесполезный биомусор.
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25.03.2022 20:42 Відповісти
Моторошно, але так насправді і є на росії. Людям закрили очі та зашили роти.
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25.03.2022 20:43 Відповісти
який жах, це ж покажуть у тєлєвізорі на расеи, скажуть бандерівці познущались. Брат отого розіпнутого мальчіка в трусіках з 2014 року.
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25.03.2022 21:06 Відповісти
************* больше у вас на Рашке,а у нас домашние животные.Смерть цим падлюкам,олигофрены прогресубчи,розмови марн1,смерть ворогам!!!Слава непереможн1й укра1нськ1й арм11!
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25.03.2022 20:43 Відповісти
Скотины у вас больше,вы же все козломордые.
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25.03.2022 20:44 Відповісти
а ось один з пропагандонів, якому поки-що дуже затишно в youtube

https://www.youtube.com/watch?v=kZf841RaodA&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2

, а ну-мо диванне військо, пободаймось там в коментах з гебньою російською, хто пробував - знає це не так просто, як залишити висер на лояльному українському ресурсі.

а може до адміністрації youtube хай цю гидоту блокують
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25.03.2022 20:44 Відповісти
просто кинув бан, не хочу свій час витрачати, я стільки в соцмережах воював з кацами у 2014 році, 3 гугл аккаунта мені заблокували - не має сенсу, тим більше зараз у 2022 р. Найкращим аргументом для них стане реальність яка рано чи пізно прийде до всіх
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25.03.2022 21:45 Відповісти

на слова до пісні Ю. Рибчинського "Сіла птаха білокрила",
голосом Ніни Матвієнко :
///
сіла птаха
українська жовтокрила
на паркані
москалівського кремля
новий вірус
розпиляти прилетіла
щоб не було
в світі більше москаля

тую птаху
вчені західні ростили
у таємних
голубятнях за Дніпром
електронний
чіп у голову їй вшили
щоб росію
вона мітила гімном

а ще в нас
на озброєнні є гуси
вони в небі
літаки таранять всі
мітять влучно
й голуби піхоту руцьких
потім кучно
серуть градом горобці
бійтесь суки
бо у нас «на Украине»
навіть в миші
офіцерськє є звання
в лісі в небі
під землею і на небі
НЕНАВИДЯТЬ
усім серцем москаля…
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25.03.2022 20:44 Відповісти
Как говорит моя старенькая мама, русская между прочим, их всех нужно убить, до самого Сахалина….
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25.03.2022 20:44 Відповісти
Хтось з ними ще якісь переговори веде...
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25.03.2022 20:45 Відповісти
этого маленького ботоксного *********, зачатого на самогонке в питерской подворотне на коробках из под яиц, нужно было еще при Собчаке прихлопнуть, а теперь этот ***** хвостатый наделает много беды для всех...а подобраться к нему видимо очень не просто....
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25.03.2022 20:45 Відповісти
Tak na rashke zhe mnoga skotini , miljonov 100 ...a kak padihatj im vibor balshoi
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25.03.2022 20:48 Відповісти
Каци від одного вигляду кадирівців ссуться, українці дали ***** кадирівцям, тепер уже каци від одного вигляду українця сруться🤣
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25.03.2022 20:54 Відповісти
"Каждая кухарка может руководить государством". Так здається Лєнін говорив.
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25.03.2022 20:57 Відповісти
Навіть до освободителя дійшло, що тут щось не так, логіка почала перемагати коли побачив реальність а не телепомийку, а самка - зомбі, там лайно в голову регулярно заливають. А ище ана очинь палитически падкована. Чуть не помер від сміху.
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25.03.2022 20:59 Відповісти
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25.03.2022 21:09 Відповісти
Мдааа...
Некоторые "народы" Бог реально лепил из говна, ушной серы и сухих тараканьих лапок...
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25.03.2022 21:15 Відповісти
Дике плем'я орків!!
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25.03.2022 21:35 Відповісти
Ага, дікій нарот.
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25.03.2022 23:09 Відповісти
СКОТЫ КАЦАПСКИЕ ДАВНО БОЛЕЮТ !!!
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25.03.2022 21:36 Відповісти
Баба права, у них там у всех поражение головного мозга из-за украинцев.
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25.03.2022 21:41 Відповісти
Любімиє руцкіє мами клоуна...
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25.03.2022 21:44 Відповісти
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25.03.2022 22:02 Відповісти
***, хоть бы этой бабе ***** дом разбомбил вместе с её скотиной
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25.03.2022 22:32 Відповісти
Нет, друзья! Рассея нам денег должна точно! За утилизацию дебилов.
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25.03.2022 22:37 Відповісти
 
 