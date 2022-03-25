Жителі окупованої Чорнобаївки спалили російську гуманітарну допомогу, щоб не брати подачки окупантів. ВIДЕО

Мешканці тимчасово окупованої Чорнобаївки (Херсонська область) спалили гуманітарну допомогу від Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри цього викладені у соцмережах.

У підконтрольну російським військам Чорнобаївку привезли гумдопомогу. Частина місцевих жителів відмовилася від продуктів та засобів гігієни та підпалила їх прямо на вулиці.

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