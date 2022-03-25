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Окупанти знищили реабілітаційний центр для дітей у Маріуполі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Маріуполі російські окупанти знищили Дитячий реабілітаційний центр. Росія зруйнувала ще один приклад співпраці міста з міжнародними партнерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міську раду.

Зазначається, що дитячий реабілітаційний центр у Маріуполі відкрили лише восени 2021 року після реконструкції. Заклад збудували разом з Європейським інвестиційним банком.

"Місце, яке було покликане рятувати дитячі життя, знищене тими, хто вирішив нас насильно "освободить". Очевидно, звільнити від миру, від розвитку, від таких сучасних центрів реабілітації. Звільнити від самого права на життя", - йдеться у повідомленні.

У Маріупольській міській раді також зазначили, що окупантам байдуже, кого вони бачать у своєму прицілі - людей, будинки, садки, лікарні або Драматичний театр.

Окрім того, зазначили, що світова спільнота має максимально об'єднатися з метою зупинення зла, поки Росія знищує це місто.

"Зло ніколи не зупиняється саме. І якщо його не зупинити в України зараз, воно прийде до кожного європейського будинку", - повідомляють у міській раді.

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Автор: Наталя Джума
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Всі ці колони на півдні вчиняли тяжкі злочини.
В полон не брати.
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25.03.2022 20:52 Відповісти
Гниды ********!!!
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25.03.2022 20:53 Відповісти
що вс1 РАШИСТИ з мамами,папами,д1тьми доживали св1й в1к у центрах р1зного проф1лю прикут1 до л1жка,об1сран1,об1сцян1 1 жили довго-довго при в1дносно здоровому глузд1,що ц1 рашиськ1 ***** з в1д1рвани руками-ногами побиралися остаток життя п1д метро. Слава народу Укра1ни!Разом до Перемоги!!!
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25.03.2022 21:04 Відповісти
- Мы победили больницы и роддомы. Победим и реабилитационный центр.
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25.03.2022 22:30 Відповісти
Вывозите людей из тех городов где ещё можете. Бункерному люди не нужны. Вы ещё не поняли?
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25.03.2022 22:32 Відповісти
 
 