"Ну как оно в Украине, петушня", - бійці полку "Азов" взяли в полон групу російських окупантів. ВIДЕО
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Бійці полку "Азов" захопили в полон групу російських окупантів під Харковом.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у телеграмі повідомив Антон Геращенко.
"У полку анонсують цікаві відео завтра!", - підкреслив він.
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Топ коментарі
+64 Вася Шевченко f77d76ba
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+64 Билли Алва
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+52 Монах Инок
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Они же отвлекают от боя.
АЗОВ сьедает живьем наших голИх мальчиков в трусиках
Привет от Ирины Алегровой)))
Слава Україні!!!