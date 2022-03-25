"Ну как оно в Украине, петушня", - бійці полку "Азов" взяли в полон групу російських окупантів. ВIДЕО

Бійці полку "Азов" захопили в полон групу російських окупантів під Харковом.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у телеграмі повідомив Антон Геращенко.

"У полку анонсують цікаві відео завтра!", - підкреслив він.

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