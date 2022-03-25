Українські фігуристи Назарова та Нікітін, яким вдалося виїхати з-під обстрілів у Харкові, виступили на Чемпіонаті світу. ВIДЕО
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Українські фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін, які знаходились у Харкові на початку війни, змогли виступити на Чемпіонаті світу у Франції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
[À VOIR]— Radio-Canada Sports (@RC_Sports) March 25, 2022
Dans des circonstances exceptionnelles, le duo ukrainien composé d'Oleksandra Nazarova et de Maksym Nikitin performance un magnifique programme de danse rythmique.
Un message fort, acclamé par la foule française. 🇺🇦✌️ pic.twitter.com/DwK5FzpxlJ
Україну представляла пара Олександри Назарової та Максима Нікітіна - вони ще в лютому змагалися на Олімпіаіді-2022, а тоді повернулися до Харкова, де пережили початок війни. Назаровій вдалося виїхати з міста, тоді як Нікітін більш ніж три тижні провів у Харкові під постійними обстрілами російських військ.
Зрештою, Нікітін теж покинув Харків та зміг дістатися чемпіонату світу. Як і інші представники України, у танцювальної пари не було необхідного костюму для виступу. Тож Назарова та Нікітін виступали не лише без підготовки, але й у тренувальній формі.
До того ж, Олександра та Максим уперше танцювали під нову мелодію. За основу була взята пісня Джамали "1944", також була вставка "Ой у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.
Будь ласка, зачекайте...
Ще одиночник наш є.
Дякуємо вам. Ваші виступи - важливі і потрібні.
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