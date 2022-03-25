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Українські фігуристи Назарова та Нікітін, яким вдалося виїхати з-під обстрілів у Харкові, виступили на Чемпіонаті світу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Спорт

Українські фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін, які знаходились у Харкові на початку війни, змогли виступити на Чемпіонаті світу у Франції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Україну представляла пара Олександри Назарової та Максима Нікітіна - вони ще в лютому змагалися на Олімпіаіді-2022, а тоді повернулися до Харкова, де пережили початок війни. Назаровій вдалося виїхати з міста, тоді як Нікітін більш ніж три тижні провів у Харкові під постійними обстрілами російських військ.

Зрештою, Нікітін теж покинув Харків та зміг дістатися чемпіонату світу. Як і інші представники України, у танцювальної пари не було необхідного костюму для виступу. Тож Назарова та Нікітін виступали не лише без підготовки, але й у тренувальній формі.

До того ж, Олександра та Максим уперше танцювали під нову мелодію. За основу була взята пісня Джамали "1944", також була вставка "Ой у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Дякую фигуристам,гарний виступ,чудовий музичний супров1д!Слава в1льному непереможному народу Укра1ни!
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25.03.2022 21:52
+11
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25.03.2022 21:58
+8
Є офіційні виключення, це стосується спортсменів України, які представляють Україну на міжнародних змаганнях за кордоном.
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25.03.2022 21:54
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Є офіційні виключення, це стосується спортсменів України, які представляють Україну на міжнародних змаганнях за кордоном.
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25.03.2022 21:54 Відповісти
Подивіться на дату реєстрації цього кацапського боту. Не треба цьому вилупку нічого пояснювати.
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25.03.2022 22:11 Відповісти
Дебил
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25.03.2022 21:58 Відповісти
Красота
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25.03.2022 21:47 Відповісти
Дякую фигуристам,гарний виступ,чудовий музичний супров1д!Слава в1льному непереможному народу Укра1ни!
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25.03.2022 21:52 Відповісти
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25.03.2022 21:58 Відповісти
Браво Україна!
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25.03.2022 22:04 Відповісти
Молодцы!
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25.03.2022 22:06 Відповісти
Молодці, кожен на своєму місці маєть щось робити для перемоги. Я моряк, капітан, за 30 років був в стільких странах, що навіть лячно. Але, хочу повертатись лише до дому, в Україну!
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25.03.2022 22:06 Відповісти
https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/najilah/3028095.html?p_a=click&p_n=top&p_p=post__1107848035


Ще одиночник наш є.
Дякуємо вам. Ваші виступи - важливі і потрібні.

В України шалена підтримка на ЧС з фігурного катання: прапори, сльози, плакати та оплески
Наша збірна потрапила на змагання з-під обстрілів, без форми та тренерів.
показати весь коментар
26.03.2022 00:14 Відповісти
 
 