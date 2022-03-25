"Це воєнний злочин. Російськомовний українець з єврейським корінням - нацист? Що у вас в голові?", - депутат райради Воронежської області РФ Бєляєва про війну з Україною. ВIДЕО

Депутат Семилукської райради Воронежської області РФ Ніна Бєляєва на засіданні заявила про те, що вважає війну проти України воєнним злочином і не підтримує дій російської влади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, її заява обурила інших депутатів.

"А що і нацистів там немає?", - запитав її хтось із них.

"Російськомовний українець з єврейським корінням - нацист? Що у вас в голові?", - відповіла вона.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці неймовірні, вони зупиняють ці "чортові танки", - Байден