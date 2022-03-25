За 25 березня по двох гуманітарних коридорах евакуйовано 7331 людину, - Верещук. ВIДЕО
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Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук оприлюднила результати евакуації українських громадян із зони бойових дій за 25 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це вона повідомила під час брифінгу.
За її словами по двох гуманітарних коридорах було евакуйовано 7331 людину.
Найбільша кількість евакуйованих - з Маріуполя - власним транспортом з обложеного міста виїхало 2800 людей
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беженцевдепортируемых в лагеря украинцев. Не жертвуйте этим питерам в принципе. И распространяйте.