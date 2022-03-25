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За 25 березня по двох гуманітарних коридорах евакуйовано 7331 людину, - Верещук. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук оприлюднила результати евакуації українських громадян із зони бойових дій за 25 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це вона повідомила під час брифінгу. 

За її словами по двох гуманітарних коридорах було евакуйовано 7331 людину. 

Найбільша кількість евакуйованих - з Маріуполя - власним транспортом з обложеного міста виїхало 2800 людей

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваємось, що 26 березня буде відкритий гуманітарний коридор на Херсон, - Верещук

Автор: Роман Свиридович
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Все понимаю...а где Каломайский? Чем помог, а я и не слышал ?
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25.03.2022 22:30 Відповісти
братва. не гоните на верещук. нормально работает. есть претензии автомат вокзал фронт.
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25.03.2022 22:30 Відповісти
Ну вона реально бездара
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25.03.2022 22:38 Відповісти
.
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25.03.2022 22:39 Відповісти
Мало того...эти питеры на собранные со всего мира деньги открывают госпиталь в Ростове. Для беженцев депортируемых в лагеря украинцев. Не жертвуйте этим питерам в принципе. И распространяйте.
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25.03.2022 22:56 Відповісти
Никогда не думал, что буду благодарить Верещук... Спасибо за сестру с семьей, больше 20 дней связи не было с Мариуполем. Сегодня эвакуировались и уже в относительно безопасном месте.
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25.03.2022 23:07 Відповісти
 
 