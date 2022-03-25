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"Новий танк братства": ЗСУ захопили трофейну техніку російських окупантів на Київщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники захопили танк російських окупантів на Київщині.

Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: ЗСУ переходять у контрнаступ у Київській області, - Данілов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Промисловий Портал


@ua_industrial

·
5 ч



"Поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобіля, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших ***********."

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25.03.2022 23:13
+14
Красавчики!
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25.03.2022 23:09
+12
"Ета проста празднік какойта " !!! Щасти вам, хлопці !!!!!!
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25.03.2022 23:13
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Красавчики!
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25.03.2022 23:09 Відповісти
Добровольчий батальйон Братство створений 24 лютого 2022 року, одразу після вторгнення російських окупантів на територію України.

https://www.bratstvo.com.ua/?fbclid=IwAR3ygFpVc3Aq3TiLgX3KkSMWPgxak2sFSVuEnUeaGiWt59y8aIkmXjDrNRM

ще відео:
https://www.facebook.com/BatalionBratstvo/videos/1062964531097067
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25.03.2022 23:47 Відповісти
Чекаю на "новий іскандер братства" та найшвидше його направлення і використання на маацкву!
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25.03.2022 23:11 Відповісти
Лапті хизувалися що у них багато танків...
Везіть ще.
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25.03.2022 23:12 Відповісти
Скоро і у нас буде багато з їхньою допомогою.
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25.03.2022 23:25 Відповісти
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26.03.2022 11:49 Відповісти
А три танкіста і собака де?
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25.03.2022 23:12 Відповісти
Вообще то 4. Вы бурята за танкиста не считаете?
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25.03.2022 23:14 Відповісти
Усі Буряти на концерті Кобзона. Там їм раді
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25.03.2022 23:20 Відповісти
А три танкіста і собака де?
**********
- Де три танкіста?
- Собака з'їв.
- А де собака?
- У Кремлі.
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26.03.2022 03:08 Відповісти
"Ета проста празднік какойта " !!! Щасти вам, хлопці !!!!!!
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25.03.2022 23:13 Відповісти
Промисловий Портал


@ua_industrial

·
5 ч



"Поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобіля, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших ***********."

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25.03.2022 23:13 Відповісти
ну от....так і менти стануть копами... )))
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25.03.2022 23:16 Відповісти
ну, автоматы и короткостволы могли бы людям и оставить с обязательным условием приобретения сейфа.
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25.03.2022 23:28 Відповісти
люди могли і самі залишити.. а ні .. поліцаїв в утиль, тим, що вони хотіли вилучити .. військовий стан у нас чи не військовий? попривикали люди бути послушними рабами!
І друге - все, що вилучається маж бути чітко задокументоване, з перевіркою повноважень!
а потім нівно, котре не причетне до війни, продасть той "танк" і баблішкр заробить, а оой, що в кацапа відібрав, далі залишиться бідосею!
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05.04.2022 20:47 Відповісти
то.шо воно робило на полтавщині?орда просунулась аж туди
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25.03.2022 23:50 Відповісти
"вилучили з незаконного обігу 11 танків"

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25.03.2022 23:59 Відповісти
Єто Україна, дєтка.
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26.03.2022 08:56 Відповісти
А чому він незаконний ?
Війна йде...
Трофеї мисливські ніхто не відміняв !
І зараз - законно - вбивство москаля - не є злочином , а благодіянням
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26.03.2022 11:54 Відповісти
Я тiльки процитував попереднього дописувача .
А взагалi, якщо подумати, то танк - транспортний засiб. Тому вiн має бути зареєстрований в полiцii.
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26.03.2022 23:49 Відповісти
з номерним знаком?
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05.04.2022 20:48 Відповісти
А то.. і гармату тримати в сейфі в розрядженому вигляді
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05.04.2022 23:26 Відповісти
тоді господарю терміново потрібен ліцензійний сертифікований "годинник", котрий був придуманий Вінтом Разболтайло... )))
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09.04.2022 02:32 Відповісти
Трактористы на славу поработали)))
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26.03.2022 13:41 Відповісти
Шото Телега вообще не бум-бум последнее время
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25.03.2022 23:17 Відповісти
щось відосік не грузиться А сама новина - так, дуже гарна!
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25.03.2022 23:18 Відповісти
Начебто нічого такого, але хлопці всеодно виглядають як космодесант
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25.03.2022 23:59 Відповісти
 
 