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Anonymous записали звернення до Путіна і виклали 28 Гб даних зламаного ними ЦБ Росії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Хакерське угруповання Anonymous записало відеозвернення до президента країни-агресора Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга із посиланням на твітер угруповання.

Хакерське угруповання Anonymous повідомило вчора, що ними було зламано Центральний банк Росії.

"Колектив Anonymous зламав Центральний банк Росії. Понад 35 000 файлів буде викладено протягом 48 годин, включаючи секретні угоди", - заявили в угрупованні.

Сьогодні вони виклали до мережі дані зламаного ними ЦБ Росії. Їхній обсяг – 28 Гб.

Крім того, хакери записали відеозвернення до Путіна.

"Зараз ми публікуємо тисячі документів Центробанку РФ, всілякі транзакції, укази, доповіді. Люди дізнаються, що насправді є економікою РФ.

Ми – у твоєму палаці, ми – там де ти їси, ми – за твоїм столом, ми – там, де ти спиш.
Декларації, кореспонденція, торгові угоди, які ти підписував з іншими країнами, секрети твоїх олігархів. Твої конфіденційні відео та програми, які ти використовуєш.

НАТО, Америка та ЄС – брехуни. Усі вони мали угоди за зачиненими дверима.
Ми за безневинних людей. Ми не допустимо війну, експлуатацію та несправедливість.
Ми – Anonymous. Нас – легіон".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+61
Сейчас куча консерв по всей Европе повскрывается. Браво!
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26.03.2022 00:07
+42
Anonymous- Ви молодці і професіонали своєі справи !
Дякуємо 👍🏼💪✊
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26.03.2022 00:16
+41
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26.03.2022 00:04
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26.03.2022 00:01 Відповісти
Ну, ось нахрін цей флуд тут?

Була новина, обговорювали, все зрозуміли. Зараз тема: Анонімус. Обговорюйте її.
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26.03.2022 00:09 Відповісти
"И нет ничего тайного, что бы не стало явным..."
Эклисиаст
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26.03.2022 00:02 Відповісти
Оооо! Але Світло сильніше від темряви, тому, що в темряві світло світить, а в світлі темряви немає(не може бути)
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26.03.2022 00:03 Відповісти
і у кінці всякого тунелю обовязково є світло.
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26.03.2022 00:05 Відповісти
Це слова Ісуса, записані у трьох Євангеліях
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26.03.2022 00:10 Відповісти
Христос цитував Книгу Екклезіаста. Почитайте її.
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26.03.2022 00:24 Відповісти
Ось так ось, любі українці!
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26.03.2022 00:02 Відповісти
Пішла спека...
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26.03.2022 00:04 Відповісти
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26.03.2022 00:04 Відповісти
35000 файлів Це ж скільки треба часу, щоб їх проаналізувати
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26.03.2022 00:05 Відповісти
Бухгалтери, яким перекуйовдили графік звітності, небезпечніші за снайперів) Розшифрують за добу.
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26.03.2022 00:11 Відповісти
Згоден! От, наприклад, наша Надія Петрівна обіцяла запхати свій калькулятор путлєру в сраку.
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26.03.2022 00:36 Відповісти
После уничтожения шойгу - начинается уничтожение путина.

Ему не убить миллионы хакеров по всему миру, которые взломают все его бункеры и все его окружение.
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26.03.2022 00:07 Відповісти
Хакеры, а вы можете как в кино заблокировать удаленно все двери в бункере и отключить вентиояцию?
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26.03.2022 00:09 Відповісти
Як орки під Києвом?
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26.03.2022 00:52 Відповісти
Ніт
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26.03.2022 01:08 Відповісти
Якби ще "червону кнопку"зламали....
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26.03.2022 13:27 Відповісти
Сейчас куча консерв по всей Европе повскрывается. Браво!
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26.03.2022 00:07 Відповісти
Сначала надо понять что в тех файлах...
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26.03.2022 00:54 Відповісти
Knowlegh is power
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26.03.2022 00:09 Відповісти
Knowlegh isn't power, but knowledge is real power!
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26.03.2022 00:12 Відповісти
Нехай
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26.03.2022 00:17 Відповісти
Підозрюю , що не просто брехуни , а частково і співучасники військових злочинів , терору і масових вбивств мирних людей у російсько-українській війні . Не напряму звичайно , але все ж .
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26.03.2022 00:10 Відповісти
Обратка від хілларі прилетіла! А весь був такий засекречений, підморгував з підтекстом, ухмилявся, робив вигляд що його ботоксна морда поряд з богом,буддою,аллахом. А тут ну просто у штани залізли. негідники. Особливо цікава тема як вони підгодовували з рук корисних ідіотів на дикому Заході. О це так буде бімба, почистить шерсть стара Європа. Недарма ж упрошував Загіпзадовну лишитися.
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26.03.2022 00:11 Відповісти
Це,ж треба...Стільки лайна,й Назагал
Що,коїться
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26.03.2022 00:11 Відповісти
Уся,Світова школота,з обіраними штанями
Й,куди,їм тепер???
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26.03.2022 00:13 Відповісти
Очень интересно было бы узнать о трансакциях с европейскими политиками, журнашлюхами и общественными деятелями.
Надеюсь, что у всяких орбановмеркельдепардье будет бессонная ночь сегодня
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26.03.2022 00:14 Відповісти
Врядли это будет в документах центробанка. У ФСБ есть отдельный общак для такого рода проплат.
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26.03.2022 00:31 Відповісти
Корреспондирующие счета начисления всяких плюшек и ценных бумаг без всяких оснований там думаю будут. ФСБ может прикрыть каким то образом безналичные расчеты, но отображается в документах ЦБ они должны, иначе бы к оркостану как к государству были бы явные претензии в отмывании денег, а это послание за кораблем суверенных ценных бумаг автоматом, даже если бы орки были самой миролюбивой нацией.
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26.03.2022 01:16 Відповісти
Дык к рашке и есть постоянные претензии об отмывании денег. Даже в НЛ скандал пару лет назад был, т.к. топ10 местных банков участвовали в этих странных операциях.
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26.03.2022 23:51 Відповісти
Anonymous- Ви молодці і професіонали своєі справи !
Дякуємо 👍🏼💪✊
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26.03.2022 00:16 Відповісти
Кіберпартизанам, браво
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26.03.2022 00:16 Відповісти
Молодцы !!! 😘
Только где можно полюбоваться этими документами ?
Кто знает ?
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26.03.2022 00:18 Відповісти
У них в твиттере ссылки, по которым можно скачать архивы.
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26.03.2022 00:24 Відповісти
https://mega.nz/folder/NJoBUYSZ#uOAMx6s9m5PGNDTcMCR7NA

https://mega.nz/folder/xgllXCDB#**********************
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26.03.2022 00:25 Відповісти
ооооооооо!!!!! так тут и номера карточек ,!!!!!!!! налетай кто в теме !!!!!!
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26.03.2022 01:28 Відповісти
В твиттере в комментариях ссылки
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26.03.2022 00:29 Відповісти
"НАТО, Америка та ЄС - брехуни." И косоглазые с ними. Вот так поворот...
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26.03.2022 00:18 Відповісти
НАТО, Америка та ЄС - брехуни. Усі вони мали угоди за зачиненими дверима. (с)

Але скільки тих, хто так щиро дякує, типу, союзничкам і партнерам.
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26.03.2022 00:19 Відповісти
А, головне, вірить їм і в них.
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26.03.2022 00:20 Відповісти
По-любому у этих «союзничков» рыло в пуху, НО другого варианта у Украины не было . Либо их помощь и борьба за жизнь ,либо быть рабами паРаши .
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26.03.2022 00:27 Відповісти
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26.03.2022 00:39 Відповісти
Багато чого ми і так знаємо... Наприклад що президенти Угорщини і Чехії на підсосі в *****...точніше лідери цих держав... І т. Д.
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26.03.2022 00:20 Відповісти
Не знаю чи срач який може початися від цих файлів піде зараз на користь України. Дуже цікаво чому такі дані зберігаються в місцях де їх можна викрасти, і чи не спеціально це зроблено.
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26.03.2022 00:20 Відповісти
представник країни, це ще не сам народ цієї країни, люди могли й не знати про закулісні оборутки.
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26.03.2022 13:30 Відповісти
Меркелиха шукає,де повіситися...
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26.03.2022 00:21 Відповісти
Микрон проиграет выборы, а как хотелось ̶в̶ ̶д̶в̶е̶ ̶д̶ы̶р̶к̶и̶ ̶̶о̶д̶н̶о̶в̶р̶е̶м̶е̶н̶н̶о̶ на двух стульях уседеть.
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26.03.2022 00:28 Відповісти
Бійцям невидимого фронту - респектіще!
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26.03.2022 00:21 Відповісти
Це,щось неймовірне... Дійсно революційне... Перевернути шмат світоустрою,й світосприняття
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26.03.2022 00:24 Відповісти
Рада має позбути Меркель ордену.
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26.03.2022 00:25 Відповісти
не підходить к ордену насер...
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26.03.2022 04:11 Відповісти
Венгрия - ховайся. Диверсанты в Украине - все пропало. военнослужащие рашки - сдохли за бесплатно. пригожинские тролли - на акцию протеста, бабок вам не видать.
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26.03.2022 00:28 Відповісти
Ахренеть, вот это серьезно, ждем подробностей и реакции "демократического" мира.
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26.03.2022 00:29 Відповісти
******* ютубу в раші..Та інтернету..
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26.03.2022 00:29 Відповісти
Божеж,мій :- полетять,лідери,партії...
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26.03.2022 00:30 Відповісти
******* росії

Світоустрій повністю зміниться

Сумно визнати, що НАТО, Китай, ЕС і Європа нам брехали

Чим довели за 8 років світ до стану війни.
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26.03.2022 00:38 Відповісти
Не измениться, поменяються политики ну может публичные раскаяния. А так, все будет как прежне.
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26.03.2022 08:35 Відповісти
вместо НАТО заключаем союз с Anonymous )
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26.03.2022 00:53 Відповісти
те, що в сша і єс були закулісні домовленості з кремлем в мене не було ніяких сумнівів ніколи і ні разу! джавелінами чи нлавами війни не виграються.
також евакуація посольства ще до початку взагалі будь-якого двіжу - це взагалі лакмусовий папір закулісних договорняків! тільки 'шотак апять пашло нє так'
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26.03.2022 00:59 Відповісти
У тих файлах може бути відомості про фінансування 5 колони в Україні. Варто згадати про розкриття Панама пейперс
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26.03.2022 03:52 Відповісти
кожний атакує на своєму фронті!
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26.03.2022 04:13 Відповісти
...кібер фронт атакує, - це неоцінена підтримка України. Уявляю, на скільки потужним буде вибух після оприлюднення, особливо по тих європейських чиновниках, які 8 років висловлювали своє озабочєння на дії х...йла і що за це отримували. Вперед Anonymous!
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26.03.2022 04:58 Відповісти
many Thanks Anonymous! Glory heroes!!!😘👏💪✌
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26.03.2022 07:33 Відповісти
где можно скачать?
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26.03.2022 09:55 Відповісти
Хочу что бы публично выплыли договорённости о сливе нас россии шольцами, макронами, и остальной ко, которая превентивно ничего не сделала, и первые 48часов ждали новой реальности
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26.03.2022 10:08 Відповісти
Хотілось би вірити. І скоріше побачити всі ці секрети!!!
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26.03.2022 12:56 Відповісти
скiльки можна писати з великоi лiтери ? пишiть нормально расея або краще кацапстан
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26.03.2022 14:47 Відповісти
Anonymous, дуже сильна заява, де ці документи? яким чином я можу глянути на ці публікації з вашого боку, чи це все "красивий піздьош"?
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26.03.2022 18:11 Відповісти
https://mega.nz/folder/NJoBUYSZ#uOAMx6s9m5PGNDTcMCR7NA
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27.03.2022 09:35 Відповісти
 
 