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Жителі Славутича вийшли на головну площу з величезним українським прапором попри російські танки на околицях міста. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська намагаються захопити місто Славутич. Тим часом жителі міста вийшли на головну площу з величезним українським прапором.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Люди в Славутичі вийшли на головну площу з величезним українським прапором. Попри ворожі танки на околицях міста, сміливі жителі демонструють ворогу чия це земля", - розповів він.

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Разом з тим, він повідомив, що за інформацією місцевих жителів російські танки намагаються увійти у місто.

"Окупанти на околицях Славутича. "Можливо, телефоную востаннє. Викидаю свій телефон", - місцева жителька зателефонувала у відчаї колезі. Вона встигла сказати, що бачила танки окупантів, а також солдатів, які увірвались до сусіднього будинку. На танках літера О. Заходили, швидше за все з території Білорусі (кордон 12км від Славутичу). Орки намагаються прорватися до Любичу, аби взяти в оточення Чернігів", - розповів Цаплієнко.
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Топ коментарі
+16
Как показывает практика это не срабатывает.
Нужно минировать дороги,вооружаться.А все это так,для себя..
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26.03.2022 10:09
+6
парашиньці, а ви тварюки так можете?
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26.03.2022 10:09
+5
немає чим. і це не провина людей, вони показують свій спротив тим чим можуть.
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26.03.2022 10:35
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Как показывает практика это не срабатывает.
Нужно минировать дороги,вооружаться.А все это так,для себя..
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26.03.2022 10:09 Відповісти
Це також моє питання,озброєння. Арта підтримала,але це мізер,якщо танки в місті. Ці маленькі містечка залишають один на один з ворогом
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26.03.2022 10:13 Відповісти
Пишут, что оккупанты начали стрелять в воздух, чтобы разогнать митинг.
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26.03.2022 10:27 Відповісти
не залишають, якщо би і правда вирішили би залишити, ми би навіть не дізналися би про це. Не залишає ніхто нікого, просто оркі не дадуть так просто міста відбити, будуть всюди гадити, з тим сраним лукашенком теж, всіма способами стримувати.
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26.03.2022 10:30 Відповісти
Российские военные похитили мэра Славутича Юрия Фомичева и захватили городскую больницу. Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

По его словам, они пытаются разогнать митинг, который организовали местные жители, стреляют в воздух и бросают светошумовые гранаты.

«Но жители не расходятся, наоборот, их становится больше. Люди начали движение в сторону больницы, которую захватили».
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26.03.2022 10:33 Відповісти
ну чому ж, оркам показують, що вони тут не дома, най навіть не сподіваються, так, їх злочинне керівництво накаже стріляти і вони будуть. Але вони самі до дому звонять і розказують, що їх тут не хочуть, що їм тут не раді, при чому це оповідають і ті, хто має хоч якесь сумління і ті, кому начхати і вони тільки пограбувати приїхали. Ця кільковікова мантра про адмн нарот" зруйнована. Це багато вартує насправді. Зброя це звісно ж треба і минувати дороги, тільки чим? Будуть мати чим, замінують.
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26.03.2022 10:33 Відповісти
парашиньці, а ви тварюки так можете?
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26.03.2022 10:09 Відповісти
А це вже лихо,залишити місто без армії тільки на тероборону. Якщо там є дорога на Чернігів, то не зрозуміла тактику і стратегії розвитку дій. Тероборону хоть озброїли
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26.03.2022 10:11 Відповісти
Тероборона це теж армія і вона більше мотивована
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26.03.2022 10:17 Відповісти
Вона озброєна,чи як Вознесенськ камні Молотов і кулаки....Мотивація перед танками такий собі аргумент. Бачила зброю одного блокпоста,рушниця 1812 року. На сьогодні тей самий блокпост уже має новітню зброю. Жалко людей, ці орки не мають нічого спільного з людьми
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26.03.2022 10:31 Відповісти
як буде чим воювати, будуть воювати зброєю, зараз немають зброї, воюють духом, для цього ще більше сміливості і мотивованності треба.
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26.03.2022 10:29 Відповісти
Уже зайшли в місто (
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26.03.2022 10:12 Відповісти
Звідки інфа
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26.03.2022 10:27 Відповісти
«Глазами Киевлянина…» телеграмм, з відео
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26.03.2022 10:31 Відповісти
Вже вийшли.
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26.06.2022 23:09 Відповісти
кацапи зайняли місто
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26.03.2022 10:13 Відповісти
Швидше за все вони там проїздом. У них немає іншої дороги щоб вийти з котла за поребрік.
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26.03.2022 10:30 Відповісти
Так вони вийшли за 12 км від бульбашів. Оці пости від усіх попало в неті роблять хаос і фейки. У людей є час писати пости,а не воювати і доводити до відома відповідні органи.
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26.03.2022 10:36 Відповісти
********
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26.03.2022 10:14 Відповісти
Пафосно, але не дієво...
Куйня діло...
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26.03.2022 10:19 Відповісти
пафосно, не дієво! люди заявляють свою позицію як громадяни вільної країни, а що, треба як русские раби мовчати? як можуть так і чинять спротив, це геройський вчинок, відкрито в лице озброєним в...м сказати що вони тут не дома в своїх **..х, де вони всіх можуть палками мутузити, і що вони жерстко прорахувалися, якщо думали що тут їх з квітами зустрінуть, чи що тут бидло живе, якому все одно, какая разница!
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26.03.2022 10:28 Відповісти
немає чим. і це не провина людей, вони показують свій спротив тим чим можуть.
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26.03.2022 10:35 Відповісти
це не шароварний ура-патріотизм в такому разі наш Майдан для пана теж шароварний ура-патріотизм, а з нього почалося наше протистояння, це треба мати велику силу Духу щоб так вийти. Ці люди не мають чим стріляти до орків, але вони зруйнували кільковікову мантру про "адин нарот", це багато вартує, цього жодні санкції не зробили би, а навіть зброя, тепер, які б проплачені мітінгі з завезених артистів як в Донецьку і Луганську оркі не зробили би, ніхто в це не повірить. І дуже сподіваюся що не будуть вони там довго. і з Донецька їх теж викинуть і з Криму.
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26.03.2022 10:40 Відповісти
Перемога за 🇺🇦 !
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26.03.2022 10:55 Відповісти
терористи і дегенерати, але їх до чорта ще багато, треба діяти так, щоб свою армію не знищити.
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26.03.2022 10:42 Відповісти
Нда и это всё сопротивление выйти на площадь и флагом помахать .Плохи дела тогда в Украине
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26.03.2022 10:43 Відповісти
Напараше и махать нечем и некому. Их, рабов, ***** ваше машет.
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26.06.2022 23:00 Відповісти
Мне кажется что все эти митинги с флагами Украины срежиссированные самими оккупантами. Они всему миру показывают что воюют не государством Украина, а с незаконной властью, которая захватила Украину в результате переворота в 2014 году.
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26.03.2022 11:10 Відповісти
Та ты, цапа, фсё перевернул по-ордынски. Майдан - это Украинский Народ. В мире нет Ему аналогов.
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26.06.2022 23:03 Відповісти
Вийшла твоя ордаматiр звiдти. Пiди пiдотрись!
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26.06.2022 23:10 Відповісти
 
 