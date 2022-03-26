Жителі Славутича вийшли на головну площу з величезним українським прапором попри російські танки на околицях міста. ВIДЕО

Російські війська намагаються захопити місто Славутич. Тим часом жителі міста вийшли на головну площу з величезним українським прапором.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

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"Люди в Славутичі вийшли на головну площу з величезним українським прапором. Попри ворожі танки на околицях міста, сміливі жителі демонструють ворогу чия це земля", - розповів він.

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Разом з тим, він повідомив, що за інформацією місцевих жителів російські танки намагаються увійти у місто.

"Окупанти на околицях Славутича. "Можливо, телефоную востаннє. Викидаю свій телефон", - місцева жителька зателефонувала у відчаї колезі. Вона встигла сказати, що бачила танки окупантів, а також солдатів, які увірвались до сусіднього будинку. На танках літера О. Заходили, швидше за все з території Білорусі (кордон 12км від Славутичу). Орки намагаються прорватися до Любичу, аби взяти в оточення Чернігів", - розповів Цаплієнко.