Білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського увійшов до складу ЗСУ. ВIДЕО
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Білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського ввійшов до складу Збройних сил, а бійці склали присягу.
Про це повідомляється в телеграм-каналі батальйону Кастуся Калиновського, передає Цензор.НЕТ.
"У цей важливий для білоруської історії день присягу склали добровольці батальйону Кастуся Калиновського. Наш батальйон входить до складу Збройних сил України. Присягу білоруською написали наші волонтери. Ми впевнені, що в майбутньому цей текст стане основою присяги для справжньої білоруської армії", - йдеться у повідомленні.
Батальйон створили після нападу Росії на Україну. 25 березня білоруси святкують День Волі неофіційне національне свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської Народної Республіки (25 березня 1918). Вінцент Костянтин Калиновський – один з очільників польського Січневого повстання на землях сучасних Литви й Білорусі, спрямованого проти Російської імперії.
Будь ласка, зачекайте...
Украина - это единственная страна мира, которая предоставляет сегодня беларусам площадку для формирования в будущем беларуской освободительной армии.
Беларусы создают собственные вооруженные формирования в Украине, не скрывая своей конечной цели - «освободить Беларусь от промосковской диктатуры и вернуть в родную страну законность».
На сегодня уже существуют как минимум четыре боевые группы беларусов, которые уже участвуют в боевых действиях на стороне Украины.
Самое распиаренное подразделение - это, конечно, батальон имени Кастуся Калиновского. Руководство батальона - это беларусы, прошедшие школу украинского полка «Азов».
Чуть меньшее пока по численности формирование беларусов собрано «азовцем» Сергеем «Малютой» Коротких. В его составе есть беларуские футбольные фанаты. Они базируются в Киеве и участвуют в боевых действиях.
Еще одна группа беларусов служит в территориальной обороне Одессы - несколько десятков.
Самая же значительная группировка беларусов -- батальон, который сейчас формируется, и костяк которого составляют бывшие бойцы сил специальных операций Беларуси. Подчиняется он интернациональному Легиону в составе Вооруженных сил Украины.
Эти люди проходят специальную подготовку и имеют хорошее вооружение - даже стрелковое оружие у них 5,56 мм, а не 5,45 мм.
Есть основания полагать, что это подразделение получит современное оружие, которое есть у украинской армии и которое недоступно лукашенковской армии.
Все они защищают сегодня Украину, чтобы завтра освободить родную Беларусь.
Не ложить, а класть.
А в остальном верно.
Борис Джонсон заявил о результатах переговоров с президентом Турции.
"Мы договорились с Эрдоганом так: Британия предоставляет Украине антибатарейные комплексы для уничтожения дальнобойной артиллерии россиян, из которой они расстреливают Мариуполь. Эта британская артиллерия сможет также уничтожать российские корабли на далеком расстоянии. А Турция доставит еще партию "Байрактаров" и колесные тягачи с платформами, на которые будет грузиться британская тяжелая дальнобойная артиллерия и будет развозиться на нужные места дислокации", - говорится в сообщении.
_____________VAJACKI MARS - ВАЯЦКІ МАРШ!_______________
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Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
То є добре що він тепер в ЗСУ..
Беларусь в Европу - ********* в жопу!
БЕЛОРУСАМ ‼️‼️‼️
Так вот. Послушайте мой следующий прогноз.
И я вас заклинаю - в этот раз примите его к сведению.
Поймите. Как только вы пересечете границу, как только вы вступите на украинскую землю - вы сразу из жертв диктатуры превратитесь в оккупантов. И никакого сюсюканья с вами с этого момента не будет. Вас будут утилизировать без всяких сантиментов и разглагольствований. А с какой эффективностью украинская военная машина умеет перерабатывать оккупантов на гумус, вы все уже видели. Это будет тир. Бездумное истребление. Вы НИЧЕГО не сможете противопоставить.
Вы - не бойцы. Давайте сейчас откровенно. Вы даже не орки.
А ваша армия - даже не орочья армия.
У тех есть хоть что-то. Хоть динамическая защита, автомобиль «Тигр» и неработающий «Панцирь С-1».
У вас нет даже этого.
Ваши Вооруженные силы - набор древнего железа середины прошлого века с касками времен второй мировой.
Вы будете уничтожены все.
Без вариантов.
Ваше участие в войне необходимо Путину с одной только целью. Вы же понимаете, что вас в бойню бросает даже не ваш диктатор, а соседний? Так вот, вы соседнему упырю нужны только для одного - сформировать из вас новый кулак - хотя какой там кулак, толпу необученных людей с автоматами прошлого века - и кинуть его на новом направлении для одной только цели - отвлечения украинских сил на ваше уничтожение.
А самому в этот момент повторить удар старым кулаком на Киев.
В этой войне у вас только одна задача. Растянуть свою смерть на несколько дней, пока украинцы будут вас перерабатывать, чтобы орки это время использовали для другого удара. Никаких других вариантов ваше участие в этой войне не предполагает.
Ваше выживание в этой войне не предусмотрено, это-то вы понимаете?
Еще раз - вы будете уничтожены.
Все.
Я знаю. Вы не хотите воевать. Не хотите умирать. За чужого упыря. Не хотите участвовать в этой не нужной вам чужой для вас войне чужого диктатора.
Поэтому послушайте меня.
Послушайте внимательно.
У вас есть только один вариант. Чтобы фейсбук не забанил, скажем нейтрально - обездвиживайте своих командиров. Своих замполитов. Своих кгбшников. Поднимайте на палке огромную белую простыню.
И, вместе с техникой, двигаясь задом, стволы опущены и развернуты в противоположную сторону, громко крича и предупреждая, размахивая белой простыней, переходите на сторону Украины.
Никаких других вариантов остаться в живых у вас нет. Если вы сдадитесь, ваши шансы вырастут на два порядка. Украинцы - нормальные люди. Они все понимают. Вам будет гарантирована жизнь и горячее питание.
Но только сделайте это до того, как прозвучит первый выстрел с вашей стороны.
Как первый беларуский «Град» разрушит первый украинский дом.
Пока еще не началась ненависть.
Такая же, как к оркам.
Мой вам совет.
Прыгайте с брони. Бегите в лесопосадку. И добирайтесь волчьими тропами до украинской армии.
Угоняйте технику. Берите в плен своих командиров. Сдавайте пачками.
Чем больше сдадите, тем лучше.
А еще лучше - разворачивайте оружие и идите на Минск. Воевать вам все равно придется. При любом раскладе. Повторюсь еще раз.
Но подумайте вот о чем - с кем вам лучше воевать - с самой сильной на данный момент, подготовленной, мотивированной армией Европы, вооруженной самым передовым оружием, и восемь лет тренировавшейся уничтожать захватчиков, и натренировавшейся так, что весь мир не понимает, что происходит, которую поддерживает и которой помогает весь народ, до последнего человека.
Или с трусливыми КГБшниками с пистолетами «Макарова», способными только безоружных людей в камере избивать, которых не поддерживает никто.
С КГБшниками воевать лучше, чем с украинским спецназом. Уж поверьте.
А народ Беларуси сразу перейдет на вашу сторону.
И подумайте еще вот о чем.
За что вы хотите воевать?
За то, чтобы убить еще несколько десятков своих соседей в чужой стране, которую вас бросят захватывать и которая вам ничего плохого не сделала.
Или за свою свободу на своей собственной земле.
Подумайте. И сделайте правильный выбор.
Беларусы. Распространяйте этот текст. Расшаривайте. Копируйте и раскидывайте по группам и пабликам. Расклеивайте на листовках. Звоните своим сыновьям-мужьям-братьям в казармы и зачитывайте его.
Пусть его прочитает как можно больше людей.
У вас еще есть время.
Есть возможность сделать правильный выбор.
АРКАДИЙ БАБЧЕНКО
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22.03.2022 22:01