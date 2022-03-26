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Білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського увійшов до складу ЗСУ. ВIДЕО

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Білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського ввійшов до складу Збройних сил, а бійці склали присягу.

Про це повідомляється в телеграм-каналі батальйону Кастуся Калиновського, передає Цензор.НЕТ.

"У цей важливий для білоруської історії день присягу склали добровольці батальйону Кастуся Калиновського. Наш батальйон входить до складу Збройних сил України. Присягу білоруською написали наші волонтери. Ми впевнені, що в майбутньому цей текст стане основою присяги для справжньої білоруської армії", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білорусь та Росія розпочали єдину кампанію дезінформації про війну в Україні: повторюють тези Гітлера, - медіаексперти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Батальйон створили після нападу Росії на Україну. 25 березня білоруси святкують День Волі неофіційне національне свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської Народної Республіки (25 березня 1918). Вінцент Костянтин Калиновський – один з очільників польського Січневого повстання на землях сучасних Литви й Білорусі, спрямованого проти Російської імперії.
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Топ коментарі
+99
Жыве Беларусь! Луку на муку...
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26.03.2022 10:34
+84
Це КІСТЯК для збройних сил вільної Білорусії, яка боротиметься з режимом Луки!
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26.03.2022 10:36
+41
Вот это настоящие сыны своего народа! Честь.
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26.03.2022 10:40
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Жыве Беларусь! Луку на муку...
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26.03.2022 10:34 Відповісти
На крохмаль
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26.03.2022 12:19 Відповісти
Це КІСТЯК для збройних сил вільної Білорусії, яка боротиметься з режимом Луки!
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26.03.2022 10:36 Відповісти
серйозно? і це після наших двох революцій і війни?
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26.03.2022 11:06 Відповісти
там еще казахи и айзеры шото мутят. походу раша всьо.
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26.03.2022 10:37 Відповісти
ну, Азербайджан понятно - ща Нагорный Карабах отожмут назад. А казахи что? шото я пропустил.
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26.03.2022 10:45 Відповісти
а як вони казахів пресували зовсім нещодавно, там же теж загиблі є, таке нікому не сподобається. Армян вони теж кинули, як тільки їм стало вигідно це зробити, а тепер хочуть від них людей на м"ясо щоб дали. А армянє так для них старалися і що? то ж мабуть пошлют русских туда ж де й русский корабль, най навіть і з втратами для себе.
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26.03.2022 10:53 Відповісти
а, я думал, у казахов что-то началось. Но похоже - не скоро (
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26.03.2022 10:56 Відповісти
вони не мають мотивації...а військо без мотивації вперед не піде..хіба що захищати свої дупи.після удару і втрат великих
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26.03.2022 10:57 Відповісти
Каци більше не позаряться на Казахстан. Там Китай має великий вплив в Казахстані і Сі куйлу яйця відкрутить, якщо той шось знову почне мутити проти казахів. Тоді дозволив путєну забезпечити порядок силами одкб. путєн вже потриав руки, шо там його війська залишаться. але подзвонив Сі і вставив путену пістон. і через кілька днів орки зникли з Казахстану.
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26.03.2022 16:15 Відповісти
у казахов зреет бунт. после известных событий. военные послали рашу по известному курсу. остаются армяне. чечены *******. дагестан не хочет воевать.
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26.03.2022 11:11 Відповісти
Виженемо російських окупантів з України, а потім вижинемо їх і з Білорусі.
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26.03.2022 10:38 Відповісти
знаєте, вмішуватися у внутрішні справи інної держави - не наш стиль. Хоча, якщо з території тієї держави летять на нас бомби і ракети, то прийдеться зробити виключення з правила.
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26.03.2022 10:55 Відповісти
Нащо нам це? Теж підемо "асвабаждать"? Нехай роблять свою державу самі. Як хочуть і коли хочуть.
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26.03.2022 11:01 Відповісти
Всё верно.
Украина - это единственная страна мира, которая предоставляет сегодня беларусам площадку для формирования в будущем беларуской освободительной армии.
Беларусы создают собственные вооруженные формирования в Украине, не скрывая своей конечной цели - «освободить Беларусь от промосковской диктатуры и вернуть в родную страну законность».

На сегодня уже существуют как минимум четыре боевые группы беларусов, которые уже участвуют в боевых действиях на стороне Украины.
Самое распиаренное подразделение - это, конечно, батальон имени Кастуся Калиновского. Руководство батальона - это беларусы, прошедшие школу украинского полка «Азов».
Чуть меньшее пока по численности формирование беларусов собрано «азовцем» Сергеем «Малютой» Коротких. В его составе есть беларуские футбольные фанаты. Они базируются в Киеве и участвуют в боевых действиях.
Еще одна группа беларусов служит в территориальной обороне Одессы - несколько десятков.
Самая же значительная группировка беларусов -- батальон, который сейчас формируется, и костяк которого составляют бывшие бойцы сил специальных операций Беларуси. Подчиняется он интернациональному Легиону в составе Вооруженных сил Украины.
Эти люди проходят специальную подготовку и имеют хорошее вооружение - даже стрелковое оружие у них 5,56 мм, а не 5,45 мм.
Есть основания полагать, что это подразделение получит современное оружие, которое есть у украинской армии и которое недоступно лукашенковской армии.
Все они защищают сегодня Украину, чтобы завтра освободить родную Беларусь.
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26.03.2022 11:26 Відповісти
Білоруси -- добрий та шанований українцями народ. Поки що перемагали Бульбофюрер з ******, але все буде добре, Марисе, й білоруси здобудуть свою свободу теж. Переможемо. Слава Україні! Жыве Беларусь!
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26.03.2022 12:28 Відповісти
про сірожу "малюту" короткіх ми ще почуємо багааааааато цікавого... мені шкода тих вояків, котрі будуть воювати під його керівництвом.
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26.03.2022 13:18 Відповісти
Прекрасна новина
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26.03.2022 10:39 Відповісти
Вот это настоящие сыны своего народа! Честь.
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26.03.2022 10:40 Відповісти
З твого дивана далеко не побачиш.
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26.03.2022 10:42 Відповісти
Справжні люди.
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26.03.2022 10:42 Відповісти
Молдованы, а вам приднестровье не нужно освобождать? Или вы все боитесь что вас не пустят на Мацкву штукатурку ложить?
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26.03.2022 10:42 Відповісти
Aminteste terog mie de unde o aparut armata 14 a ruZZiei.
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26.03.2022 10:47 Відповісти
Нічого не зрозумів.
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26.03.2022 10:57 Відповісти
Он спрашивает, откуда взялась 14я армия в "ПМР".
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26.03.2022 12:27 Відповісти
було б добре...як у нашому прислів'ї---разом і батька легче бити...але...але ..ждуни...ждуни..
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26.03.2022 10:54 Відповісти
Ошибаетесь, батенька!
Не ложить, а класть.
А в остальном верно.
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26.03.2022 11:21 Відповісти
Ну, может, имелось в виду, что они её там так кладут, что буквально ложат?
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26.03.2022 11:32 Відповісти
вони (молдовани) глибоко, дуже глибоко стурбовані...
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26.03.2022 13:21 Відповісти
Начало конца...

Борис Джонсон заявил о результатах переговоров с президентом Турции.

"Мы договорились с Эрдоганом так: Британия предоставляет Украине антибатарейные комплексы для уничтожения дальнобойной артиллерии россиян, из которой они расстреливают Мариуполь. Эта британская артиллерия сможет также уничтожать российские корабли на далеком расстоянии. А Турция доставит еще партию "Байрактаров" и колесные тягачи с платформами, на которые будет грузиться британская тяжелая дальнобойная артиллерия и будет развозиться на нужные места дислокации", - говорится в сообщении.
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26.03.2022 10:51 Відповісти
то ше вчора та новина була
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26.03.2022 10:55 Відповісти
Оце кооперація!
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26.03.2022 11:22 Відповісти
Выходит, это пока единственный национальный батальон, который официально вошёл в структуру ВСУ?
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26.03.2022 10:54 Відповісти
https://nashaniva.com/?c=ar&i=286948&lang=ru
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26.03.2022 11:37 Відповісти
сенкс
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26.03.2022 13:02 Відповісти
Беларусы оказывается не первые - в 16-ом году Грузинский легион вошел в состав ВСУ. А два чеченских бата и крымско-татарский - добровольческие.
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26.03.2022 13:26 Відповісти
Ещё в 14-ом был сформирован беларуский отряд "Погоня". Беларусы-Киборги плечом к плечу с украинцами защищали ДАП.
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26.03.2022 13:37 Відповісти
А на яух тебе это знать? Может быть ты опарыш из путино -гундяевской выгребной клоаки???
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26.03.2022 11:48 Відповісти
пока тебя не посылаю по курсу росийского военного корабля.
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26.03.2022 13:05 Відповісти
Я карту принёс, щас покажу..
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26.03.2022 10:59 Відповісти
а российского батальёна нормальных людей нет и не будет.
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26.03.2022 11:03 Відповісти
Точно подмечено…
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26.03.2022 11:23 Відповісти
нет страньі, нет народа, нет ничего, пародия на империю, которой по существу и небьіло, так, фикция, богачи и рабьі!!!
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26.03.2022 19:26 Відповісти
Дуже Добре !!!
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26.03.2022 11:04 Відповісти
Молодці, це майбутні висопосадовці збройних сил незалежної Білорусі!
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26.03.2022 11:05 Відповісти
неа...там є кому високопосадовцювати..ті шо зараз повтікали за кордон..прийдуть і будуть владою..
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26.03.2022 11:09 Відповісти
Ну по ходу,Україна може з повною впевністтю заявляти,що Білорусь---це слов*яни і наші Брати,що не можуть говорити це рашинці-які є угрофінотюрками. Це буде велика допомога,а якщо до них почнуть приєднуватись вояки білоруські,це вже буде не велика,а ВЕЛИЧЕЗНА допомога,ми зможемо велику кількість військових зняти з біл.кордону і перемістити на Схід.
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26.03.2022 11:10 Відповісти
Бережи вас Господь та Матінка Божа, соколики.
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26.03.2022 11:12 Відповісти
Настоящих белорусов поздравляю. Я вообще считаю, что белорусы максимально похожи на образ славян (никаких расовых теорий, просто наблюдение). Ну, а лукашистам советую прийти в себя.
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26.03.2022 11:18 Відповісти

_____________VAJACKI MARS - ВАЯЦКІ МАРШ!_______________
-
Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!

Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
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26.03.2022 11:23 Відповісти
Наразі саме актуальне питання - вбити всіх рашо-окупантів на нашій землі, окрім тих Хто здався в полон!
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26.03.2022 11:24 Відповісти
тех,кто здался тоже надо убить
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26.03.2022 11:58 Відповісти
Ванюшка має досвід Французького Легіону..
То є добре що він тепер в ЗСУ..
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26.03.2022 11:45 Відповісти
Оце справжні браття білоруси! Жыве Беларусь!
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26.03.2022 12:04 Відповісти
Жыве Беларусь! За нашу и вашу свободу!
Беларусь в Европу - ********* в жопу!
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26.03.2022 12:52 Відповісти
Достаточно интресный материал - предупреждение белорусам от участвия в войне с Украиной

БЕЛОРУСАМ ‼️‼️‼️
Так вот. Послушайте мой следующий прогноз.
И я вас заклинаю - в этот раз примите его к сведению.

Поймите. Как только вы пересечете границу, как только вы вступите на украинскую землю - вы сразу из жертв диктатуры превратитесь в оккупантов. И никакого сюсюканья с вами с этого момента не будет. Вас будут утилизировать без всяких сантиментов и разглагольствований. А с какой эффективностью украинская военная машина умеет перерабатывать оккупантов на гумус, вы все уже видели. Это будет тир. Бездумное истребление. Вы НИЧЕГО не сможете противопоставить.

Вы - не бойцы. Давайте сейчас откровенно. Вы даже не орки.
А ваша армия - даже не орочья армия.

У тех есть хоть что-то. Хоть динамическая защита, автомобиль «Тигр» и неработающий «Панцирь С-1».
У вас нет даже этого.

Ваши Вооруженные силы - набор древнего железа середины прошлого века с касками времен второй мировой.
Вы будете уничтожены все.
Без вариантов.

Ваше участие в войне необходимо Путину с одной только целью. Вы же понимаете, что вас в бойню бросает даже не ваш диктатор, а соседний? Так вот, вы соседнему упырю нужны только для одного - сформировать из вас новый кулак - хотя какой там кулак, толпу необученных людей с автоматами прошлого века - и кинуть его на новом направлении для одной только цели - отвлечения украинских сил на ваше уничтожение.
А самому в этот момент повторить удар старым кулаком на Киев.

В этой войне у вас только одна задача. Растянуть свою смерть на несколько дней, пока украинцы будут вас перерабатывать, чтобы орки это время использовали для другого удара. Никаких других вариантов ваше участие в этой войне не предполагает.

Ваше выживание в этой войне не предусмотрено, это-то вы понимаете?
Еще раз - вы будете уничтожены.
Все.

Я знаю. Вы не хотите воевать. Не хотите умирать. За чужого упыря. Не хотите участвовать в этой не нужной вам чужой для вас войне чужого диктатора.
Поэтому послушайте меня.
Послушайте внимательно.

У вас есть только один вариант. Чтобы фейсбук не забанил, скажем нейтрально - обездвиживайте своих командиров. Своих замполитов. Своих кгбшников. Поднимайте на палке огромную белую простыню.
И, вместе с техникой, двигаясь задом, стволы опущены и развернуты в противоположную сторону, громко крича и предупреждая, размахивая белой простыней, переходите на сторону Украины.

Никаких других вариантов остаться в живых у вас нет. Если вы сдадитесь, ваши шансы вырастут на два порядка. Украинцы - нормальные люди. Они все понимают. Вам будет гарантирована жизнь и горячее питание.

Но только сделайте это до того, как прозвучит первый выстрел с вашей стороны.
Как первый беларуский «Град» разрушит первый украинский дом.
Пока еще не началась ненависть.
Такая же, как к оркам.
Мой вам совет.

Прыгайте с брони. Бегите в лесопосадку. И добирайтесь волчьими тропами до украинской армии.
Угоняйте технику. Берите в плен своих командиров. Сдавайте пачками.
Чем больше сдадите, тем лучше.

А еще лучше - разворачивайте оружие и идите на Минск. Воевать вам все равно придется. При любом раскладе. Повторюсь еще раз.

Но подумайте вот о чем - с кем вам лучше воевать - с самой сильной на данный момент, подготовленной, мотивированной армией Европы, вооруженной самым передовым оружием, и восемь лет тренировавшейся уничтожать захватчиков, и натренировавшейся так, что весь мир не понимает, что происходит, которую поддерживает и которой помогает весь народ, до последнего человека.

Или с трусливыми КГБшниками с пистолетами «Макарова», способными только безоружных людей в камере избивать, которых не поддерживает никто.

С КГБшниками воевать лучше, чем с украинским спецназом. Уж поверьте.
А народ Беларуси сразу перейдет на вашу сторону.

И подумайте еще вот о чем.
За что вы хотите воевать?

За то, чтобы убить еще несколько десятков своих соседей в чужой стране, которую вас бросят захватывать и которая вам ничего плохого не сделала.
Или за свою свободу на своей собственной земле.
Подумайте. И сделайте правильный выбор.

Беларусы. Распространяйте этот текст. Расшаривайте. Копируйте и раскидывайте по группам и пабликам. Расклеивайте на листовках. Звоните своим сыновьям-мужьям-братьям в казармы и зачитывайте его.
Пусть его прочитает как можно больше людей.
У вас еще есть время.
Есть возможность сделать правильный выбор.
АРКАДИЙ БАБЧЕНКО

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22.03.2022 22:01
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26.03.2022 12:55 Відповісти
Це перша іскорка!,слава Україні,живе Беларус!
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26.03.2022 13:03 Відповісти
Вот етот батальйон и похоронит лукшенка с его кгб.
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26.03.2022 13:13 Відповісти
берегите себя. Вам еще Белорусь вызволять.
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26.03.2022 14:09 Відповісти
Честь братам-білорусам!
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26.03.2022 15:25 Відповісти
Жыве Беларусь!
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02.04.2022 13:27 Відповісти
 
 