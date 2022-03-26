Техніка окупантів на вулицях Славутича. ВIДЕО

Російські окупанти зайшли в місто Славутич.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явилися відеозаписи, що підтверджують ці дані.

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