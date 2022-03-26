УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11816 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
43 004 110
армія РФ (13507) війна (56620) Славутич (20)

"Их там х#й да не х#я. Подтягивайтесь. Затопчем их к #баной матери. Дома стрелять будешь, п#дарас #бучий!", - мешканці Славутича намагаються прогнати окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Мешканці Славутича намагаються прогнати російських окупантів з міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з розмови містян, до Славутича увійшла невелика група загарбників. Мешканців міста вони намагаються відлякати автомтними пострілами та димовими гранатами. Однак, люди на це не зважають.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти викрали мера Славутича Фомічева та захопили міську лікарню, - голова Київської ОВА Павлюк

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+58
То есть жители Славутича безоружны. А кто там вчера про терроборону глаголил? Это она?
показати весь коментар
26.03.2022 11:04
+45
люди-герої, абсолютно точно, навіть курка зрозуміє, що малодушні вишкрябки орки зовсім не один народ з нами.
показати весь коментар
26.03.2022 11:04
+35
а якби у людей була зброя?
показати весь коментар
26.03.2022 11:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так герої. А геройство завжди там, де роспіздяйство та жалюгідність влади.
Просто кацапи (а може і бульбажопі), мабуть, ще свіженькі, тільки з братскай бєларуссіі, та не встигли побувати під обстрілами ЗСУ. Інакше покосили б усіх з кулемета і перетворилось би усе це геройство, на масове вбивство.
Те, що українська влада й досі не заборонила такі пікети (а вона ще й навпаки - **********) - це один з багатьох випадків злочинної бездіяльності, за яку ще доведеться нести незворотну кару.
показати весь коментар
26.03.2022 12:42 Відповісти
Абсолютно з Вами згоден.
До речі, ще один аргумент до всіх інших, чому кацапи зазнають стільки втрат. Тому що їх влада і наша (я не про Зеленського, а взагалі про владу) - розпіздяї. Тільки наша виявилася або менш розпіздяйською або ефект розпіздяйства зменшили інші фактори - патріотизм, озброєння і т.д.
показати весь коментар
26.03.2022 13:40 Відповісти
Наш головний фактор - це ЗСУ, яки пройшли навчання за стандартами НАТО від їхніх інструкторів та мають ******* зброю надану союзниками. Звісно, бійці з досвідом боїв в АТО - ще один значний фактор.
У цивільній сфері все, як завжди, тримається на волонтерстві, а дії влади залежать від конкретного регіону, і чим регіон менш проукраїнський, тим гірші там справи.
показати весь коментар
26.03.2022 15:18 Відповісти
В раше хутин виновных наказывает , а в Украине - благостная тишина : СОЗДАНИЕ ТЕРРООБОРОНЫ САБОТИРОВАНО , мосты из Крыма не взрывали . Фамилии хоть назовите ответственных виновных
показати весь коментар
26.03.2022 13:12 Відповісти
Ночью их палите. Что нет бензина, масла и бутьІлок? Где на всех набрать "ДжавелиньІ"?
показати весь коментар
26.03.2022 13:19 Відповісти
Люди,, не ходите на митинги. Орки имеют своих диверсантов в толпе. Так они легко фиксируют активистов и паьриотов. Потом по одному их повыдергивают и расстреляют или упекут в тюрьму!
показати весь коментар
26.03.2022 13:44 Відповісти
месяц войны, а людям в славутиче не подвезли оружия?
показати весь коментар
26.03.2022 13:54 Відповісти
ты прав на все 100% ..они думали что он захвачен видать
показати весь коментар
26.03.2022 20:27 Відповісти
А где тер.оборона. Коктейли смузи? Понту орать на русню
показати весь коментар
26.03.2022 13:56 Відповісти
Дякую тобі Зе влада що грощі на тероборону закатувала у асфальт з 2019 року,
а тепер безбройні люди повинні окупантів виганяти з міст України.
показати весь коментар
26.03.2022 19:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 