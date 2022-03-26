"Их там х#й да не х#я. Подтягивайтесь. Затопчем их к #баной матери. Дома стрелять будешь, п#дарас #бучий!", - мешканці Славутича намагаються прогнати окупантів. ВIДЕО

Мешканці Славутича намагаються прогнати російських окупантів з міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з розмови містян, до Славутича увійшла невелика група загарбників. Мешканців міста вони намагаються відлякати автомтними пострілами та димовими гранатами. Однак, люди на це не зважають.

Увага! Ненормативна лексика!

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти викрали мера Славутича Фомічева та захопили міську лікарню, - голова Київської ОВА Павлюк