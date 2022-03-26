"Их там х#й да не х#я. Подтягивайтесь. Затопчем их к #баной матери. Дома стрелять будешь, п#дарас #бучий!", - мешканці Славутича намагаються прогнати окупантів. ВIДЕО
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Мешканці Славутича намагаються прогнати російських окупантів з міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з розмови містян, до Славутича увійшла невелика група загарбників. Мешканців міста вони намагаються відлякати автомтними пострілами та димовими гранатами. Однак, люди на це не зважають.
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Топ коментарі
+58 Garry Grant
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+45 Solsky Wasyl
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+35 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар26.03.2022 11:05
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Просто кацапи (а може і бульбажопі), мабуть, ще свіженькі, тільки з братскай бєларуссіі, та не встигли побувати під обстрілами ЗСУ. Інакше покосили б усіх з кулемета і перетворилось би усе це геройство, на масове вбивство.
Те, що українська влада й досі не заборонила такі пікети (а вона ще й навпаки - **********) - це один з багатьох випадків злочинної бездіяльності, за яку ще доведеться нести незворотну кару.
До речі, ще один аргумент до всіх інших, чому кацапи зазнають стільки втрат. Тому що їх влада і наша (я не про Зеленського, а взагалі про владу) - розпіздяї. Тільки наша виявилася або менш розпіздяйською або ефект розпіздяйства зменшили інші фактори - патріотизм, озброєння і т.д.
У цивільній сфері все, як завжди, тримається на волонтерстві, а дії влади залежать від конкретного регіону, і чим регіон менш проукраїнський, тим гірші там справи.
а тепер безбройні люди повинні окупантів виганяти з міст України.