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Заморожені сотні мільярдів Росії мають піти на повоєнне відновлення української економіки, - Порошенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Санкції проти росії мають посилюватись щодня, а заморожені мільярди золотовалютних резервів та гроші російської верхівки мають піти на повоєнне відновлення України.

Про це Петро Порошенко сказав в ефірі каналу "Настоящее Время", який є спільним медіапроєктом Радіо "Свобода" та "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Це є другий фронт. Санкції мають посилюватися кожного дня, аж допоки не буде працювати примус путіна до миру. Ембарго на торгівлю російськими товарами – в першу чергу нафта, газ, заборона торгувати російськими металами – від чорних металів до золота, міді, нікеля, та інше. Неприпустимо, коли мільярд доларів в день – а це триста російських танків або двісті ракет "Іскандер" – кожного дня росія отримує. Ми маємо це зупинити і ми точно це зупинимо", – наголошує Порошенко.

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"І "план Маршалла", який, по-перше, має використати для повоєнного відновлення української економіки заморожені російські кошти. Кошти росіських золотовалютних резервів, кошти російських поплічників путіна і кошти самого путіна. Друга позиція – це трастовий фонд. Фонд підтримки, який також буде створений вільним світом. Цей "план Маршалла" або план Байдена-Джонсона-Мішеля точно буде реалізований", – переконаний Петро Порошенко.

Він також закликає прискорити членство України у Європейському Союзі. "Україна вже цього року, і ми дуже на це розраховуємо, має отримати офіційний статус кандидата", – наголошує Петро Порошенко.
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Топ коментарі
+31
Мысль правильная, но важное условие : без малейшего доступа наших гавно-политиков к этим деньгам. Расход средств на восстановление страны под жесточайшим контролем европейских и американских независимых наблюдателей, а ещё лучше с привлечением настоящих, а не как у нас, правоохранительных органов
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26.03.2022 11:22
+26
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26.03.2022 11:20
+20
Это ты про дороги вместо вооружений?
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26.03.2022 11:26
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Рабсеяне почему у вас так по жизни, то золото партии *****.ли, то сейчас вас по миру тоталитарная власть пускает.
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26.03.2022 11:19 Відповісти
а як інакше? якщо люди не хочуть добре жити, а хочуть щоб погано жили інші, то це легко влаштувати, бо на цьому можна купу бабла наварити. Страждань інших їх не обходять. і тому вони завжди будуть вибирати колейного путіна, щоб там не говорилося, нам треба завжди, завжди бути на поготові і так виховувати своїх дітей.
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26.03.2022 11:24 Відповісти
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26.03.2022 11:20 Відповісти
Сказав Ігорьок, витрушуючи своі сподні...
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26.03.2022 11:25 Відповісти
Это ты про дороги вместо вооружений?
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26.03.2022 11:26 Відповісти
Ваше-так!
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26.03.2022 11:28 Відповісти
Ну ваше может и да. А что теперь ему нельзя слова сказать? И обозначить свою позицию? Или все кроме найвелычнишого просто пиарятся??? Ты или больной или провокатор.
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26.03.2022 11:40 Відповісти
Мысль правильная, но важное условие : без малейшего доступа наших гавно-политиков к этим деньгам. Расход средств на восстановление страны под жесточайшим контролем европейских и американских независимых наблюдателей, а ещё лучше с привлечением настоящих, а не как у нас, правоохранительных органов
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26.03.2022 11:22 Відповісти
Так он наэто и намекает!
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26.03.2022 11:25 Відповісти
це вже наша проблема, бо то що пан пропонує це фактично маріонеточний уряд, невже самі не справимося?
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26.03.2022 11:28 Відповісти
На жаль є всі підстави вважати, що не справимось і про*бемо здобуте кров'ю, вкотре. З тотально компрометованими керманичами (за виключенням військових) звично підемо на новий оберт національної саморуйнації. Маріонеточний уряд ? Хунта ? вже не здаються такими поганими ...
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26.03.2022 11:41 Відповісти
Якщо б самі справлялись, то 30 років у сметані валялись.
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26.03.2022 11:44 Відповісти
Мысль ваша, несмотря на спорные формулировки, понятна.
Надеюсь, Запад позаботится, чтоб сотни их миллиардов не растащили ушлые продюсеры со стендаперами, которые уже руки потирают и греют их на гуманитарной помощи.
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26.03.2022 11:34 Відповісти
Формулировки можно и нужно обсуждать и корректировать при надобности. Миллиарды не столько Запада, сколько Рашки, так именно она и должна оплатить все беды и страдания. А насчёт продюссеров и стендаперов, я имел ввиду конкретно ВСЕХ наших политиканов, большую часть которых кстати сегодня не видно и не слышно, за последние 30 лет, так или иначе , действиям или бездействиям, приведших к ситуации 2014 года и последующим событиям
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26.03.2022 11:44 Відповісти
Канадские эльфы на подходе...

https://twitter.com/i/status/1507648317043400710
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26.03.2022 11:26 Відповісти
Редагують твої тексти на комп'ютері.
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26.03.2022 11:28 Відповісти
Заспівай за Ліпєцьку хвабрики...
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26.03.2022 11:33 Відповісти
так і знав шо зараз все "велике будівництво" тут збереться
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26.03.2022 11:33 Відповісти
А що,дєрьмак з подоляком ще платять? Ти диви...
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26.03.2022 11:30 Відповісти
Толян, навіть не мрій...
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26.03.2022 11:30 Відповісти
Спочатку війну виграти потрібно, а то ділять вже шкуру неубитого ведмедя,олігархи херові!
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26.03.2022 11:27 Відповісти
Треба вже говорити, щоб хтось інший не вліз.
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26.03.2022 12:05 Відповісти
А що спамите, а що не правда, що потрібно війну виграти, не ранувато за гроші говорити, МОЖЕ СПОЧАТКУ МАРІК ПОТРІБНО РОЗБЛОКУВАТИ І ВІДБИТИ!!!????? ВИ РОЗУМІЄТЕ, ЩО ВІДБУДЕТЬСЯ, ЯКЩО СУХОДОЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖ КРИМСЬКим УГРУПУВАННЯМ І ОРДЛОШНИМ, КУДИ ВОНИ ПОТІМ ПОЧНУТЬ ДАВИТИ! АРЕСТОВИЧ ТИ ЦЕ РОЗУМІЄШ!???????ЩОСЬ ТИ МЕНЕ РОЗЧАРУВАВ ОСТАННІ ДНІ.
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26.03.2022 12:19 Відповісти
Цікаво, що про російські гроші для відбудови України не чути ні слова із зеленого крісла…
А як же, йому такого Єрмакине напишуть!
Ще в очі ***** ж заглянути хочеться!
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26.03.2022 11:31 Відповісти
як це не чути?
Абрамовіч
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26.03.2022 11:35 Відповісти
Так це не «із», це «до» крісла!
А із крісла про нього теж мовчок
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26.03.2022 11:45 Відповісти
Всі, це хто?
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26.03.2022 11:47 Відповісти
А шо це ти чкурнув за кордон, а не в теробороні як Порох?
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26.03.2022 11:44 Відповісти
Роман Донік


@donikroman

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26.03.2022 11:43 Відповісти
Слідкуй за своєю пикою.
Де ви довбні тільки знаходитесь...
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26.03.2022 12:01 Відповісти
Ще один. У вас там компанія троляча зібралась чи що?
Краще приїдь в Україну і роби тут щось.
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26.03.2022 12:03 Відповісти
Гуманітарку вже розпродують наліво і направо , тому Президент Порошенко , розуміючи це , говорить про те , щоби гроші , які нам дають і будуть давати йшли на відновлення економіки і повноцінного життя украінців , а не по кишенях , самі знаєте кого сьогодні 😡
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26.03.2022 12:07 Відповісти
Екс - президент.
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26.03.2022 12:24 Відповісти
Відповідно до статті 105 конституції України
Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.
P.S. падлюка не поважає конституцію України! На палю його!!!
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26.03.2022 12:52 Відповісти
Так що, у нас 6 діючих президентів? Услід за руським кораблем пливи, тварюка.
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26.03.2022 14:04 Відповісти
Я не наймався до вас у правознавці. Отже читайте конституцію, якщо щось не зрозуміло, читайте тлумачення конституційного суду до статей конституції
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26.03.2022 14:33 Відповісти
останнім часом побільшало пригожинських ботів, які серуть перекладами через google-translate, аби ми їм повірили. Напевне, ви зустрілись з одним з таких.
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26.03.2022 15:39 Відповісти
Март 26, 2020. Европейский союз и Соединенные Штаты Америки объявили о подписании договора о поставках сжиженного газа (LNG), в рамках которого Европа получит в 2022 году 15 миллиардов кубометров газа сверх 22 миллиардов кубометров, которые ЕС закупал в США до сих пор. В среднесрочной перспективе объемы поставок газа из США, планируемые для замещения газа российского происхождения, будут увеличены до 50 миллиардов кубометров в год. Напомним, что в рамках ранее введенных санкций, Евросоюз объявил о плане уже в 2022 году сократить закупки российского газа на две трети.
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26.03.2022 12:12 Відповісти
Дєрьмак з каламойшою вже мабуть схеми розроблять під репарації і будівельні фірми реєструють
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26.03.2022 12:25 Відповісти
Петро Порошенко: "Інтерв'ю для російськомовного телеканалу із редакцією в Празі «Настоящее Время» я давав українською. Це - моя принципова позиція".

"Я би дуже хотів, щоб ті телеглядачі, які дивляться цей телеканал із росії просто уявили собі, як ці воєнні злочини проти людства сприймає світ і за ці злочини точно доведеться відповідати. Доведеться відповідати всім, хто підтримує вбивство, катування українців. І війну, проти якої на сьогоднішній день весь світ".
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26.03.2022 15:35 Відповісти
треба ,щоб був також створений фонд для захисників України з цих мільярдів,які втратили здоров'я на фронті.тобто,щоб могли отримати протези,кому потрібно ,і лікування.
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26.03.2022 15:42 Відповісти
 
 