Заморожені сотні мільярдів Росії мають піти на повоєнне відновлення української економіки, - Порошенко. ВIДЕО

Санкції проти росії мають посилюватись щодня, а заморожені мільярди золотовалютних резервів та гроші російської верхівки мають піти на повоєнне відновлення України.

Про це Петро Порошенко сказав в ефірі каналу "Настоящее Время", який є спільним медіапроєктом Радіо "Свобода" та "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Це є другий фронт. Санкції мають посилюватися кожного дня, аж допоки не буде працювати примус путіна до миру. Ембарго на торгівлю російськими товарами – в першу чергу нафта, газ, заборона торгувати російськими металами – від чорних металів до золота, міді, нікеля, та інше. Неприпустимо, коли мільярд доларів в день – а це триста російських танків або двісті ракет "Іскандер" – кожного дня росія отримує. Ми маємо це зупинити і ми точно це зупинимо", – наголошує Порошенко.

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"І "план Маршалла", який, по-перше, має використати для повоєнного відновлення української економіки заморожені російські кошти. Кошти росіських золотовалютних резервів, кошти російських поплічників путіна і кошти самого путіна. Друга позиція – це трастовий фонд. Фонд підтримки, який також буде створений вільним світом. Цей "план Маршалла" або план Байдена-Джонсона-Мішеля точно буде реалізований", – переконаний Петро Порошенко.

Він також закликає прискорити членство України у Європейському Союзі. "Україна вже цього року, і ми дуже на це розраховуємо, має отримати офіційний статус кандидата", – наголошує Петро Порошенко.