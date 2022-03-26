Заморожені сотні мільярдів Росії мають піти на повоєнне відновлення української економіки, - Порошенко. ВIДЕО
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Санкції проти росії мають посилюватись щодня, а заморожені мільярди золотовалютних резервів та гроші російської верхівки мають піти на повоєнне відновлення України.
Про це Петро Порошенко сказав в ефірі каналу "Настоящее Время", який є спільним медіапроєктом Радіо "Свобода" та "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Це є другий фронт. Санкції мають посилюватися кожного дня, аж допоки не буде працювати примус путіна до миру. Ембарго на торгівлю російськими товарами – в першу чергу нафта, газ, заборона торгувати російськими металами – від чорних металів до золота, міді, нікеля, та інше. Неприпустимо, коли мільярд доларів в день – а це триста російських танків або двісті ракет "Іскандер" – кожного дня росія отримує. Ми маємо це зупинити і ми точно це зупинимо", – наголошує Порошенко.
"І "план Маршалла", який, по-перше, має використати для повоєнного відновлення української економіки заморожені російські кошти. Кошти росіських золотовалютних резервів, кошти російських поплічників путіна і кошти самого путіна. Друга позиція – це трастовий фонд. Фонд підтримки, який також буде створений вільним світом. Цей "план Маршалла" або план Байдена-Джонсона-Мішеля точно буде реалізований", – переконаний Петро Порошенко.
Він також закликає прискорити членство України у Європейському Союзі. "Україна вже цього року, і ми дуже на це розраховуємо, має отримати офіційний статус кандидата", – наголошує Петро Порошенко.
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Надеюсь, Запад позаботится, чтоб сотни их миллиардов не растащили ушлые продюсеры со стендаперами, которые уже руки потирают и греют их на гуманитарной помощи.
https://twitter.com/i/status/1507648317043400710
А як же, йому такого Єрмакине напишуть!
Ще в очі ***** ж заглянути хочеться!
Абрамовіч
А із крісла про нього теж мовчок
@donikroman
Де ви довбні тільки знаходитесь...
Краще приїдь в Україну і роби тут щось.
Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.
P.S. падлюка не поважає конституцію України! На палю його!!!
"Я би дуже хотів, щоб ті телеглядачі, які дивляться цей телеканал із росії просто уявили собі, як ці воєнні злочини проти людства сприймає світ і за ці злочини точно доведеться відповідати. Доведеться відповідати всім, хто підтримує вбивство, катування українців. І війну, проти якої на сьогоднішній день весь світ".