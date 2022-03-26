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війна (56620) обстріл (21162) Харків (3910) чемпіонат (205) фігурне катання (42) Хливнюк (13)

"Без підготовки та в тренувальній формі", - українська пара Назарова-Нікітін, переживши обстріли у Харкові, дісталась Франції, та змогла пройти до фіналу ЧС з фігурного катання. ВIДЕО виступу

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Спорт Війна в Україні

Українська пара фігуристів Олександра Назарова та Максим Нікітін, яким вдалося залишити обстрілюваний військами РФ Харків, вийшли до фіналу чемпіонату світу з фігурного катання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ICTV, українські спортсмени виступили під нову музику, без підготовки та в тренувальній формі - синій та жовтій футболках. Для проходу до довільної програми їм потрібно було увійти до двадцятки найкращих у ритмічному танці. Назарова та Нікітін стали 16-ми із результатом 67.70 балів.

Дорога на чемпіонат світу для спортсменів видалася складною через повномасштабне вторгнення РФ до України. Війна застала пару фігуристів у Харкові, куди вони повернулись відразу після Олімпіади-2022 в Пекіні. Олександрі вдалося виїхати з міста першій. Максим Нікітін приєднався до партнерки, провівши понад три тижні під безперервними обстрілами. Українці за вісім днів на машині подолали 600 км, а потім із Варшави літаком дастались до французького Монпельє, де й відбувається чемпіонат світу з фігурного катання.

Прибувши на змагання без костюмів, як і інші представники України, Олександра та Максим ще й змінили музику для виступу на пісню Джамали "1944", а також "Ой, у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.

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Автор: Сергій Яковенко
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Я представляю патриотичный танец рабссейских фигуристов: танкист на коньках в виде танка и самочка с похоронкой в виде платочка...
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26.03.2022 12:40 Відповісти
Так они же в 2015 в синхронном плавании уже отличились...
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26.03.2022 13:10 Відповісти
Ви- найкращі !!!
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26.03.2022 12:46 Відповісти
лід потребує постійного тренування - місяць без леду і ти вже "ржавий"...
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26.03.2022 12:47 Відповісти
Молодчинки! Слава Україні!
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26.03.2022 13:13 Відповісти
Я один почув "*******"???
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26.03.2022 14:34 Відповісти
А як Нікітіна через український кордон пропустили? Йому ж явно до 60
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26.03.2022 15:40 Відповісти
Мабуть так само, як i Усика. Я вважаю, що Нікітін у якості фігуриста принесе більше користі, аніж у ТРО.
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26.03.2022 17:57 Відповісти
 
 