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На Донеччині колона автобусів з біженцями та "Швидкими" з пораненими застрягли у заторі створеному окупантами. ВIДЕО

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Поблизу Василівки, що на Донеччині окупанти створили багатокілометровий затор.У ньому - автівки біженців із Маріуполя та евакуаційні автобуси, які вивозять людей із Бердянська до Запоріжжя. У черзі стоять і карети швидких із пораненими дітьми на борту.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ

"Поблизу Василівки окупанти створили багатокілометровий затор. У ньому - автівки біженців із Маріуполя та евакуаційні автобуси, які вивозять людей із Бердянська до Запоріжжя. У черзі стоять і карети швидких із пораненими дітьми на борту. Окупанти роблять поглиблений огляд тих, хто перетинає їхній блокпост, і створюють перешкоди для швидкого руху колони. Українська сторона веде непрості переговори з представниками рф стосовно необхідності якнайшвидше нормалізувати пропуск наших громадян у бік Запоріжжя", - повідомляють у Дон ОВА.

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Василівка то взагалі то в запорізькій області
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26.03.2022 12:30 Відповісти
В Василівці напроти технікуму вони зробили здоровенний блокпост, перевіряють всіх шукаючи поранених наших бійців, які могли бути евакуйовані з Маріуполя.
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26.03.2022 12:44 Відповісти
Рабы не могут быть армией. Максимум на что способны московские холопы это на такое отношение, к которому они веками привыкали, но уже к более слабому. Вспоминается случай из моего училища, ДВВАИУ, один из курсантов, неоднократно сидевший на губе за невыполнение воинского приветствия при встрече с офицером (минимум раз 5) после выпуска одев лейтенантские погоны лично объявил арест примерно полтора десятку курсантов в один день за отсутствие воинского приветствия с их стороны.
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26.03.2022 13:14 Відповісти
Помилка у заголовку. Василівка - місто у Запорізькій області, приблизно за 50 км від обласного центру
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26.03.2022 14:22 Відповісти
 
 