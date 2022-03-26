На Донеччині колона автобусів з біженцями та "Швидкими" з пораненими застрягли у заторі створеному окупантами. ВIДЕО

Поблизу Василівки, що на Донеччині окупанти створили багатокілометровий затор.У ньому - автівки біженців із Маріуполя та евакуаційні автобуси, які вивозять людей із Бердянська до Запоріжжя. У черзі стоять і карети швидких із пораненими дітьми на борту.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ

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"Поблизу Василівки окупанти створили багатокілометровий затор. У ньому - автівки біженців із Маріуполя та евакуаційні автобуси, які вивозять людей із Бердянська до Запоріжжя. У черзі стоять і карети швидких із пораненими дітьми на борту. Окупанти роблять поглиблений огляд тих, хто перетинає їхній блокпост, і створюють перешкоди для швидкого руху колони. Українська сторона веде непрості переговори з представниками рф стосовно необхідності якнайшвидше нормалізувати пропуск наших громадян у бік Запоріжжя", - повідомляють у Дон ОВА.

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