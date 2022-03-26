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Ядерний статус не повинен бути для Росії дозволом на несправедливість, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ядерний статус держави не повинен бути "дозволом на несправедливість" стосовно інших країн.

Виступаючи в суботу через відеозв'язок на Дельфійському форумі, він заявив, що "несправедливість – це те, що Росія робить проти нас, проти України, користуючись своїми привілеями в міжнародних організаціях, а також страхом застосування ядерної зброї, страхом, який Росія навмисне постійно поширює, хизуючись тим, що може знищити ядерною зброєю не лише той чи інший народ, а й взагалі життя на Землі", передає Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо знайти справедливість у світі вже 31 день після повномасштабного нападу держави, яка у 28 разів більша. Ми самостійно захищаємо нашу державу на полі бою. Я вдячний Генеральній асамблеї ООН і всім тим державам, які підтримують резолюції, укладені за принципом справедливості, щодо війни Росії проти України та її наслідків. Але ми бачимо, що ООН та всі інші міжнародні структури не мають необхідної внутрішньої сили, щоб повертати країнам мир. Тому що у цих структурах не забезпечена внутрішня справедливість: голос привілейованих там все ще заглушає голос більшості. Це – несправедливо.

Зараз у світі серйозна дискусія на політичному рівні: що робити, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю або іншу зброю масового ураження, зокрема хімічну", - зазначив Зеленський.

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Він нагадав, що у 90-х роках минулого року Україна віддала третій за потужністю ядерний арсенал. "В обмін на це наша країна отримала письмові обіцянки безпеки від найсильніших держав світу, зокрема від Росії", - наголосив президент, додавши, що одна з цих країн і напала на Україну.

У результаті, сказав Зеленський, "інші держави теж зроблять висновок, що їм потрібна ядерна зброя". "Нам потрібна реформа системи безпеки, щоб ядерний статус не був дозволом на будь-яку несправедливість", - заявив він.

"Нам потрібна реальна реформа міжнародних інституцій, механізмів ООН, щоб гарантувати безпеку. Щоб той, хто у 28 разів більший, не думав, що може дозволити собі все, що завгодно, і щоб ядерний статус держави не слугував їй дозволом на будь-яку несправедливість проти інших держав", - констатував Зеленський.
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Топ коментарі
+13
Их статус - держава-терорист..
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26.03.2022 12:44
+7
Сам каже про Будапештський меморандум, після якогое Росія напала. І сам же знов хоче гарантій безпеки від тієї ж Росії. Тіпа, тепер вона точно не нападе. 🙄
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26.03.2022 12:59
+5
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26.03.2022 13:22
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Их статус - держава-терорист..
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26.03.2022 12:44 Відповісти
им глубоко плевать на то, что мы все об этом думаем.
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26.03.2022 12:57 Відповісти
Треба було виміняти яз на ножем буша. І чого штати в дев'яностих не додумалися...
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26.03.2022 12:45 Відповісти
Запад тогда упивался своей победой с Холодной Войне. Они не просчитывали тогда на десятки лет вперёд. Вот и результат сейчас такой. Надеюсь урок они усвоили
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26.03.2022 12:47 Відповісти
Пока что урок усваиваем только мы., остальные-наблюдают
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26.03.2022 12:58 Відповісти
Касапу всегда был закон не писан.
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26.03.2022 12:48 Відповісти
,,Зараз у світі існує політична дискусія,що робити ,коли росія застосує........ Повинна початися дискусія,а що вони будуть робити,коли Україна закладе потужні фугаси під ядерні блоки,та попередить весь світ про наслідки ,та нанесе потужні удари по укриттю ЧАЄС та Запорізькій,яку не контролюємо Нам втрачати нічого!!!!!!!!!!!!!!
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26.03.2022 12:59 Відповісти
Повну дурню пишете
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26.03.2022 13:05 Відповісти
Ну так напиши кращу.
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26.03.2022 13:35 Відповісти
Ти довбойоб? Тобі треба, щоб державою терористов визнали Україну замість кацапії?
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26.03.2022 16:29 Відповісти
Сам каже про Будапештський меморандум, після якогое Росія напала. І сам же знов хоче гарантій безпеки від тієї ж Росії. Тіпа, тепер вона точно не нападе. 🙄
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26.03.2022 12:59 Відповісти
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26.03.2022 13:26 Відповісти
Як можна назвати злочини проти людяності несправедливістю? Добре хоч не сказав незручності.
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26.03.2022 13:18 Відповісти
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26.03.2022 13:21 Відповісти
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26.03.2022 13:22 Відповісти
Президент пацифит и инфантил это беда во время войны.
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26.03.2022 13:57 Відповісти
Мы отказались от ядерного оружия, и что мы получили? Войну в своей стране.

Никто в мире не отказывайтесь от ядерного оружия, никакие страны!

А вообще Америка попросила нас отказаться от ЯО, значит они должны были бы с нами сейчас бок о бок воевать против россии.

Если ты такой разоружатор, если ты так борешься против распространения ЯО - то ты должен защищать те страны, которые согласились на твои уговоры.
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26.03.2022 14:30 Відповісти
Росія навмисне постійно поширює, хизуючись тим, що може знищити ядерною зброєю не лише той чи інший народ, а й взагалі життя на Землі

От саме через ідіотів, які розповсюджують таку фігню, у світи і бояться кацапів більш, ніж воно того варте
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26.03.2022 14:40 Відповісти
вірна заява.
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26.03.2022 14:48 Відповісти
 
 