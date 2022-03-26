"Тут люди уже дичают. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16-летнюю девчонку", - російські окупанти розповідають про свої звірства. АУДIО
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Самі загарбники у телефонних розмовах з близькими прямо зізнаються, що вбивають мирних українців і роблять страшні звірства. Чому? Бо "люди дичают".
Про це свідчить чергова перехоплена СБУ розмова окупанта з дівчиною, інформує Цензор.НЕТ.
"Одна з найсильніших армій світу" виявилася збіговиськом мародерів і ґвалтівників, - повідомляють у СБУ. Самі загарбники у телефонних розмовах з близькими прямо зізнаються, що вбивають мирних українців і роблять страшні звірства. Чому? Бо "люди дичают".
Ось що у перехопленій СБУ розмові розповідає вояка з окупаційного війська РФ: "Тут люди уже дичают, не знают че делать иной раз: то с РПГ просто так еб*т, то 30-ку залпом въеб*т. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку".
"Навіть самому загарбнику гидко від цього і він говорить, що ґвалтівників треба "расстрелять нах*й". І на них обов’язково чекатиме покарання! Наші захисники зроблять усе можливе, щоб кожен рашист отримав його вчасно і в повному обсязі. Бо такі звірства ми не пробачаємо!", - йдеться у повідомленні СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Сдохнуть.
zло ру має бути знищене!
https://www.youtube.com/watch?v=4VFrDXa9RsU
Карачє! Усім, хто має зброю та лють! Вбивати, тільки вбивати окупанта, у полон не брати. У соцмережах викладати фото документів та дохлу тушку, щоб мамка кацапська знала, де здохла її тварина.
Кмітлива, спостережлива, сповнена вітальних сил і непохитного здорового глузду, героїня-оповідачка «Жінки в Берліні» стала голосом безсловесних мільйонів жінок, яким випало відбудовувати життя з руїн, у матеріально й морально знищеному світі.
https://www.yakaboo.ua/ua/zhinka-v-berlini.html
"Русский мир.
ДаніЛич:
Назначенный оккупантами "мэр" Бердянска Сауленко Александр Федорович имеет две судимости. Первую за убийство с разбоем, вторую за групповую педофилию. Ставка на дважды несудимого януковича не была случайностью... "
кацап не может одичать... ибо он дик с рождения... из поколения в поколение...
сгноив интеллигенцию по ГУЛАГам какого чуда ждать от алкоголизированного люмпена, высраного самкой между двумя запоями ?
Но отомщу.
Найду русскую семью и отомщу.
Все виновны.