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СБУ (10053) воєнні злочини (1570) перехоплення (328)

"Тут люди уже дичают. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16-летнюю девчонку", - російські окупанти розповідають про свої звірства. АУДIО

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Самі загарбники у телефонних розмовах з близькими прямо зізнаються, що вбивають мирних українців і роблять страшні звірства. Чому? Бо "люди дичают".

Про це свідчить чергова перехоплена СБУ розмова окупанта з дівчиною, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна з найсильніших армій світу" виявилася збіговиськом мародерів і ґвалтівників, - повідомляють у СБУ. Самі загарбники у телефонних розмовах з близькими прямо зізнаються, що вбивають мирних українців і роблять страшні звірства. Чому? Бо "люди дичают".

Ось що у перехопленій СБУ розмові розповідає вояка з окупаційного війська РФ: "Тут люди уже дичают, не знают че делать иной раз: то с РПГ просто так еб*т, то 30-ку залпом въеб*т. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку".

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"Навіть самому загарбнику гидко від цього і він говорить, що ґвалтівників треба "расстрелять нах*й". І на них обов’язково чекатиме покарання! Наші захисники зроблять усе можливе, щоб кожен рашист отримав його вчасно і в повному обсязі. Бо такі звірства ми не пробачаємо!", - йдеться у повідомленні СБУ.
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Топ коментарі
+53
Не виправдовуйте. Вони були такими з народження.
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26.03.2022 13:11
+31
Гори ясно, пaлaй вата і зeмля вам як скловата. Щоб усі ви тут подoxли і фашиcтiя зісохла. Хай щодня горить-палає і фaшиcт-рaшиcт здихає. Смерть вам падаль-окупантська, дoxнiть гнойники мокшанські. Всі прокльони, всього світу нехай чують ваші діти. Зброя наша вас звільняє від життя, гучно й без жалю. Ми вас всі вбивaти будем й геноцид цей не забудем. Щоб гoрiли ви всі в пеклі при житті, вонючі й кляті Zмерді.
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26.03.2022 13:09
+28
ВСУ поможет.
Сдохнуть.
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26.03.2022 13:14
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Гори ясно, пaлaй вата і зeмля вам як скловата. Щоб усі ви тут подoxли і фашиcтiя зісохла. Хай щодня горить-палає і фaшиcт-рaшиcт здихає. Смерть вам падаль-окупантська, дoxнiть гнойники мокшанські. Всі прокльони, всього світу нехай чують ваші діти. Зброя наша вас звільняє від життя, гучно й без жалю. Ми вас всі вбивaти будем й геноцид цей не забудем. Щоб гoрiли ви всі в пеклі при житті, вонючі й кляті Zмерді.
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26.03.2022 13:09 Відповісти
Не виправдовуйте. Вони були такими з народження.
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26.03.2022 13:11 Відповісти
Кацапы здохнут и никто им не поможет
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26.03.2022 13:11 Відповісти
ВСУ поможет.
Сдохнуть.
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26.03.2022 13:14 Відповісти
смерть рашиzму!
zло ру має бути знищене!
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26.03.2022 14:17 Відповісти
За яичницу всех вешать.
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26.03.2022 13:12 Відповісти
Тут один военный медик предложил их кастрировать:

https://www.youtube.com/watch?v=4VFrDXa9RsU
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26.03.2022 13:13 Відповісти
Чересчур гуманно, они ведь не люди. Бешеньіх собак пристреливают.
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26.03.2022 13:16 Відповісти
это потом.а сначала кастрировать
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26.03.2022 13:20 Відповісти
Гвалтівників, потрібно саджати на палю, за давньою козацькою традицією...
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26.03.2022 15:04 Відповісти
Отменить приказ брать живыми этих питарасов.
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26.03.2022 13:16 Відповісти
та чо дичают?вернулись в естественное состояние,снохачи вонючие.
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26.03.2022 13:19 Відповісти
твари, рашанацистские.
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26.03.2022 13:19 Відповісти
Знищувати без жалю і судової тяганини. Це дикі звірі.
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26.03.2022 13:21 Відповісти
відрізати немитий *** з яйцями і запхати до рота - та відправити додому нехай свиномамка виє і думає за що
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26.03.2022 13:21 Відповісти
Лучше сделать калеку и отправить за поребрик, чтобы это падло ползало, просило милостыню и своему приплоду до гроба рассказывало, что не хер сюда соваться
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26.03.2022 13:49 Відповісти
Сраным самоваром отправить домой этих *********, рано или поздно от него откажутся родственики и он сгниет, без возможности налить себе воды
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26.03.2022 14:07 Відповісти
Посмотрите на ютюбе канал Романа Цымбалюка. - они уже от своих ублюдков отказываются.
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26.03.2022 17:42 Відповісти
Просто самовар это худшее что с тобой может случится, а так как руссня скоро проснётся от своего имперского угара, он для них будет виновник произошедшего. Не будет ни ухода, ни пенсий, ничего
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26.03.2022 18:23 Відповісти
Вчора боти зловтішатися та ридма ридали за мальчікамі в трусіках, яких Азов у пікап поклав засмагати, на вулиці ж тепло вже, весна прийшла, а вони по ціх танках сидять та світа божого не бачать.

Карачє! Усім, хто має зброю та лють! Вбивати, тільки вбивати окупанта, у полон не брати. У соцмережах викладати фото документів та дохлу тушку, щоб мамка кацапська знала, де здохла її тварина.
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26.03.2022 13:28 Відповісти
Впродовж восьми тижнів, з 20 квітня по 22 червня 1945 року, 34-літня берлінська журналістка, залишившись із невеликою групою сусідів у багатоквартирному будинку без їжі, електрики, газу й води, провадила щоденні записи свого досвіду виживання у плюндрованому Червоною Армією місті. В результаті постав унікальний літературний та історичний пам'ятник "Жінка в Берліні", якому в мемуаристиці Другої світової війни належить почесне місце - поруч із щоденниками Анни Франк, Віктора Клемперера та Мічігіко Хачійя.

Кмітлива, спостережлива, сповнена вітальних сил і непохитного здорового глузду, героїня-оповідачка «Жінки в Берліні» стала голосом безсловесних мільйонів жінок, яким випало відбудовувати життя з руїн, у матеріально й морально знищеному світі.
https://www.yakaboo.ua/ua/zhinka-v-berlini.html
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26.03.2022 15:00 Відповісти
Орки,путинские орки,будьте вы прокляты вместе с вашим предводителем путиным !!!
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26.03.2022 13:29 Відповісти
Дікіє дічают? Оксюморон
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26.03.2022 13:29 Відповісти
Бидло мокшанське.
"Русский мир.
ДаніЛич:
Назначенный оккупантами "мэр" Бердянска Сауленко Александр Федорович имеет две судимости. Первую за убийство с разбоем, вторую за групповую педофилию. Ставка на дважды несудимого януковича не была случайностью... "
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26.03.2022 13:36 Відповісти
Орки точно знают кому отдают предпочтение жители "югавастока "
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26.03.2022 14:09 Відповісти
говно не может засмердеть сильнее чем оно смердит !!!
кацап не может одичать... ибо он дик с рождения... из поколения в поколение...
сгноив интеллигенцию по ГУЛАГам какого чуда ждать от алкоголизированного люмпена, высраного самкой между двумя запоями ?
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26.03.2022 13:40 Відповісти
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26.03.2022 13:50 Відповісти
Дивно, на таких сторінках Жень-Жень чомусь немає.
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26.03.2022 14:02 Відповісти
За такий злочин має відповісти вся рашиSSька *********! Вбивати кацапню повсюди!
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26.03.2022 15:54 Відповісти
Не умею стрелять.
Но отомщу.
Найду русскую семью и отомщу.
Все виновны.
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26.03.2022 16:42 Відповісти
 
 