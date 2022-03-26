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Російські загарбники звільнили мера Славутича Фомічова: "Ми повинні тепер комунікувати з окупантами, іншого варіанту нема". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти звільнили мера Славутича Юрія Фомічова. Це сталося після того, як депутати міської ради зустрілися з російськими загарбниками.

Про це повідолмляє Цензор.НЕТ.

"Якщо комусь треба буде виїжджати за межі міста - ми узгодимо (з окупантами - ред.), яка це буде процедура. Ми розуміємо, що ми повинні тепер комунікувати з окупантами, іншого варіанту у нас немає. Ми не маємо того, що перераховував військовий загарбник - атоматів, кулеметів, гранатометів, ракет, танків. Ми маємо свої руки, свої мізки і свої серця. Це головне, що у нас є. І любов до України і Славутича", - заявив Фомічов, виступаючи перед містянами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти викрали мера Славутича Фомічова та захопили міську лікарню, - голова Київської ОВА Павлюк

Раніше стало відомо нібито про викрадення мера Славутича Юрія Фомічова. "За останньою інформацією мер міста Юрій Фомічов викрадений загарбниками. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу", - розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Славутичі місцеві скандують "Додому!" окупантам, а ті відкривають вогонь у повітря. ВIДЕО
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Топ коментарі
+28
Так це співпраця з окупантом.
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26.03.2022 13:26
+22
Ну це зрада. Друже. Сподіваюсь втечеш за обозом, коли наші увійдуть в місто.
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26.03.2022 13:27
+22
"А як діяти в такому разі?"
Негайно припиняти виконувати свої службові обов'язки.
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26.03.2022 13:33
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Так будуть здавати всі вони країну під оплиски слухачів.
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26.03.2022 13:24 Відповісти
Чем ему єто поможет? Я понимаю, южнее Днепра у таких есть надежда, что оккупанты задержатся.. Но Славутич оккупанты точно сдадут - и скоро. Как он надеется тут пропетлять, или с чем сбежит?
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26.03.2022 13:24 Відповісти
Найцікавіше ,думаю,не показали - отца Іоанна,якому надав слово продажний мер.Якщо всі будуть такі договорняки з окупантами робити то це повне виконання задуму кацапосвинів.
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26.03.2022 14:39 Відповісти
Так це співпраця з окупантом.
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26.03.2022 13:26 Відповісти
А як діяти в такому разі? Зброї немає. Що він мусить робити. Що небуть щоб просто розстріляли, а сенс..?
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26.03.2022 13:28 Відповісти
колабораціонізм, співпраця з окупантом

- карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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26.03.2022 13:31 Відповісти
Це зрозуміло, як має діяти керівництво міста та його жителі, самі в лісі без зброї? Що конкретно робити потрібно? Наприклад якщо почнуть стрільти по мітингувальникам?
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26.03.2022 13:33 Відповісти
як мінімум ігнорувати окупантів, а не співпрацювати з ними
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26.03.2022 13:40 Відповісти
Штепу 8 років судили. Де вона зараз, у тюрьмі?
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26.03.2022 13:44 Відповісти
Taras Klunyk такий розумний.... то поїдь у Славутич покаже як треба діяти з голими руками проти озброєних окупантів!!!
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26.03.2022 13:51 Відповісти
Не співпрацювати. Ось і вся дія.
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26.03.2022 14:00 Відповісти
... уже ж в Британії,а все трясешся перед свинокацапом з автоматом.Без сцикунів розберемся.
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26.03.2022 14:46 Відповісти
Сцикун тебе зробив.
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26.03.2022 19:58 Відповісти
Стати до орків дупою та розвести булки! Що ж ще робити. Подивись, як в Конотопі робили. Наху..й послали орків, і ті пишли. А коли мер міста з партії регіонів, то роздвигаємо булки...
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26.03.2022 13:32 Відповісти
"А як діяти в такому разі?"
Негайно припиняти виконувати свої службові обов'язки.
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26.03.2022 13:33 Відповісти
Він мусить відмовитися. Звільнитися, в кінці кінців, щоб не співпрацювати з окупантами.
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26.03.2022 13:34 Відповісти
Як це що робитм? Організовувати спротив! Коктелі Молотова та мислвся що вже не зброя? Напевно і в цього колоборанта є мисливська і не одна зброя. І ніхто їх не "похіщаж"..цей корупціонер саботажник ригонал буде з чортом співпрацювати...щоб бути при владі
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26.03.2022 13:45 Відповісти
З твоєї телячої логіки виходить що треба було раніше прийняти вимоги путєна, ракет не має, ядерної зброї теж, зброї і солдатів менше як у расєї...
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26.03.2022 13:53 Відповісти
А кто виноват во всем этом? Наш мэр вооружил отряд теробороны до зубов, а этот ждал асвабадителей целый месяц?
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26.03.2022 14:22 Відповісти
Розкажи це Верещук
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26.03.2022 14:47 Відповісти
Ватний чувак!
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26.03.2022 13:26 Відповісти
он бывший рыгионал
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26.03.2022 13:39 Відповісти
Так вони будуть сдавати Україну під оплиски слухачів.
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26.03.2022 13:27 Відповісти
Ну це зрада. Друже. Сподіваюсь втечеш за обозом, коли наші увійдуть в місто.
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26.03.2022 13:27 Відповісти
Слился.
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26.03.2022 13:28 Відповісти
це називається колабораціонізм

- карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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26.03.2022 13:28 Відповісти
Поки не буде заборони колішнім ригам займати посади, толку не буде: "Фомічев висунувся на виборах самостійно, хоча до міськради у 2010 році потрапив як член Партії регіонів".
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26.03.2022 13:30 Відповісти
Варіанти є. Різного калібру. Якщо не колаборант, звісно
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26.03.2022 13:32 Відповісти
т.е. они "просто" заберут списки из военкомата и .. типа уйдут?
разве этого мало???? сколько настоящих Мужчин и их семей это поставит под удар????
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26.03.2022 13:33 Відповісти
Оккупанты обещают... режет слух
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26.03.2022 13:33 Відповісти
В каком городе живешь или, скорее всего, селе?
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26.03.2022 14:02 Відповісти
Ці території окуповані ми не можемо зараз допомогти цим людям, їх завдання зараз вижити менше допомогати окупантам. Коли наші військові підійдуть до міста, в цей період, людей повинно якого менше в місці. Тримайтеся. Ми вас не засуджуємо. Вірте в перемогу України.
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26.03.2022 13:38 Відповісти
Сумно це все. Тобто, через місяць війни в Славутич ні тероборони ні зброї не було?
А коктейлі молотова хоч були?

Білорусь тому і не заходить на Волинь. Бо їх там місцеві спалять коктейлями
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26.03.2022 13:40 Відповісти
Цей колоборант та саботажнік із самого початку готувався здати місто окупантам
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26.03.2022 13:47 Відповісти
Зайде, як буде знати, що окрім Молотова у громадян Волині нічого немає зараз і не буде потім. Бо хутін нападе. Якщо тіки з під стріхи кулемета дідо не дістане з часів УПА.
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26.03.2022 13:48 Відповісти
Цей корупціонер саботажник та колоборант із початку готувався здати місто оккупантам. Добре що хтось це все фіксує
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26.03.2022 13:52 Відповісти
Та ні , цього не може бути , мабуть це фейк . Адже всім відомо , що зрадники тільки в бамбасі сидять .
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26.03.2022 13:43 Відповісти
Тварь. Зрадник.
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26.03.2022 13:54 Відповісти
Так таких останнім часом і "тіпа" викрадають. прям епідемія пішла з викраденням
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26.03.2022 14:22 Відповісти
Після звільнення йому теж не треба залишати варіантів...
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26.03.2022 13:56 Відповісти
Сложить полномочия и все дела. Все остальное-коллаборационизм.
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26.03.2022 13:59 Відповісти
С нетерпением ждем реакции Венедиктовой. Спорим, отморозится?
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26.03.2022 14:16 Відповісти
Їй нема коли. вона скабеевой и соловьовим підозри пише
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26.03.2022 14:25 Відповісти
А кто же ему виноват , что нет автоматов , гранат и так далее?! У нас в задрипанном селе в котором староста баба уже через 3-4 дня после начала войны появился первый ящик (48 шт) автоматов и патроны ,а уже через пару недель количество автоматов около 150! Это не считая винтовок у охотников ! И кто то думает что мы должны коммунікувати с оккупантами!? Будем , пулями!
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26.03.2022 14:33 Відповісти
Колись потріно буде з добробатів та військових яки воювали зробити окремі підрозділи СБУ та МВД, і щоб вони попрацювали.
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26.03.2022 14:38 Відповісти
А може взагалі зроити окрему правоохоронну структуру з повним зеленим світлом.
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26.03.2022 14:40 Відповісти
І з умовою щоь ніколи не займали раінше держ посади чи бюджетні посади, і щоб родичи їх також ніколи не займали дармоїдськи посади.
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26.03.2022 14:41 Відповісти
Схоже - з"явився ще один мер-колаборант.
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26.03.2022 14:56 Відповісти
 
 