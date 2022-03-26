Російські загарбники звільнили мера Славутича Фомічова: "Ми повинні тепер комунікувати з окупантами, іншого варіанту нема". ВIДЕО

Окупанти звільнили мера Славутича Юрія Фомічова. Це сталося після того, як депутати міської ради зустрілися з російськими загарбниками.

Про це повідолмляє Цензор.НЕТ.



"Якщо комусь треба буде виїжджати за межі міста - ми узгодимо (з окупантами - ред.), яка це буде процедура. Ми розуміємо, що ми повинні тепер комунікувати з окупантами, іншого варіанту у нас немає. Ми не маємо того, що перераховував військовий загарбник - атоматів, кулеметів, гранатометів, ракет, танків. Ми маємо свої руки, свої мізки і свої серця. Це головне, що у нас є. І любов до України і Славутича", - заявив Фомічов, виступаючи перед містянами.

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Раніше стало відомо нібито про викрадення мера Славутича Юрія Фомічова. "За останньою інформацією мер міста Юрій Фомічов викрадений загарбниками. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу", - розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

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